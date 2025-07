Valorisation moyenne du Fonds de protection de Bitget établie à 716 millions de dollars en juin 2025

VICTORIA, Seychelles, 14 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, première bourse de cryptomonnaies et société Web3, publie son dernier rapport sur son Fonds de protection, valorisé à 716 millions de dollars en juin 2025, soit une performance dépassant le double sa dotation initiale de 300 millions de dollars. Instauré en vue de protéger les utilisateurs en cas de conditions de marché extrêmes, le fonds a maintenu un solde stable de 6 500 BTC tout au long du mois. Sa valeur a fluctué en fonction des cours du marché, à raison d’une moyenne mensuelle frisant les 687 millions de dollars.

La valeur quotidienne la plus haute est enregistrée le 9 juin dernier, appuyée par un cours du BTC supérieur à 110 000 dollars américains. En atteignant son niveau plancher le 22 juin dernier, le fonds pesait environ 655 millions de dollars, une performance encore bien supérieure au seuil minimal prévu. Un tel niveau de réserve témoigne d’une marge de sécurité stable, indépendante de toute assurance ou garantie tierce.

Depuis son lancement, le fonds fait l’objet d’une surveillance en temps réel assurée par des adresses de portefeuille publiques, garantes d’une transparence totale envers ses actifs. Il est entièrement libellé en BTC et en USDT, ce qui lui confère de la liquidité et de la réactivité face aux mouvements du marché. Bitget réserve ce fonds pour répondre exclusivement aux situations d’urgence comme les piratages, tentatives d’exploitation, ou pertes anormales sur la plateforme.

Initialement lancé avec une réserve de 300 millions de dollars, le fonds a progressé de plus de 140 %, appuyé par l’appréciation du BTC et la stratégie clé de Bitget axée sur l’assurance des marchés. Sa valeur fluctue selon le cours du Bitcoin, et le mois de mai affiche une solide performance grâce à un cours du BTC fréquemment supérieur à 110 000 dollars.

Les données de juin s’inscrivent dans un contexte où les marchés crypto restent instables, et où la confiance des utilisateurs dépend chaque jour davantage de la sécurité des plateformes. Le Fonds de protection s’est discrètement imposé comme l’une des plus importantes réserves de ce type parmi les bourses crypto, offrant aux utilisateurs une garantie rassurante, dénuée de toute procédure de réclamation complexe ou de délais de règlement.

Dans un secteur où les promesses de sécurité ne sont souvent testées qu’après coup, le Fonds de protection de Bitget reste l’un des rares mécanismes on-chain préfinancés, et dépasse largement son objectif initial. L’édition du rapport de juin 2025 montre clairement que la protection des utilisateurs n’est pas qu’une considération secondaire. C’est en fait une réserve permanente, prête à être mobilisée en cas de besoin.

À raison d’audits mensuels reposant sur la technologie blockchain appelée arbre de Merkle certifiant l’adossement total des actifs, et à l’appui d’une certification ISO 27001:2022 garante des meilleurs protocoles du secteur, d’un chiffrement SSL et d’un système avancé de contrôle des risques, Bitget assure une surveillance active de toute activité suspecte. Cet ensemble de normes rigoureuses et de protection en temps réel a permis à la plateforme d’éviter toute faille depuis 2018, contribuant ainsi à sa note de sécurité AAA et renforçant la confiance des utilisateurs, tout en établissant la référence du secteur en termes de transparence.

Pour obtenir plus d’informations et les mises à jour mensuelles du Fonds de protection, cliquez ici.

À propos de Bitget

Établie en 2018, Bitget est la première bourse de cryptomonnaies et société Web3 au monde. Au service de plus de 120 millions d’utilisateurs répartis dans plus de 150 pays et régions, la bourse Bitget s’engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à sa fonctionnalité révolutionnaire de copy trading et ses autres solutions de trading, tout en fournissant un accès en temps réel aux cours du Bitcoin, de l’Ethereum et d’autres cryptomonnaies. Anciennement connu sous le nom de BitKeep, Bitget Wallet est un portefeuille cryptographique non dépositaire de premier plan qui prend en charge plus de 130 blockchains ainsi que des millions de jetons. Il propose un trading multi-chaînes, des jalonnements, des paiements et un accès direct à plus de 20 000 DApps, mais aussi des swaps avancés et des informations sur le marché, le tout intégré au sein d’une plateforme unique.

Bitget est le fer de lance de l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LALIGA, sur les marchés de l’EST, de l’ASEAN et de l’Amérique latine, et celui de partenaire mondial des athlètes olympiques turcs Buse Tosun Çavuşoğlu (championne du monde de lutte), Samet Gümüş (médaille d’or de boxe) et İlkin Aydın (équipe nationale de volley-ball). Bitget a pour vocation d’inciter la population mondiale à adopter les cryptomonnaies, symboles d’avenir.

Pour en savoir plus, veuillez consulter : Site Internet | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Pour toute demande média, veuillez nous contacter à l’adresse suivante : [email protected]

Mise en garde sur les risques : les cours des actifs numériques peuvent fluctuer et connaître une forte volatilité. Il est conseillé aux investisseurs de n’engager que les fonds qu’ils peuvent se permettre de perdre. La valeur de vos investissements peut être affectée et il est possible que vous n’atteigniez pas vos objectifs financiers ou que vous ne parveniez pas à récupérer votre capital. Nous vous encourageons à toujours solliciter les conseils d’un spécialiste financier indépendant et à tenir compte de votre expérience et de votre situation financière. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Bitget décline toute responsabilité quant à toute perte potentielle encourue. Nulle disposition des présentes ne saurait être interprétée comme un conseil d’ordre financier. Pour tout complément d’information, veuillez consulter nos Conditions d’utilisation.

Les photos annexées au présent communiqué sont disponibles aux adresses suivantes :

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e4912037-6e64-41b5-b8f6-27d998f661e4

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2bb7ca57-9e45-4f79-8879-352cc552965f

GlobeNewswire Distribution ID 1001117872