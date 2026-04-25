Valoriser le trajet quotidien domicile-travail : les enseignements d’une entreprise classée dans le top 1 % des lieux de travail

De nouvelles données révèlent pourquoi les employés du siège de Framery préfèrent le bureau au télétravail, et ce, sans aucune obligation de présence

TAMPERE, Finlande, 24 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Bien que son personnel de bureau n’ait aucune obligation de présence sur site, le siège de Framery est devenu si populaire qu’avec un effectif total désormais supérieur à 400 personnes, les employés sont confrontés à un problème inattendu : trouver une place de parking.

« Nous n’imposons aucune consigne de présence ; pourtant les données indiquent que les employés privilégient le travail au bureau », explique Samu Hällfors, PDG de Leesman.

Leesman, leader mondial des études indépendantes sur l’environnement de travail, a quantifié avec précision ce qui justifie un trajet domicile-travail quotidien. Grâce à son évaluation indépendante des environnements de travail, Leesman recueille le ressenti des employés quant au soutien apporté par leur environnement professionnel et compare les résultats obtenus à l’indice Leesman, une base de données mondiale qui regroupe plus de 1,5 million de réponses d’employés. Le score moyen mondial de l’environnement de travail au sein de l’entreprise (Lmi) est de 69,5, tandis que le score de référence mondial pour le télétravail (H-Lmi) est de 79,5. Le siège de Framery à Tampere a obtenu un score Lmi de 82,5, ce qui le place parmi l’élite mondiale des environnements de travail.

Leader dans les domaines des cabines insonorisées et des solutions de bureau intelligentes, Framery utilise son propre siège comme laboratoire grandeur nature pour tester chaque nouvelle fonctionnalité en interne avant sa commercialisation. Les résultats obtenus suggèrent que l’entreprise a percé le secret des espaces de travail attractifs en apprenant à en maîtriser les fondamentaux.

Menée sur plus de 10 000 environnements de travail, l’étude de Leesman confirme que le bureau moderne échoue souvent à atteindre son objectif principal. Peggie Rothe, directrice des études et de la recherche chez Leesman, déclare :

« Un logement type, pensé comme un lieu de vie, répond mieux aux besoins du travailleur du savoir moyen qu’un bureau classique, pourtant conçu pour y travailler. »

La philosophie « Live Lab » de Framery repose sur une idée simple : offrir aux collaborateurs un espace adapté au moment précis où ils en ont besoin. Les données confirment l’impact de cette approche :

Alors que 66 % des employés de bureau dans le monde sont incommodés par le bruit, 96 % des collaborateurs de Framery sont satisfaits de pouvoir bénéficier d’un accès à des cabines acoustiques.

Grâce aux solutions de bureau intelligentes, les espaces sont réservables en quelques secondes, ce qui se traduit par un taux de satisfaction de 99 % pour les réunions planifiées et de 97 % pour les systèmes de réservation de salles.

89 % des employés affirment que le bureau favorise la créativité, tandis que 97 % se sentent à l’aise pour y mener des conversations privées.

Le bureau permet à 99 % des collaborateurs de passer des appels vidéo de manière efficace, contre une moyenne mondiale de 75 %.

90 % des employés de Framery estiment que le bureau favorise la productivité, contre une moyenne mondiale de 67 %.

« Nous avons compris que pour valoriser le trajet quotidien domicile-travail, il fallait avant tout éliminer les points de friction », souligne Hällfors.

« En fournissant aux employés les outils adéquats, le bureau devient un lieu où ils ont envie – et non l’obligation – de se trouver. Il ne nous reste plus qu’à régler le problème du stationnement. »

À PROPOS DE FRAMERY

Framery permet aux collaborateurs de se concentrer sur l’essentiel et d’accomplir leurs tâches avec efficacité. Grâce à ses cabines acoustiques et à ses solutions de bureau intelligentes, Framery transforme les espaces de bureaux ordinaires en lieux appréciés de tous. C’est la raison pour laquelle Framery s’impose comme l’allié indispensable d’une journée de travail réussie pour des millions de personnes dans plus de 100 pays, ainsi que dans de nombreuses grandes entreprises mondiales.

À PROPOS DE LEESMAN

Fondé en 2010, Leesman est un organisme mondial indépendant d’évaluation des environnements de travail. Leesman fournit aux entreprises des informations essentielles sur l’expérience de leurs employés au travail afin de les aider à créer des environnements propices à leur épanouissement.

Grâce à une série d’outils d’évaluation, Leesman recueille le ressenti des employés quant au soutien apporté par leur environnement professionnel. En évaluant la capacité des organisations à accompagner leurs employés à domicile et au bureau, les résultats obtenus peuvent être comparés à la plus grande base de données du genre.

Face à l’évolution rapide du monde du travail, les analyses de Leesman permettent aux entreprises de prendre des décisions éclairées et visionnaires afin de minimiser les risques, d’anticiper l’avenir et de favoriser le bien-être et la productivité de leurs équipes.

Pour obtenir de plus amples informations et soumettre vos demandes d’interview, veuillez nous contacter à ces adresses : [email protected], [email protected]



Les photos annexées au présent communiqué sont disponibles aux adresses suivantes :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6a55903d-e628-44f2-889b-5aae02e64f46

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c3557752-9c29-4fba-9580-09c3722b33b5

GlobeNewswire Distribution ID 9696598