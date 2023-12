Com a expansão dessa liderança estratégica e operacional, a Zenas se posiciona para o crescimento esperado com o avanço do voltadas para inflamações e imunologia nos ensaios clínicos em estágio avançado de várias indicações potenciais de I&I

WALTHAM, Mass., Dec. 04, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — A Zenas BioPharma, uma empresa biofarmacêutica global comprometida em se tornar líder no desenvolvimento e comercialização de terapias voltadas para inflamações e imunologia (I&I), divulgou hoje a nomeação de Jennifer Fox como Diretora de Negócios e Financeira, e de Tanya Fischer, MD, Ph. D como Dirigente de P&D e Médica.

“Estamos muito contentes com a vinda de Tanya e de Jen para a nossa equipe executiva”, disse Lonnie Moulder, Fundador e Diretor Executivo da Zenas BioPharma. “Tanya é uma líder médica-cientista profundamente experiente e Jen é uma líder experiente em finanças de saúde e desenvolvimento corporativo. Com suas décadas de experiência em liderança no setor, elas serão uma adição inestimável para a Zenas na nossa próxima fase de crescimento, progresso de vários programas globais de desenvolvimento clínico em estágio avançado com o objetivo de fornecer terapias direcionadas a I&I diferenciadas para pacientes necessitados em todo o mundo.”

A Sra. Fox é uma executiva experiente em finanças e desenvolvimento corporativo com um extenso histórico em finanças corporativas e bancos de investimento em saúde, tendo assessorado inúmeras empresas públicas e privadas com estratégias, financiamentos, fusões e aquisições. Antes de ingressar na Zenas, a Sra. Fox atuou como Diretora Financeira da Nuvation Bio, uma empresa biotecnologia de capital aberto. Ela atuou como Diretora Administrativa e Co-Dirigente da North America Healthcare Corporate e do Investment Banking Group do CitiGroup. Antes do CitiGroup, a Sra. Fox ocupou cargos seniores em bancos de investimento do Deutsche Bank, Bear Stearns, Bank of America e Prudential Securities. Ela é formada em finanças e marketing pelo Manhattan College.

A Dra. Fischer é um médica-cientista com profunda experiência na academia e em empresas farmacêuticas e de biotecnologia, e liderança de programas de pesquisa e desenvolvimento em estágio inicial e avançado em várias áreas terapêuticas, incluindo neurologia e doenças raras. Antes de ingressar na Zenas, ela atuou como Diretora de Desenvolvimento e Dirigente de Medicina Translacional da Biohaven, uma empresa biofarmacêutica de capital aberto. A Dra. Fischer iniciou sua carreira no setor na Bristol Myers Squibb e ocupou cargos de liderança em P&D de responsabilidade crescente na EMD-Serono, Sanofi-Genzyme e Alnylam. Ela foi neurologista da Yale University School of Medicine após a conclusão da sua residência em Neurologia no Yale New Haven Hospital. Ela é formada em Medicina e fez PhD na University of Medicine and Dentistry of New Jersey – Robert Wood Johnson Medical School e Rutgers University, respectivamente, e recebeu o prestigioso Presidential Early Career Award for Scientists and Engineers (PECASE).

Sobre a Zenas BioPharma

A Zenas BioPharma é uma empresa biofarmacêutica mundial comprometida em se tornar líder global no desenvolvimento e comercialização de terapias voltadas para inflamações e imunologia (I&I) para pacientes necessitados em todo o mundo. Com desenvolvimento clínico e operações globais, a Zenas está avançando um portfólio de terapêuticas autoimunes potencialmente diferenciadas em áreas de alta necessidade médica. Nossa experiente equipe de liderança e rede de parceiros de negócios impulsionam a excelência operacional para oferecer terapias potencialmente transformadoras para melhorar a vida das pessoas que enfrentam doenças autoimunes e raras. Para mais informação sobre a Zenas BioPharma, visite www.zenasbio.com e siga-nos no Twitter em @ZenasBioPharma e LinkedIn .

Sobre o Obexelimab

O obexelimab é um anticorpo monoclonal humanizado de Fase 3 bifuncional, não citolítico, de investigação que imita a ação dos complexos antígeno-anticorpo por ligação a CD19 e FcγRIIb para inibir a atividade das células da linhagem B. Em vários estudos clínicos em fase inicial, inclusive de diversas doenças autoimunes, 198 indivíduos foram tratados com obexelimab. Nestes estudos clínicos, o obexelimab demonstrou inibição da função das células B sem a redução das células, e um efeito encorajador no tratamento de pacientes com várias doenças autoimunes. A Zenas adquiriu direitos mundiais exclusivos do obexelimab da Xencor, Inc. O Obexelimab está sendo avaliado em um estudo clínico global de Fase 3 em pacientes com Doença Relacionada a IgG4 e em um estudo global de Fase 2/3 em pacientes com anemia hemolítica autoimune quente (wAIHA). O desenvolvimento clínico do obexelimab para Esclerose Múltipla e Lúpus Eritematoso Sistêmico está sob avaliação.

Mais informações sobre a Fase 3 (INDIGO) do estudo para o tratamento de Doenças Relacionadas à IgG4 estão disponíveis em clinicaltrials.gov: NCT05662241. Mais informações sobre a Fase 3 (SApHiAre) do estudo para o tratamento de wAIHA estão disponíveis em clinicaltrials.gov: NCT05786573.

Contato com Investidores e com a Mídia: Joe Farmer, Presidente e COO Zenas BioPharma IR@zenasbio.com

