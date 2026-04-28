Anaqua Adquire Patrix para Expandir Sua Liderança em Gerenciamento de PI

Aquisição recebe quase 400 clientes de software de gerenciamento de PI (IPMS) na comunidade de clientes da Anaqua

BOSTON, April 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Anaqua, a principal fornecedora de tecnologia e serviços de gerenciamento de inovação e propriedade intelectual (PI), anunciou hoje a aquisição da Patrix®, fornecedora de longa data de software e serviços de gerenciamento de PI, cuja plataforma Patricia® tem atendido com orgulho sua base de clientes concentrada em escritórios de advocacia nos últimos trinta anos.

As aquisições estratégicas há muito tempo têm sido fundamentais para o plano de crescimento da Anaqua, acelerando agora sob a propriedade da Nordic Capital. Esta aquisição amplia ainda mais a presença da Anaqua junto aos escritórios de advocacia e Europa, após a aquisição da RightHub em 2025. A Anaqua atende profissionais de PI em corporações e escritórios de advocacia por meio de inovação contínua, ofertas de serviços ampliadas e escala global. Para a Anaqua, o software de gerenciamento de PI é o núcleo da prática de PI eficiente e essa aquisição aprofunda essa base.

“A Patrix vem conquistando a confiança dos profissionais de PI ao longo de décadas. e há muito admiramos a empresa e sua equipe. Essa união traz para a Anaqua uma base de clientes bem servida e leal, juntamente com uma profunda tecnologia de PI e experiência com escritórios de advocacia”, disse Justin Crotty, CEO da Anaqua. “Além disso, os clientes da Patrix agora terão a oportunidade de acessar os amplos recursos da Anaqua, incluindo infraestrutura global de hospedagem e segurança, serviços de registro no exterior, renovação de patentes e marcas registradas, e serviços de docketing, além das ferramentas avançadas de fluxo de trabalho e análises baseadas em IA.”

A plataforma Patricia é usada ativamente por quase 400 clientes, incluindo alguns dos maiores escritórios de advocacia de PI do mundo. A Anaqua continuará a apoiar e avançar o roteiro do produto Patricia, e garantir que os melhores recursos que diferenciaram a plataforma Patricia sejam cuidadosamente incorporados à plataforma mais ampla da Anaqua. A Anaqua também está fornecendo aos clientes da Patrix flexibilidade pronta para o futuro, apoiando seus requisitos atuais e oferecendo acesso opcional à plataforma nativa de IA da Anaqua à medida que suas necessidades evoluem. Além disso, os clientes que usam o serviço de renovações da Patrix continuarão sem interrupção.

“Nosso papel é encontrar os clientes onde eles estão hoje, além de oferecer suporte e opções para o futuro”, disse Crotty. “Com os clientes navegando pelo papel cada vez mais acelerado da IA na prática de PI, pelas mudanças no cenário regulatório e pela volatilidade econômica, queremos estar ao seu lado como um parceiro de confiança. Quando nossos clientes ganham, nós ganhamos.”

“Tenho muito prazer em confiar na Anaqua para o atendimento dos nossos clientes durante esta próxima fase da sua jornada do cliente”, disse Carina Roth Schramm, fundadora e acionista maioritária da Patrix. “Nossas duas empresas compartilham um forte alinhamento cultural, sustentado por uma herança orientada a software e por uma filosofia centrada no cliente, por isso estou confiante de que as necessidades em constante mudança dos nossos clientes serão atendidas no futuro.”

Marks Baughan Securities LLC atuou como consultor financeiro exclusivo da Patrix.

Sobre a Patrix

A Patrix é uma fornecedora de longa data de software e serviços de gerenciamento de propriedade intelectual (PI), mais conhecida por sua solução principal, Patricia®, um dos sistemas de gerenciamento de PI mais estabelecidos e amplamente utilizados do mercado. Durante décadas, a Patrix tem apoiado departamentos corporativos e escritórios de advocacia de PI em todo o mundo, com sua tecnologia projetada especificamente para atender às demandas da prática de PI. Com profunda experiência em domínio de PI e uma forte reputação de confiabilidade e parceria com clientes, a Patrix estabeleceu relacionamentos duradouros com empresas que gerenciam portfólios globais complexos de PI. Para mais informações, visite: www.patrix.com.

Sobre a Anaqua

A Anaqua, Inc. é fornecedora líder de soluções e serviços de tecnologia de gerenciamento de propriedade intelectual integrada (IP) para corporações e escritórios de advocacia. Suas soluções de software de gerenciamento de PI, AQX® e PATTSY WAVE®, oferecem fluxos de trabalho das melhores práticas com análise de big data e serviços habilitados para tecnologia, para a criação de um ambiente inteligente projetado para informar a estratégia de PI, viabilizar a tomada de decisões de PI e simplificar as operações de PI, adaptadas às necessidades de cada segmento. Atualmente quase metade dos 100 principais candidatos a patentes e marcas globais dos EUA, bem como um número crescente de escritórios de advocacia em todo o mundo, usam as soluções da Anaqua. Mais de dois milhões de executivos de PI, advogados, assistentes jurídicos, administradores e inovadores usam a plataforma para suas necessidades de gerenciamento de PI. As operações globais da empresa estão localizadas na sede em Boston, além dos escritórios nos EUA, Europa, Ásia e Austrália. Para mais informações, visite Anaqua.com, ou o LinkedIn da Anaqua.

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