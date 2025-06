Allwyn et Formula 1® célèbrent le pouvoir de la communauté en lançant le prix F1® Allwyn Global Community Award

F1 Allwyn Global Community Award launches in Austria Stefano Domenicali, President & CEO of Formula 1® (l) Gerdine Lindhout, Global Director Sponsorships, CSR and Events at Allwyn (m) and Robert Chvátal, Group CEO at Allwyn (r) celebrate the launch of the F1® Allwyn Global Community Award at the Red Bull Ring – Spielberg ahead of the Austrian Grand Prix this weekend.

Le tout nouveau prix F1 ® Allwyn Global Community Award récompensera et mettra en avant les initiatives communautaires mises en place à travers le monde dans le domaine de la Formula 1. Le premier lauréat sera annoncé à l’occasion du Formula 1 ® Heineken Dutch Grand Prix 2025.

Allwyn Global Community Award récompensera et mettra en avant les initiatives communautaires mises en place à travers le monde dans le domaine de la Formula 1. Le premier lauréat sera annoncé à l’occasion du Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix 2025. Allwyn fera un don de 100 000 € à chaque initiative primée lors des quatre courses de cette saison.

LUCERNE, Suisse, 27 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Allwyn, la société multinationale de divertissement spécialisée dans les loteries, et la Formula 1 annoncent ce jour le lancement du prix F1® Allwyn Global Community Award. Pour la toute première fois, des initiatives communautaires issues du monde entier et liées à la Formula 1 seront mises à l’honneur et célébrées sur la scène internationale afin de mettre en avant leur impact positif sur la société. En plus d’une reconnaissance mondiale, les initiatives primées recevront chacune un don de 100 000 € de la part d’Allwyn afin de poursuivre la transformation des communautés à travers le monde.

Les lauréats doivent démontrer une contribution significative à la société en dehors des circuits automobiles, ce qui peut inclure des avancées dans les domaines de l’éducation, de la culture, du bien-être ou du développement durable. Pour chaque course, le promoteur local identifiera les initiatives communautaires liées à la Formula 1, telles que celles menées par les écuries, les partenaires et les médias, qui ont eu un impact dans leur pays. Un jury composé de trois membres issus d’Allwyn, de la Formula 1 et d’un représentant local désignera le gagnant, qui recevra, en plus du don, un trophée et la chance d’assister à un Grand Prix de Formula 1.

La création du prix F1® Allwyn Global Community Award s’inscrit dans le cadre du partenariat pluriannuel entre la Formula 1 et Allwyn. Cette création témoigne de leur engagement commun à susciter des changements positifs et à redonner aux communautés dans lesquelles elles opèrent. Le premier lauréat se verra remettre le prix F1® Allwyn Global Community Award avant le Formula 1® Heineken Dutch Grand Prix (Grand Prix des Pays-Bas), le 31 août. Trois autres lauréats seront sélectionnés plus tard dans la saison, afin de récompenser des initiatives locales sur les circuits de Formula 1 aux États-Unis (Austin et Las Vegas) et au Mexique.

Allwyn a pour ambition d’étendre le prix à davantage de courses lors de la saison 2026 et de continuer à récompenser les projets qui font une différence notable.

Robert Chvátal, PDG du groupe Allwyn, a déclaré : « Chez Allwyn, promouvoir un impact positif sur la communauté est au cœur de notre action. Notre partenariat avec la Formula 1 illustre à la perfection notre engagement envers les communautés, à travers la création de ce prix inspirant, le F1® Allwyn Global Community Award, qui soutient les meilleures initiatives communautaires au monde et les fait connaître à un vaste public international. »

Stefano Domenicali, président-directeur général de la Formula 1, a déclaré : « Faire en sorte que nos courses laissent une trace positive est l’un des piliers de notre sport. Depuis de nombreuses années, nous collaborons avec les promoteurs et les organisations régionales pour y parvenir, que ce soit en invitant les enfants des écoles locales sur le circuit pour les encourager à envisager une carrière dans le sport automobile, en finançant des initiatives éducatives ou en accueillant des associations locales et des organisations caritatives afin qu’elles participent à l’événement. Chaque année, 24 sites exceptionnels nous ouvrent leurs portes et nous sommes accueillis avec une ferveur et une passion indescriptibles sur le circuit et dans toute la ville. Je suis donc très fier de lancer le prix F1® Allwyn Global Community Award dans le cadre de notre mission. Nous offrirons aux initiatives locales qui se surpassent pour améliorer leur communauté et contribuer à un monde meilleur la reconnaissance et la visibilité internationale qu’elles méritent. »

Le prix F1® Allwyn Global Community Award sera remis lors des Grands Prix suivants en 2025 :

Formula 1 ® Heineken Dutch Grand Prix 2025 : du 29 au 31 août 2025

Heineken Dutch Grand Prix 2025 : du 29 au 31 août 2025 Formula 1 ® MSC Cruises USA Grand Prix 2025 : du 17 au 19 octobre 2025

MSC Cruises USA Grand Prix 2025 : du 17 au 19 octobre 2025 Formula 1 ® Gran Premio De La Cuidad De Mexico 2025 : du 24 au 26 octobre 2025

Gran Premio De La Cuidad De Mexico 2025 : du 24 au 26 octobre 2025 Formula 1® Heineken Las Vegas Grand Prix 2025 : du 20 au 22 novembre 2025

Notes à l’attention des rédacteurs

À propos d’Allwyn

Allwyn est un opérateur de loterie multinational de premier plan. Allwyn crée des loteries de qualité supérieures qui reversent davantage à des causes justes en se concentrant sur l’innovation, la technologie, l’efficacité et la sécurité grâce à un portefeuille de divertissements de jeux occasionnels qui connaît une constante expansion. L’angle d’approche de la loterie consistant à se concentrer sur des jeux récréatifs abordables a permis à Allwyn d’occuper des positions de premier plan sur le marché avec des marques de confiance présentes dans toute l’Europe, en Autriche, en République tchèque, en Grèce et à Chypre, en Italie, au Royaume-Uni et aux États-Unis (Illinois).

Demandes de renseignements de la part des médias [email protected]

À propos de Formula 1®

Formula 1® a vu le jour en 1950. Il s’agit de la compétition automobile la plus prestigieuse au monde, ainsi que de la série sportive annuelle la plus populaire au monde. Formula One World Championship Limited fait partie de Formula 1® et détient les droits commerciaux exclusifs du FIA Formula One World Championship . Formula 1® est une filiale de Liberty Media Corporation (NASDAQ : FWONA, FWONK, LLYVA, LLYVK) attribuée à l’action reflet du Formula One Group. Le logo F1, le logo F1 FORMULA 1, FORMULA 1, F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX, PADDOCK CLUB et les marques associées sont des marques déposées de Formula One Licensing BV, une société de Formula 1. Tous droits réservés.

Contacts presse

Service de presse de Formula 1

E : [email protected]

T : @f1media

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6abc046b-cf50-417b-8eef-eba10083fb1d/fr

GlobeNewswire Distribution ID 1001115096