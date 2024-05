AI-Media présentera des solutions de sous-titrage de pointe à la Broadcast Asia Expo 2024

SINGAPOUR, 23 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — AI-Media, leader mondial des solutions de sous-titrage alimenté par l’IA, annonce sa participation à la Broadcast Asia Expo 2024, qui se tiendra du 29 au 31 mai dans l’espace de la Singapore Expo. Au stand no 5L3-3, AI-Media dévoilera ses dernières avancées en matière de technologie de sous-titrage pour la diffusion, conçues pour révolutionner l’industrie.

Sur le stand d’AI-Media, les visiteurs auront l’occasion d’explorer une gamme de produits de pointe, y compris la solution de sous-titrage automatisée d’AI-Media, LEXI, et le tout nouveau LEXI Recorded. Le stand accueillera des stations de démonstration en direct de LEXI et de LEXI Recorded, permettant aux participants de voir ces solutions en action. Ces innovations reflètent l’engagement d’AI-Media à proposer des solutions révolutionnaires et de pointe dans le domaine de la technologie de diffusion.

Les solutions LEXI et LEXI Viewer d’AI-Media seront présentées tout au long de l’événement sur la scène de Broadcast Asia, dans le hall 6 du centre des expositions. AI-Media sous-titrera toutes les sessions qui se dérouleront en direct sur scène, faisant à cette occasion la démonstration en direct de nos solutions de sous-titrage de pointe en temps réel et mettant en avant leurs capacités avancées.

L’engagement d’AI-Media en faveur de l’innovation

« La Broadcast Asia Expo 2024 constitue pour nous une plateforme importante pour présenter nos dernières innovations en matière de technologie de sous-titrage », a déclaré James Ward, directeur général des ventes chez AI-Media. « Nous nous réjouissons à l’idée de pouvoir montrer comment les solutions d’AI-Media, notamment notre solution avancée de sous-titrage et de traduction par IA, LEXI, peuvent révolutionner l’industrie de la diffusion, en établissant de nouvelles normes en matière d’efficacité et d’accessibilité. »

Les membres clés de l’équipe AI-Media de la région APAC seront présents sur le stand, notamment Declan Gallagher, directeur général, Gordon Chua, responsable du développement commercial et Rob Waller, responsable des ventes techniques. Jouissant d’une grande expérience dans le secteur de la diffusion, ils seront tous disponibles pour effectuer des entretiens personnalisés afin de discuter de la manière dont les solutions d’AI-Media peuvent répondre à divers besoins en matière de diffusion.

Découvrez les solutions de sous-titrage de premier plan mondial proposées par AI-Media :

LEXI — La solution de sous-titrage chef de file alimentée par l’IA

LEXI est à l’avant-garde du sous-titrage alimenté par l’IA, offrant une précision inégalée et des fonctionnalités innovantes pour la télédiffusion, le streaming, les réunions et les événements en direct. Pour la première fois en février 2024, AI-Media a pu dévoiler des données révolutionnaires démontrant la supériorité de LEXI, son produit de sous-titrage par IA, par rapport aux flux de travail humains traditionnels. Grâce à des fonctionnalités avancées telles que l’identification du locuteur et le placement intelligent des sous-titres, les participants pourront visualiser les performances de LEXI à l’occasion de démonstrations en direct sur le stand no 5L3-3.

LEXI Recorded — Révolutionner le sous-titrage du contenu VOD

LEXI Recorded, récemment lancé, offre des délais d’exécution rapides pour les contenus enregistrés urgents. Grâce à l’automatisation alimentée par l’IA, cette solution rationalise le processus de sous-titrage, permettant aux professionnels des médias, aux créateurs de contenu et aux diffuseurs de fournir un contenu accessible avec une rapidité et une précision remarquables.

Encodeurs SDI et IP

AI-Media propose une gamme complète d’encodeurs de sous-titrage SDI et IP, tels que le HD492 (Encoder Pro) et les versions TS et 2110 de l’encodeur ALTA MPEG, dotés de la technologie avancée d’EEG. Ces encodeurs répondent à diverses exigences en matière de sous-titrage et s’intègrent parfaitement à la solution phare alimentée par l’IA d’AI-Media, LEXI, garantissant une précision et une efficacité inégalées.

Découvrez les solutions de sous-titrage avancées d’AI-Media à l’occasion de la Broadcast Asia Expo 2024. Des encodeurs SDI aux systèmes innovants LEXI, LEXI Recorded, LEXI DR et plus encore, AI-Media continue d’établir de nouvelles normes en matière de technologie de sous-titrage. Venez nous rendre visite au stand no 5L3-3 pour découvrir ces innovations et programmer un entretien personnalisé avec notre équipe.

Prenez rendez-vous pour un entretien ici : Calendly

Inscrivez-vous à l’événement ici : Inscription à l’Asia Tech x Singapore

Pour obtenir davantage d’informations sur AI-Media et ses solutions de sous-titrage révolutionnaires, consultez le site :

AI-Media : AI-Media : technologie et solutions de sous-titrage par IA

LEXI : https://www.ai-media. tv/our-products/lexi-ai- powered-captioning-tool-kit/ lexi-asr/

LEXI Recorded : https://www.ai-media.tv/our- products/lexi-ai-powered- captioning-tool-kit/lexi- recorded/

À propos d’AI-Media :

Fondée en 2003 en Australie, AI-Media est une entreprise technologique pionnière spécialisée dans les solutions innovantes de flux de travail de sous-titrage. En tant que leader mondial, AI-Media fournit des technologies et des solutions de sous-titrage et de traduction en direct et en différé de haute qualité, alimentées par l’IA, à un large éventail de clients et de marchés dans le monde entier. Pour la première fois en février 2024, AI-Media a pu dévoiler des données révolutionnaires démontrant la supériorité de LEXI, son produit de sous-titrage par IA, par rapport aux flux de travail humains traditionnels. Cette étape importante renforce la position d’AI-Media en tant que leader de la technologie de l’IA dans le domaine des solutions de flux de travail de sous-titrage en direct et en différé. En s’engageant à capitaliser sur son expérience approfondie de l’industrie et sa technologie d’IA sophistiquée pour créer des solutions qui rationalisent et simplifient les processus, AI-Media permet aux principaux diffuseurs, entreprises et agences gouvernementales du monde entier d’assurer une accessibilité fluide et une inclusivité de leur contenu. Ai-Media (ASX : AIM) a fait son entrée en Bourse à l’ASX le 15 septembre 2020.

