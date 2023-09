Cette collaboration renforce la vision de Zenas consistant à apporter des médicaments innovants basés sur l’immunologie aux patients dans le monde entier en s’appuyant sur l’expertise de longue date de Bristol Myers Squibb dans les maladies à médiation immunitaire

Zenas recevra un paiement au comptant anticipé de 50 millions de dollars et un placement en actions de la part de Bristol Myers Squibb, ainsi que de potentiels paiements d’étapes supplémentaires et des redevances dans le territoire visé par la licence

WALTHAM, Massachusetts, 05 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Zenas BioPharma, une société biopharmaceutique mondiale déterminée à devenir un leader dans le développement et la commercialisation de traitements basés sur l’immunologie, a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord de licence et de collaboration avec Bristol Myers Squibb Company dans le but de développer et commercialiser l’obéxélimab pour les maladies auto-immunes au Japon, en Corée du Sud, à Taïwan, à Singapour, à Hong Kong et en Australie.

L’obéxélimab est un anticorps monoclonal, humanisé, non cytolytique, bifonctionnel et expérimental qui lie la CD19 et le FcγRIIb afin d’inhiber les cellules B, les plasmablastes et les cellules plasmatiques exprimant la CD19. L’obéxélimab fait actuellement l’objet d’études en tant qu’injection sous-cutanée dans un essai mondial de phase III chez des patients atteints de maladie liée aux IgG4 (ML-IgG4), pour laquelle il n’existe actuellement aucun traitement approuvé. Le composé est également étudié dans le cadre d’un essai mondial de phase II/III chez des patients atteints d’anémie hémolytique auto-immune à auto-anticorps chauds (AHAI chaude).

« Cette collaboration marque une étape importante vers la réalisation de notre vision consistant à permettre aux patients vivant avec des maladies auto-immunes dans le monde entier de bénéficier de l’obéxélimab », a déclaré Lonnie Moulder, fondateur et président-directeur général de Zenas BioPharma. « L’équipe profondément expérimentée et passionnée de Bristol Myers Squibb est un partenaire idéal grâce à ses capacités éprouvées de développement, réglementaires et commerciales au Japon et dans l’ensemble du territoire visé par la licence. »

« Cette collaboration représente une opportunité importante de répondre aux besoins non satisfaits des personnes vivant avec la ML-IgG4, pour laquelle il n’existe aucune option de traitement approuvée », a commenté Steve Sugino, vice-président principal et directeur général au Japon chez Bristol Myers Squibb. « Nous sommes ravis de travailler avec Zenas BioPharma en vue d’étendre la portée de l’obéxélimab dans le territoire visé par la licence et d’avoir un impact sur la vie des patients qui sont dans l’attente. »

En vertu de l’accord de licence, Zenas recevra un paiement au comptant anticipé de 50 millions de dollars et est éligible à recevoir des paiements supplémentaires en relation avec l’atteinte de certaines étapes de développement, réglementaires et commerciales, ainsi que des redevances sur les ventes nettes de l’obéxélimab dans le territoire visé par la licence. En échange, Bristol Myers Squibb recevra les droits exclusifs pour développer et commercialiser l’obéxélimab dans le territoire visé par la licence. En outre, Bristol Myers Squibb fait un placement en actions dans Zenas.

À propos de l’obéxélimab

L’obéxélimab est un anticorps monoclonal, humanisé, non cytolytique, bifonctionnel et expérimental de phase 3 qui imite l’action de complexes antigène-anticorps en liant la CD19 et le FcγRIIb afin d’inhiber l’activité des cellules de lignée B. Dans plusieurs études cliniques de stade précoce, y compris pour diverses maladies auto-immunes, 198 sujets ont été traités avec l’obéxélimab. Dans le cadre de ces études cliniques, l’obéxélimab a démontré une inhibition de la fonction des cellules B sans les épuiser, donnant lieu à un effet thérapeutique encourageant chez les patients atteints de diverses maladies auto-immunes. Zenas a acquis des droits mondiaux exclusifs sur l’obéxélimab auprès de Xencor, Inc.

Davantage d’informations sur l’étude de phase 3 (INDIGO) pour le traitement de la maladie liée aux IgG4 sont disponibles sur clinicaltrials.gov : NCT05662241. Plus d’informations sur l’étude de phase 3 (SApHiAre) sont disponibles sur clinicaltrials.gov : NCT05786573.

À propos de la maladie liée aux IgG4

La ML-IgG4 est une maladie fibro-inflammatoire chronique à médiation immunitaire qui peut toucher plusieurs organes, notamment les glandes salivaires principales, les orbites, les glandes lacrymales, le pancréas, l’arbre biliaire, les poumons, les reins et le rétropéritoine. Environ 20 000 patients sont diagnostiqués comme étant atteints d’une ML-IgG4 rien qu’aux États-Unis. Bien qu’elle soit de plus en plus reconnue, il reste nécessaire de poursuivre la recherche et de trouver des options thérapeutiques efficaces pour les personnes qui vivent avec cette maladie invalidante.

Dans le monde entier, l’utilisation de glucocorticoïdes est largement considérée comme la norme de soins pour traiter la ML-IgG4. Il n’existe aucune option de traitement approuvée pour cette condition. Bien que couramment utilisés, les glucocorticoïdes et les traitements de déplétion des cellules B disponibles conduisent rarement à des rémissions à long terme sans traitement, et sont associés à un risque élevé de toxicité chez ces patients. Ces traitements pourraient également altérer les réponses vaccinales, y compris celles contre le SRAS-CoV-2 et la grippe.

À propos de Zenas BioPharma

Zenas BioPharma est une société biopharmaceutique mondiale déterminée à devenir un leader dans le développement et la commercialisation de traitements basés sur l’immunologie pour les patients dans le monde entier. Avec un développement et des opérations cliniques à l’échelle mondiale, Zenas fait progresser un portefeuille mondial approfondi et équilibré de thérapies auto-immunes potentielles premières et meilleures de leur catégorie dans des domaines où les besoins médicaux ne sont pas satisfaits, tout en répondant aux exigences de valeur de l’environnement dynamique mondial des soins de santé. Le portefeuille de la société continue de croître grâce à notre stratégie de développement commercial fructueuse. Notre équipe de direction expérimentée et notre réseau de partenaires commerciaux stimulent l’excellence opérationnelle pour apporter des thérapies potentiellement transformatrices afin d’améliorer la vie des personnes confrontées à des maladies rares et auto-immunes. Pour tout complément d’information sur Zenas BioPharma, veuillez consulter le site www.zenasbio.com et nous suivre sur Twitter à l’adresse @ZenasBioPharma et L inkedIn .

Contact auprès des investisseurs et des médias :

Joe Farmer, président et directeur de l’exploitation

Zenas BioPharma

IR@zenasbio.com

GlobeNewswire Distribution ID 8916684