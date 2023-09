TAMPA, Floride, 21 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — WilsonHCG a été reconnu 1er fournisseur pour l’externalisation des processus de recrutement (RPO) dans la liste Baker’s Dozen 2023 de HRO Today.

La liste Baker’s Dozen de HRO Today, la plus ancienne enquête de satisfaction client dans l’industrie de la RPO, est conçue pour mettre en avant les meilleurs fournisseurs de RPO au monde et démontre clairement les partenariats RPO qui ont le plus d’impact. Les prestataires sont évalués sur une série de facteurs, dont l’étendue des solutions, la qualité du service et la taille de la transaction.

« C’est un honneur d’être classé numéro un dans la liste Baker’s Dozen », a indiqué John Wilson , PDG de WilsonHCG. « Cette reconnaissance signifie énormément pour nous en tant qu’entreprise, car elle est uniquement motivée par les commentaires des clients. C’est véritablement un témoignage de l’engagement et du soin que nos employés accordent à nos relations clients. Je tiens à dire un grand merci à l’équipe, et je suis impatient de poursuivre sur cette lancée en continuant d’apporter de la valeur à nos partenariats clients. »

« Depuis le premier placement de WilsonHCG sur la liste Baker’s Dozen de HRO Today en tant que marque challenger, la société se concentre sur l’offre d’un excellent service client et l’emploi d’approches innovantes en matière de solutions d’externalisation des processus de recrutement et de main-d’œuvre. Elle a évolué de sa position des premiers jours en tant que challenger vers celle d’un chef de file important dominant le marché, qui aide à redéfinir ce à quoi le succès doit ressembler pour les clients de ces offres de services. Chose remarquable, l’orientation du service de WilsonHCG a continué de s’améliorer pour en faire l’une des sociétés les plus grandes et les plus prospères du secteur. Nous la félicitons ainsi que son équipe de direction pour ce classement en tant que premier fournisseur sur la liste RPO Baker’s Dozen de HRO Today », a déclaré Elliot Clark, PDG de HRO Today.

