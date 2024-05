MING lance la 37.09 Bluefin, une nouvelle montre de plongée de 600m avec un cadran rotatif interne en saphir

LA CHAUX-DE-FONDS, Suisse, 23 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Aujourd’hui, Horologer MING lance la nouvelle 37.09 Bluefin de troisième génération. Il s’agit de leur première montre avec un cadran saphir lumineux, tournant, et unidirectionnel qui remplace une lunette de plongée conventionnelle. Il repose sur des roulements, il est fixé sur une bague crantée et est actionné par une couronne dédiée. Le boîtier en acier de la Bluefin est étanche à 600 m, mais sa dimension de 38 x 12,8mm reste très confortable. La 37.09 Bluefin est dotée d’un mouvement Sellita SW300-1 personnalisé, à remontage automatique bidirectionnel et avec une autonomie de 50 heures de réserve de marche.

La 37.09 Bluefin poursuit la tradition de conception MING avec des échelles graphiques minimalistes qui sont faciles à lire et à indexer. Le cadran saphir est habillé d’une magnifique teinte bleu foncé résultant d’un nouveau processus de métallisation. Une importante déposition à la main de Super-LumiNova X1 confère à ce cadran une lisibilité optimale dans toutes les conditions de porté.

Les montres seront livrées avec un bracelet en caoutchouc FKM moulé qui est également compatible avec toutes les anciennes montres à entre corne de 20 mm de MING. La forme naturelle du bracelet correspond à la courbure d’un poignet moyen. Il n’est pas muni de passants et il a un profil effilé afin d’améliorer davantage le confort au porté. Il sera également offert en tant que bracelet accessoire.

La MING 37.09 Bluefin est proposée à un prix de 4 950 CHF, avec 500 exemplaires produits en 2024. Ils seront exclusivement disponibles sur www.ming.watch à partir de 13 h GMT le 24 mai 2024. Les livraisons devraient débuter en octobre 2024.

Spécifications de la montre MING 37.09 Bluefin

Boîtier : acier inoxydable 316L, 38 mm de diamètre, 12,8 mm d’épaisseur, 44,5 mm de corne à corne.

Glace saphir bombée avec double revêtement antireflet

Multiples inscriptions en Super-LumiNova X1

Étanche à 600 m

Mouvement : Sellita pour MING SW300.M1 avec ponts squelettes anthracites ; automatique avec réserve de marche de 50 h

Bracelet : caoutchouc FKM moulé

Garantie de 2 ans contre les défauts

Fabriqué en Suisse

À propos de MING :

Horologer MING est une marque de montres indépendante dont l’objectif est de raviver l’enthousiasme et l’esprit de découverte chez les amateurs de montres. Nous nous consacrons à créer une esthétique raffinée et à repousser les limites des matériaux, de la mécanique et de l’ingénierie. Cela nous a valu de nombreuses distinctions, y compris le prix « Révélation Horlogère » au Grand Prix d’Horlogerie de Genève en 2019. Les produits de MING sont disponibles exclusivement en ligne sur www.ming.watch . Abonnez- vous à notre newsletter et suivez-nous sur Instagram afin d’être les premiers à obtenir les dernières actualités de MING.

MING est une marque déposée à l’échelle internationale de Horologer MING SA, en Suisse.

Les photos jointes au présent communiqué sont disponibles aux adresses suivantes :

http://www.globenewswire.com/ NewsRoom/AttachmentNg/ 2bd25487-a818-4ba9-bb20- 50bf483292aa

http://www.globenewswire.com/ NewsRoom/AttachmentNg/ 8939444e-1ab6-4d69-8521- 61bd8e09549b

http://www.globenewswire.com/ NewsRoom/AttachmentNg/ f1879a61-4acb-4f68-bf09- f8f71b299f15

http://www.globenewswire.com/ NewsRoom/AttachmentNg/ 08ee080d-2573-4c01-a1fa- 5eb720e4868f

Contact Praneeth Rajsingh media@ming.watch +6019 808 0939

