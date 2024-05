A MING lança o 37.09 Bluefin, um novo relógio de mergulho de 600 m com um mostrador de safira com rotação interna

LA CHAUX-DE-FONDS, Suíça, May 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — A Horologer MING lança hoje o novo 37.09 Bluefin , com a sua linguagem de design de 3.ª geração. É o seu primeiro relógio de rotação unidirecional, mostrador de horas em safira luminosa, que substitui um aro de mergulho convencional. Movimenta-se sobre rolamentos e encaixa-se numa coroa própria. A caixa em aço do Bluefin é resistente à água até uma profundidade de 600 m, mas apresenta um tamanho confortável de 38 x 12,8 mm. É alimentado por um mecanismo Sellita SW300-1 personalizado com 50 horas de reserva de energia e corda automática bidirecional.

O 37.09 Bluefin continua a tradição de design da MING com escalas graficamente minimalistas, que são fáceis de ler e indexar. Um novo processo de metalização cria uma tonalidade azul escura no mostrador de safira que, juntamente com os ponteiros, é exaustivamente tratado com Super-LumiNova X1 para a máxima legibilidade em todas as condições.

Os relógios são entregues com uma nova bracelete de borracha FKM moldada, que também é compatível com todos os modelos anteriores de relógios com olhais de 20 mm da MING. A forma natural da bracelete combina com a curvatura de um pulso médio, não inclui travão e apresenta uma espessura afunilada para aumentar os níveis de conforto. Também se encontra disponível como artigo independente.

O MING 37.09 Bluefin tem um preço de 4950 CHF ou, aproximadamente, 5000 euros, com uma produção de 500 relógios em 2024. Estarão disponíveis exclusivamente em www.ming.watch a partir das 13:00 de 24 de maio de 2024, com as entregas previstas para o início de outubro de 2024.

Especificações do MING 37.09 Bluefin

Caixa: aço inoxidável 316L, 38 mm de diâmetro, 12,8 mm de espessura, 44,5 mm entre olhais

Cristais de safira abobadados com revestimento antirreflexo duplo

Marcações Super-LumiNova X1

Resistência à água de 600 m.

Sellita para MING SW300.M1 com pontes esqueletizadas em antracite; automático com reserva de energia para 50 h

Bracelete em borracha FKM moldada

Garantia de 2 anos contra defeitos

Fabricado na Suíça

Sobre a MING:

A Horologer MING é uma marca de relógios independente com o objetivo de reavivar a sensação de emoção e descoberta entre os entusiastas dos relógios. Dedica-se a uma estética refinada e a levar os limites de materiais, mecânica e engenharia mais além. Esta dedicação garantiu à marca muitas distinções, incluindo o Prémio Revelação Horological no Grand Prix d’Horlogerie de Genève de 2019. Os produtos MING estão disponíveis exclusivamente online em www.ming.watch . Subscreva a nossa newsletter e siga-nos no Instagram para obter as últimas novidades da MING.

MING é uma marca comercial registada internacionalmente da Horologer MING SA, Suíça.

