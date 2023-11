Exploité par QRESTIA Inc, WAFUU.COM est un site de commerce électronique basé au Japon qui propose une sélection de produits cosmétiques, de snacks, d’animés, de jeux et de gadgets japonais. Notre objectif est de partager l’attrait du Japon avec le monde entier, en offrant un support multilingue et de nombreuses options d’expédition.

WAFUU.COM : un site de commerce électronique transfrontalier basé au Japon s’étend à 70 pays avec un support en 20 langues WAFUU.COM, une plateforme de commerce électronique basée au Japon, innove en étendant son réseau d’expédition à 70 pays et en proposant une interface en 20 langues, rapprochant ainsi la culture japonaise d’un public mondial.

TOKYO, 01 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — La fascination du monde pour la culture japonaise est loin de s’estomper et WAFUU.COM, exploité par QRESTIA Inc, a pris des mesures ambitieuses pour répondre à cette demande mondiale. Le taux de croissance de plus de 1 200 % (par rapport au même mois de l’année dernière) est attribué à une gamme de produits étendue, à un support multilingue, à l’impact d’un yen plus faible et à un public cible élargi.

Cette initiative a été mise en œuvre par une équipe profondément passionnée par le partage de la beauté du Japon. WAFUU.COM a récemment élargi son offre en commençant à expédier ses produits dans 70 pays et en ajoutant la prise en charge de 20 langues, surmontant ainsi les difficultés liées aux zones d’expédition restreintes, aux frais d’expédition élevés et aux barrières linguistiques, pour atteindre un public encore plus large qu’auparavant.

Cette croissance indique que notre plateforme multilingue atteint efficacement des pays qui n’avaient auparavant qu’un accès limité aux produits japonais. Nous continuons à améliorer l’expérience utilisateur et plusieurs mises à jour sont prévues pour rendre la plateforme plus conviviale. « Nous avons toujours eu pour objectif de jeter un pont entre le Japon et le reste du monde, et cette nouvelle initiative nous aide à y parvenir », déclare FUKADA HIDEMASA, PDG de QRESTIA Inc.

Avant d’adopter son modèle actuel de commerce électronique, WAFUU.COM exerçait une activité qui utilisait activement le marketing en ligne. Cette expertise et cette expérience bien rodées ont été transposées sans heurt dans leur nouvelle entreprise de commerce électronique transfrontalier. La sélection des produits s’appuie sur des études de marché exhaustives et sur la technologie de l’intelligence artificielle, en tenant compte des tendances japonaises mondiales et locales, ainsi que des données d’achat en ligne et hors ligne. Forte de son expérience en matière d’opérations commerciales multilingues, l’entreprise a également accéléré son support multilingue, rendant ainsi les produits japonais plus accessibles que jamais. Cette approche à multiples facettes garantit une gamme de produits qui trouve un écho auprès d’une clientèle diversifiée. Pour plus d’informations, consultez le site https://wafuu.com/.

CONTACT FUKADA HIDEMASA SOCIÉTÉ QRESTIA Inc. TÉLÉPHONE : +81-35726-9180 E-MAIL : pr@qrestia.com SITE INTERNET https://wafuu.com

