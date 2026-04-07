Appel à candidatures pour l’édition 2026 du Global Citizen Award

LONDRES, 07 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — En partenariat avec la fondation humanitaire suisse à but non lucratif Andan Foundation, le cabinet de conseil de premier plan en résidence et en citoyenneté internationales, Henley & Partners, a le plaisir d’annoncer le lancement de l’appel à candidatures pour le Global Citizen Award 2026.

Créé en 2014, le Global Citizen Award rend hommage à des individus exceptionnels dont les réalisations contribuent à relever l’un des défis mondiaux — qui transcendent les frontières nationales et ne peuvent être résolus par un pays faisant cavalier seul — auxquels l’humanité est actuellement confrontée.

Sélectionné par un comité indépendant de choix, le lauréat de l’édition 2026 sera mis à l’honneur lors de la cérémonie du Global Citizen Award, organisée dans le cadre de la conférence annuelle Global Citizenship Conference de Henley & Partners.

Le président de Henley & Partners et fondateur de la Andan Foundation, le Dr Christian H. Kaelin, précise que les travaux du lauréat doivent avoir un impact positif sur la vie des groupes sociaux vulnérables, en particulier en ce qui concerne les questions liées aux phénomènes migratoires. « Le Global Citizen Award est ouvert à tous les individus du monde entier qui travaillent dans un domaine ayant un lien direct avec les problèmes qu’ils cherchent à résoudre. Le comité cible des individus exceptionnels et inspirants qui font preuve de vision, de courage et d’innovation dans la conduite du changement mondial, et dont les actions et les perspectives contribuent à un monde plus juste, plus pacifique, plus connecté et plus tolérant ».

La sélection est effectuée à la majorité des voix des membres du comité de sélection. Quant au Prix, il comprend une médaille sculpturale sur mesure conçue par l’artiste italien Antonio Nocera, un certificat signé par le président du comité de sélection du Global Citizen Award, et une récompense financière de 20 000 USD visant à soutenir les efforts humanitaires du lauréat. En outre, Henley & Partners s’engage à travailler en étroite collaboration avec le lauréat pendant un an, à apporter de la visibilité à son travail et à soutenir le projet sélectionné par le biais du réseau du cabinet, qui compte plus de 70 bureaux dans le monde entier.

Depuis sa création, le Global Citizen Award a récompensé de nombreuses personnalités remarquables, notamment l’entrepreneur allemand Harald Höppner, à l’origine du projet d’aide humanitaire aux réfugiés Sea Watch, le Dr Imtiaz Sooliman, fondateur de la Gift of the Givers Foundation, la plus grande organisation de secours en cas de catastrophe en Afrique, et Monique Morrow, cofondatrice de The Humanized Internet, un projet d’identité numérique visant à apporter de l’espoir aux quelque 1,1 milliard de personnes dans le monde qui ne peuvent pas prouver leur identité légale.

La cofondatrice et présidente de la Pacific Links Foundation, Diep Vuong, a été récompensée pour son travail en Asie du Sud-Est en faveur des droits des personnes réduites en esclavage par la traite des êtres humains, tandis que le Prof. Dr. Padraig O’Malley a reçu le Prix en reconnaissance de son travail sur la résolution des conflits et la réconciliation en Irlande du Nord, en Afrique du Sud et en Irak. Zannah Bukar Mustapha a été récompensé pour le soutien psychologique, éducatif, spirituel et développemental apporté aux enfants et aux veuves touchés par l’insurrection survenue dans le nord-est du Nigéria. L’année dernière, Mohamed Nasheed, ancien président des Maldives et actuel secrétaire général du Climate Vulnerable Forum, a été reconnu pour son travail pionnier en tant que militant des droits humains et défenseur de l’action climatique. Plus récemment, le professeur Spyridon Flogaitis a reçu le Global Citizen Award 2025 pour ses contributions au droit public, à l’éducation juridique et aux réformes institutionnelles, ainsi que pour le renforcement de la gouvernance et de l’accès à la justice dans des régions confrontées à des fragilités démocratiques.

Réfléchissant à l’héritage et à l’impact de ce prix, le Dr Kaelin explique que les idéaux de citoyenneté mondiale ont toujours été au cœur du cabinet Henley & Partners. Grâce à sa collaboration avec l’Andan Foundation, le cabinet apporte un soutien vital aux personnes déplacées par les conflits, les guerres et les crises climatiques. « Chaque lauréat du Global Citizen Award nous a inspirés par son courage face à des défis que beaucoup considèrent comme insurmontables », a-t-il déclaré. « Les enjeux auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui dépassent largement les communautés locales et les frontières nationales. Il est plus que jamais capital de soutenir ceux qui s’efforcent de changer la vie des personnes vulnérables dans le monde entier. »

La date de clôture de l’appel à candidature est fixée au mercredi 6 mai 2026. Vous pouvez soumettre votre candidature en ligne ici ou l’envoyer à [email protected].

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