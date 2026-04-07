Chamada para Indicações: 2026 Global Citizen Award

LONDRES, April 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — A Henley & Partners, empresa líder em planejamento internacional de residência e cidadania, em parceria com a Andan Foundation, uma organização humanitária suíça sem fins lucrativos, tem o prazer de anunciar a chamada de indicações para o Global Citizen Award de 2026.

Criado em 2014, o Global Citizen Award homenageia pessoas de destaque que atuam para enfrentar qualquer um dos desafios globais que afetam a humanidade atualmente — desafios que ultrapassam fronteiras e que não podem ser solucionados por um único país somente.

O premiado de 2026 será selecionado por um comitê distinto e independente e homenageado na cerimônia do Global Citizen Award, parte da Global Citizenship Conference da Henley & Partners.

O presidente da Henley & Partners e fundador da Andan Foundation, Dr. Christian H. Kaelin, diz que o trabalho do premiado precisa demonstrar ter um impacto positivo na vida de grupos sociais vulneráveis, particularmente com uma conexão com questões relacionadas à migração. “O Global Citizen Award está aberto em todo o mundo para quem trabalha em um campo com uma conexão direta com as questões que buscam impactar. O comitê está à procura de pessoas de destaque e inspiradores que demonstrem visão, coragem e inovação na promoção de mudanças globais cujas ações e perspectivas contribuam para um mundo mais justo, pacífico, conectado e tolerante.”

O processo de seleção é baseado em uma decisão majoritária do Comitê de Premiação. O prêmio em si consiste em uma medalha escultural personalizada criada pelo grande artista italiano Antonio Nocera, um certificado de prêmio assinado pelo Presidente do Comitê do Global Citizen Award e um prêmio em dinheiro de US$ 20.000,00, para apoiar os esforços humanitários do premiado. Além disso, a Henley & Partners se compromete a trabalhar em estreita colaboração com o premiado durante o período de um ano para aumentar a conscientização sobre seu trabalho e apoiar o projeto selecionado com a rede de mais de 70 escritórios da empresa em todo o mundo.

Desde o início o Global Citizen Award já homenageou muitas pessoas de destaque, incluindo o empresário alemão Harald Höppner, que criou o projeto Sea Watch de ajuda humanitária aos refugiados, o Dr. Imtiaz Sooliman, fundador da Gift of the Givers Foundation, a maior organização de ajuda humanitária da África, e Monique Morrow, co-fundadora da The Humanized Internet, um projeto de identidade digital que visa levar esperança a cerca de 1,1 bilhão de pessoas no mundo que não podem provar sua identidade legal.

Diep Vuong, Co-Fundadora e Presidente da Pacific Links Foundation, foi premiada pelo seu trabalho no Sudeste Asiático em prol dos direitos das pessoas escravizadas pelo tráfico de seres humanos, enquanto o Prof. Dr. Padraig O’Malley recebeu o seu Global Citizen Award em reconhecimento ao seu trabalho na resolução de conflitos e reconciliação na Irlanda do Norte, África do Sul e Iraque. Zannah Bukar Mustapha foi homenageado pelo apoio psicológico, educacional, espiritual e de desenvolvimento prestado às crianças e viúvas afetadas pela insurgência no nordeste da Nigéria, e Mohamed Nasheed, ex-presidente das Maldivas e atual secretário-geral do Climate Vulnerable Forum, foi homenageado pelo seu trabalho pioneiro como ativista de direitos humanos e defensor da ação climática. Mais recentemente, o Professor Spyridon Flogaitis recebeu o 2025 Global Citizen Award pelo seu trabalho no avanço do direito público, educação jurídica e reforma institucional, e pelo fortalecimento da governança e acesso à justiça em regiões que enfrentam fragilidade democrática.

Refletindo sobre o legado e o impacto do prêmio, o Dr. Kaelin explica que os ideais de cidadania global sempre foram o foco da Henley & Partners. Por meio da sua colaboração com a Andan Foundation, a empresa oferece apoio vital a pessoas deslocadas por conflitos, guerras e crises climáticas. “Todos os premiados pelo Global Citizen Award nos inspiraram com sua coragem ao enfrentar desafios que muitos consideram intransponíveis”, diz ele. “Os problemas que enfrentamos hoje vão muito além das comunidades locais ou das fronteiras nacionais. Agora, mais do que nunca, é vital apoiar quem está fazendo uma diferença real na vida das pessoas vulneráveis em todo o mundo.”

As indicações se encerram na quarta-feira, 6 de maio de 2026. Envie sua indicação online aqui ou para [email protected].

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