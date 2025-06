VICTORIA, Seychelles, June 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, a principal corretora de criptomoedas e empresa Web3, divulgou sua Prova de Reservas (Proof of Reserves, PoR) de junho de 2025, revelando um índice total de reservas de 199%, um aumento em relação aos 192% de maio. Esse crescimento contínuo demonstra a capacidade da plataforma de manter reservas bem acima da proporção padrão do setor (1:1), efetivamente cobrindo todos os ativos dos usuários com significativa sobrecolateralização.

Segundo a auditoria de junho, a plataforma detém 28.286,53 BTC contra 6.593,8 BTC em passivos de usuários, resultando num índice de reserva de 429%. No caso do USDT, a Bitget mantém 1,75 bilhão de tokens em reserva contra 1,61 bilhão em ativos de usuários, proporcionando uma cobertura de 108%. Os ativos em ETH seguem uma tendência similar, com 219.917,71 ETH mantidos contra 148.754,3 ETH em contas de usuários, resultando em uma proporção de 148%. As reservas de USDC registraram o maior aumento, com 138,88 milhões em reserva garantindo pouco mais de 51,44 milhões em ativos de usuários — uma proporção de 270%. Esses números refletem um fortalecimento consistente na gestão de ativos e reservas excedentes em toda a plataforma desde o mês anterior.

Os dados de reserva são gerados usando tecnologia de árvore Merkle, com o snapshot de junho refletindo 27 camadas e mais de 40 milhões de registros de ativos individuais. Esse mecanismo permite que os usuários verifiquem de forma independente a existência e a suficiência das reservas por meio da ferramenta de código aberto MerkleValidator, disponível no GitHub.

A Bitget implementou o mecanismo de Prova de Reservas pela primeira vez em dezembro de 2022. Desde então, a plataforma mantém atualizações mensais para garantir transparência total e segurança em tempo real para sua base de usuários. Juntamente com a Prova de Reservas, a Bitget opera um Fundo de Proteção (Protection Fund) de US$ 600 milhões, voltado a melhorar a segurança dos usuários oferecendo um salvaguarda em caso de condições de mercado extremas ou riscos imprevistos aos ativos.

“Manter reservas muito acima do necessário é construir uma infraestrutura que resista à volatilidade e sustente a confiança dos usuários em períodos de incerteza. A segurança é uma escolha de design, e nosso modelo de reservas demonstra uma abordagem de longo prazo para proteger os usuários em todos os momentos”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget.

Com a atualização de junho mostrando reservas mais robustas em todos os principais ativos, a Bitget continua na liderança entre corretoras centralizadas ao publicar Prova de Reservas verificadas, independentes e respaldadas por excedentes.

Para verificar a Prova de Reservas atualizada, acesse aqui.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é a principal corretora de criptomoedas e empresa Web3 do mundo. Atendendo a mais de 100 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a Bitget está comprometida em ajudar os usuários a operar de forma mais inteligente com seu recurso pioneiro de copy trading e outras soluções de trading, enquanto oferece acesso em tempo real ao preço do Bitcoin, preço do Ethereum e preços de outras criptomoedas. Anteriormente conhecida como BitKeep, a Bitget Wallet é uma carteira de criptomoedas multicadeia de nível mundial que oferece uma variedade de soluções e recursos abrangentes da Web3, incluindo funcionalidade de carteira, troca de tokens, NFT Marketplace, navegador DApp e muito mais.

A Bitget está na vanguarda da adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel como parceira oficial de criptomoedas da melhor liga de futebol do mundo, LALIGA, nos mercados do ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO e AMÉRICA LATINA, bem como parceira global dos atletas nacionais turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeã mundial de luta livre), Samet Gümüş (medalhista de ouro no boxe) e İlkin Aydın (seleção nacional de vôlei), a fim de inspirar a comunidade global a abraçar o futuro da criptomoeda.

