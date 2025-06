TAMPERE, Finlândia, June 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — A Framery, líder global em design, fabricação e marketing de office pods à prova de som, tem o orgulho de anunciar seu 15º aniversário, um marco que também comemora 15 anos da invenção do pod de escritório que mudou fundamentalmente a forma como milhões de pessoas trabalham.Fundada em 2010, a Framery nasceu da frustração comum do trabalho em um ambiente de escritório de plano aberto que distrai as pessoas. Samu Hällfors, CEO e cofundador, com vinte e poucos anos de idade, ao trabalhar em um escritório de plano aberto teve dificuldade de se concentrar diante do barulho constante. “O barulho, particularmente dos telefonemas do nosso chefe, era incrivelmente frustrante”, lembra Hällfors. “Quando meu amigo e eu sugerimos ao nosso chefe que atendesse as ligações em outro lugar, ele nos disse que deveríamos comprar uma cabine telefônica para ele.”

O pedido despertou uma ideia. Como essas opções não existiam, os fundadores da Framery reconheceram uma grande oportunidade. Em uma garagem eles construíram o primeiro protótipo do office pod, carinhosamente chamado “Pömpeli” (uma palavra finlandesa que significa “caixa”). Este foi o primeiro pod de escritório comercial do mundo, lançado em 2010. Além de atender a uma necessidade fundamental de silêncio, também criou uma nova categoria de produtos, além da empresa Framery. Isso levou a criação de mais modelos e inovação contínua. Em 2013, a Framery lançou o Framery O, o primeiro pod a alcançar uma redução de fala de 30dB, e que continua sendo um dos pods mais vendidos do mundo até hoje.

Desde o seu humilde começo, a Framery cresceu exponencialmente, tornando-se sinônimo de espaços à prova de som de alta qualidade e eficazes. O que começou como uma solução para alguns colegas passou a ser uma necessidade de milhões de trabalhadores do conhecimento em mais de 100 países, utilizados pela maioria das principais empresas do mundo, incluindo gigantes do setor como Nvidia, Puma, BCG e Microsoft. Atualmente aproximadamente 70% de todas as 100 maiores empresas da Forbes confiam nos produtos da Framery para criar espaços de trabalho mais funcionais e produtivos.

O ano passado marcou o marco mais significativo para a indústria de pods de escritório desde que a Framery inventou esta categoria de produtos com o lançamento do primeiro pod inteligente . Com base na renomada privacidade acústica da Framery, esses pods de última geração incorporam soluções de escritório inteligentes que abordam os desafios mais prementes dos ambientes de trabalho híbridos de hoje.

“Esta fusão perfeita de recursos inteligentes com o nosso design de pod físico tornou-se um verdadeiro catalisador para a indústria”, disse Samu Hällfors. “Assim como os recursos inteligentes se tornaram padrão em muitas outras categorias de produtos, vimos isso como uma evolução esperada e necessária para que os pods de escritório realmente apoiem o local de trabalho moderno.”

Comemorando 15 anos desde a criação da indústria de pods de escritório, a Framery vê este marco como uma plataforma de lançamento para a inovação e liderança futuras. O que começou em uma garagem tornou-se parte integrante do design moderno do espaço de trabalho, e a Framery continua a impulsionar a evolução de como trabalhamos.

SOBRE A FRAMERY

A Framery é líder global em pods à prova de som e soluções de escritório inteligente, permitindo que as pessoas se concentrem no que realmente importa e façam o seu trabalho. A Framery é necessária para um dia de trabalho de sucesso de milhões de profissionais do conhecimento em mais de 100 países e na maioria das principais empresas do mundo, incluindo Nvidia, Puma e Microsoft. Na verdade, cerca de 70% de todas as 100 maiores empresas da Forbes usam nossos produtos.

Para mais informações e solicitar uma entrevista, contate: [email protected]

Todas as fotos deste comunicado podem ser encontradas em:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/00116d3d-55c8-49d6-97bb-39896d50ca01

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/38a240a8-128c-419b-a431-f596eb441efc

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ade7f344-3555-4756-abe0-83b57a44a458

GlobeNewswire Distribution ID 9463746