TAMPERE, Finlande,, 05 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Framery, le leader mondial dans la conception, la fabrication et la commercialisation de cabines acoustiques insonorisées, est fier d’annoncer son 15e anniversaire. Cette étape marquante célèbre également les 15 ans de l’invention de la cabine acoustique par l’entreprise, une invention qui a profondément changé les habitudes de travail de millions de personnes.

Fondée en 2010, Framery est née d’une frustration partagée, celle de devoir travailler dans un environnement de bureaux en open space bruyant et source de distractions. Samu Hällfors, PDG et cofondateur de Framery, alors âgé d’une vingtaine d’années et travaillant dans un bureau en open space, a lui-même vécu l’expérience directe des difficultés de concentration dans un environnement bruyant en permanence. « Le bruit constant, en particulier celui fait par les appels téléphoniques de notre responsable, était incroyablement gênant », se souvient Samu Hällfors. Et de poursuivre, « Mon ami et moi lui avons suggéré de passer ses appels ailleurs, il nous a répondu en ces termes « Alors, offrez-moi une cabine téléphonique ! »

Ces mots ont fait germer une idée. En l’absence d’une telle solution, les fondateurs de Framery ont perçu à ce moment une formidable opportunité. Dans leur garage, ils ont construit le premier prototype de cabine acoustique, affectueusement surnommé « Pömpeli », mot finnois qui signifie « boîte ». Ce prototype est devenu la première cabine acoustique commerciale au monde, lancée en 2010. Cette invention répondait non seulement à un besoin essentiel de calme, mais a également donné naissance à une nouvelle catégorie de produits et à l’entreprise Framery. Cela a permis le développement de nouveaux modèles et une innovation sans cesse renouvelée. En 2013, Framery a lancé Framery O, la première cabine acoustique à atteindre une réduction de bruit de 30 dB pour la parole, et qui reste à ce jour l’un des modèles les plus vendus au monde.

Depuis ses humbles débuts, Framery a connu une croissance exponentielle, et est devenu synonyme de haute qualité et d’espaces insonorisés performants. Ce qui n’était au départ qu’une solution pour quelques collègues est devenue une nécessité pour des millions de personnes travaillant en open space dans plus de 100 pays. Cette solution est utilisée dans les plus grandes entreprises mondiales, dont des géants comme Nvidia, Puma, BCG et Microsoft. Aujourd’hui, environ 70 % des entreprises du Top 100 Forbes utilisent les solutions Framery pour optimiser la fonctionnalité et la productivité de leurs espaces de travail.

L’année dernière a marqué l’étape la plus importante pour le secteur des cabines acoustiques depuis que Framery a inventé cette catégorie de produit, avec le lancement de la première cabine intelligente . S’appuyant sur l’expertise reconnue de Framery en matière de confidentialité acoustique, ces cabines de nouvelle génération intègrent des solutions de bureau intelligentes qui répondent aux principaux défis des environnements de travail hybride d’aujourd’hui.

« L’intégration harmonieuse des fonctionnalités intelligentes dans la conception de nos cabines a véritablement dynamiser le secteur » précise Samu Hällfors. « Tout comme les fonctionnalités intelligentes sont devenues la norme dans de nombreuses autres catégories de produits, cette évolution nous a semblé incontournable pour permettre aux cabines de bureaux de réellement accompagner les nouveaux modes de travail. »

Alors qu’elle célèbre ses 15 ans et la création du secteur des cabines de bureau, Framery considère cette étape comme le tremplin vers l’innovation et le leadership de demain. Ce qui a commencé dans un garage est devenu un élément clé du design des espaces de travail modernes, et Framery continue de façonner l’évolution de nos méthodes de travail.

