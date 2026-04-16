Yazaki Seleciona Plataforma AQX da Anaqua para Gerenciamento Global de PI

TÓQUIO, April 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Anaqua , fornecedora líder de soluções e serviços de tecnologia de gerenciamento de inovação e propriedade intelectual (PI), anunciou hoje que a Yazaki Corporation , líder global em chicotes e componentes elétricos automotivos, selecionou a plataforma AQX® de gerenciamento de PI da Anaqua, alimentada por IA, para agilizar, unificar e elevar o gerenciamento de seu portfólio mundial de PI.

A Yazaki, uma fabricante com sede no Japão reconhecida por sua experiência em chicotes, medidores e tecnologias automotivas da última geração, irá implantar a plataforma AQX para unificar suas operações globais de PI, aprimorar a tomada de decisões com análises avançadas e garantir um gerenciamento de portfólio seguro e centralizado. Como empresa que gerencia um conjunto grande e diversificado de ativos de PI em várias regiões, a Yazaki buscou uma solução moderna e escalável para apoiar sua estratégia de inovação de longo prazo, simplificando as operações diárias.

A plataforma AQX se destacou por sua flexibilidade, análises potentes e capacidade de padronizar fluxos de trabalho em equipes globais, garantindo consistência, transparência e eficiência em toda a organização. A forte colaboração com a equipe da Anaqua ao longo do processo de avaliação reforçou ainda mais a confiança da Yazaki no desenvolvimento de uma parceria estratégica de longo prazo.

A plataforma AQX da Anaqua fornecerá à Yazaki:

Gerenciamento integrado de dados de PI com conectividade com escritórios de patentes, para precisão e conformidade

com conectividade com escritórios de patentes, para precisão e conformidade Painéis e análises avançadas para a tomada de decisões estratégicas

para a tomada de decisões estratégicas Implementação global escalável em apoio às operações em expansão da Yazaki

A Yazaki também irá utilizar os Serviços de Anuidade integrados (AQS) da Anaqua para unificar o acompanhamento financeiro de PI e obter visibilidade total do custo do ciclo de vida das suas famílias de patentes. Com ferramentas como os dashboards HyperView e o Relatório de Decisão de Anuidades (ADR), a equipe de PI da Yazaki terá acesso a insights acionáveis e um espaço de trabalho centralizado para tomar decisões mais rápidas e baseadas em dados.

“É com muita honra que damos as boas-vindas à Yazaki na comunidade Anaqua”, disse Justin Crotty, CEO da Anaqua. “A seleção da plataforma AQX líder do setor da Anaqua e um exemplo do nosso compromisso de fornecer soluções de gerenciamento de PI flexíveis, seguras e orientadas por insights que atendam às necessidades em evolução dos inovadores globais.”

“A Yazaki Corporation é uma das maiores e mais respeitadas fornecedoras automotivas do mundo, conhecida por sua liderança em chicotes elétricos, sistemas de distribuição de energia e soluções avançadas de conectividade. Além de abranger o setor automotivo, o seu compromisso com a inovação também abrange tecnologias energéticas e ambientais, incluindo sistemas movidos a energia solar e ar-condicionado”, disse Kazuyasu Adachi, presidente e gerente geral, Japão e APAC, Anaqua. “Estamos orgulhosos de fazer parceria com a Yazaki para apoiar suas operações globais de PI. Com a utilização da plataforma AQX da Anaqua, a Yazaki poderá transformar a forma como gerencia e protege seus valiosos ativos de PI, gerando maior eficiência, visão estratégica e sucesso de inovação a longo prazo.”

Sobre a Yazaki Corporation

https://www.yazaki-group.com/en/

Sobre a Anaqua

A Anaqua, Inc. é fornecedora líder de soluções e serviços de tecnologia de gerenciamento de propriedade intelectual integrada (IP) para corporações e escritórios de advocacia. Suas soluções de software de gerenciamento de PI, AQX® e PATTSY WAVE®, oferecem fluxos de trabalho das melhores práticas com análise de big data e serviços habilitados para tecnologia, para a criação de um ambiente inteligente projetado para informar a estratégia de PI, viabilizar a tomada de decisões de PI e simplificar as operações de PI, adaptadas às necessidades de cada segmento. Atualmente quase metade dos 100 principais candidatos a patentes e marcas globais dos EUA, bem como um número crescente de escritórios de advocacia em todo o mundo, usam as soluções da Anaqua. Mais de dois milhões de executivos de PI, advogados, assistentes jurídicos, administradores e inovadores usam a plataforma para suas necessidades de gerenciamento de PI. As operações globais da empresa estão localizadas na sede em Boston, além dos escritórios nos EUA, Europa, Ásia e Austrália. Para mais informação, visite anaqua.com , ou o LinkedIn da Anaqua.

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