SINGAPOUR, 07 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Antalpha Platform Holding Company (« Antalpha » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui le lancement de sa tournée de présentation (roadshow), dans le cadre de son projet d’introduction en bourse portant sur 3 850 000 actions ordinaires, à un prix indicatif compris entre 11,00 $ et 13,00 $ par action. Antalpha prévoit d’accorder aux souscripteurs une option de 30 jours pour acquérir jusqu’à 577 500 actions supplémentaires, afin de couvrir d’éventuelles surallocations. La Société a déposé une demande d’inscription de ses actions ordinaires sur le Nasdaq Global Market, sous le symbole « ANTA ».

Roth Capital Partners et Compass Point interviennent en tant que co-chefs de file de l’offre.

L’offre envisagée ne sera effectuée que par le biais d’un prospectus. Des exemplaires du prospectus préliminaire seront disponibles sur le site EDGAR de la SEC à l’adresse suivante : www.sec.gov. Par ailleurs, des exemplaires du prospectus préliminaire, lorsqu’ils seront disponibles, pourront être obtenus auprès de : Roth Capital Partners, LLC, 888 San Clemente Drive, Suite 400, Newport Beach, CA 92660, à l’attention du service Prospectus, par téléphone : (800) 678-9147 ou par e-mail à l’adresse : [email protected] ; ou auprès de Compass Point Research & Trading, LLC, à l’attention de Syndicate, 1055 Thomas Jefferson Street, N.W. Suite 303, Washington, D.C. 20007, ou par e-mail à l’adresse suivante : [email protected].

Une déclaration d’enregistrement sur le formulaire F-1 a été déposée auprès de la SEC, mais n’est pas encore entrée en vigueur. Ces titres ne peuvent être vendus, et aucune offre d’achat ne peut être acceptée, tant que cette déclaration d’enregistrement n’a pas été validée. Ce communiqué de presse est publié conformément à la règle 134 du Securities Act de 1933, tel que modifié. Il ne constitue pas une offre de vente, ni la sollicitation d’une offre d’achat de ces titres, et aucune vente de ces titres ne peut avoir lieu dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant leur enregistrement ou leur approbation conformément aux lois sur les valeurs mobilières dudit État ou juridiction.

À propos d’Antalpha

Antalpha est une fintech de premier plan, spécialisée dans le financement, les technologies et les solutions de gestion des risques pour les institutions du secteur des actifs numériques. En tant que partenaire de prêt principal de Bitmain, Antalpha propose des prêts liés à la chaîne d’approvisionnement en Bitcoin et des prêts sur marge via sa plateforme Antalpha Prime. Celle-ci permet de gérer les prêts en actifs numériques et de suivre les garanties en quasi temps réel.

Contact

relations investisseurs : [email protected]

Clause de non-responsabilité

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » (« forward-looking statements ») au sens des dispositions de la « sphère de sécurité » (« safe harbor ») du Private Securities Litigation Reform Act de 1995 des États-Unis. Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par l’emploi de termes tels que « sera », « s’attend », « prévoit », « entend », « futur », « a l’intention », « planifie », « croit », « estime », « susceptible de » et d’autres expressions de même sens. Les déclarations ne relevant pas de faits historiques, y compris les déclarations concernant les convictions, les projets et les attentes d’Antalpha, constituent des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives induisent des risques et des incertitudes inhérents. De plus amples informations concernant ces risques et d’autres risques sont incluses dans les documents déposés par Antalpha auprès de la SEC. Toutes les informations contenues dans la présente annonce sont fournies à la date des présentes, et Antalpha décline toute obligation de mettre à jour les déclarations prospectives, sauf si la loi applicable l’exige.

