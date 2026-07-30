Au-delà du coup de sifflet final : LEPAS poursuit sa vision d’une mobilité élégante avec sa gamme mondiale

WUHU, Chine, 30 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — LEPAS, la marque de véhicules à énergies nouvelles (NEV) de milieu à haut de gamme de Chery Auto, poursuit son expansion sur les marchés mondiaux grâce à une gamme complète de véhicules NEV comprenant les modèles LEPAS L4 EV, LEPAS L6 EV et LEPAS L8 PHEV. Cette nouvelle gamme illustre l’engagement de LEPAS en faveur d’une mobilité élégante, en associant design raffiné, technologies intelligentes et espace premium afin de répondre à une grande diversité de besoins de mobilité à travers le monde.

Le tournoi qui s’est récemment achevé a mis en lumière des qualités telles que le sang-froid, la résilience et la capacité d’adaptation : des valeurs qui correspondent à l’approche de LEPAS en matière de mobilité. Grâce à l’intégration du design, de la technologie et de l’innovation centrée sur l’utilisateur, LEPAS continue d’offrir aux clients du monde entier des expériences de mobilité élégantes qui inspirent confiance.

LEPAS L4 EV : une autonomie rassurante pour une mobilité urbaine sans effort

Sur le terrain, des performances constantes et la capacité à s’adapter à des situations changeantes sont les clés de la victoire. Cette même philosophie se retrouve dans le LEPAS L4 EV, un véhicule conçu pour les conducteurs urbains à la recherche d’une expérience NEV plus simple, plus intelligente et plus fluide. Associant une autonomie étendue, une efficacité énergétique élevée et des solutions de recharge pratiques, le LEPAS L4 EV offre une mobilité sereine aussi bien pour les trajets quotidiens que pour les déplacements longue distance.

Le LEPAS L4 EV est équipé d’un système de propulsion électrique hautement intégré 12-en-1, garantissant une puissance fluide, silencieuse et efficiente. Grâce à une puissance de recharge rapide supérieure à 120 kW, il peut passer de 30 % à 80 % de charge en seulement 20 minutes lorsqu’il est connecté à une borne de recharge de 200 kW, répondant ainsi aussi bien aux besoins de mobilité quotidienne qu’aux voyages longue distance.

Le LEPAS L4 EV dispose également d’un système avancé d’aide à la conduite de niveau 2 (ADAS) et d’une vision panoramique HD à 540°, offrant un soutien accru dans des situations telles que la conduite sur routes étroites ou les manœuvres de stationnement, tout en rendant l’expérience de conduite urbaine plus détendue et plus sûre.

LEPAS L6 EV : un raffinement intelligent au service d’un mode de vie de qualité

Au-delà de l’intensité de la compétition, le terrain de jeu incarne également la précision, la maîtrise et la performance raffinée. Cet équilibre entre capacité et élégance prend vie avec le modèle LEPAS L6 EV, un SUV « Intelligent & Exquisite Life » conçu pour les utilisateurs à la recherche d’une expérience de mobilité plus sophistiquée et raffinée.

Doté de la signature stylistique « Leopard Aesthetics » propre à LEPAS, le LEPAS L6 EV présente une silhouette élégante et dynamique, associée à un design intérieur minimaliste et raffiné qui s’adapte naturellement à de nombreux modes de vie, qu’il s’agisse des trajets quotidiens, des voyages en famille, des loisirs ou des activités sociales.

Pour les déplacements quotidiens, ses technologies intelligentes et ses systèmes d’assistance à la conduite contribuent à réduire le stress lié à la circulation urbaine dense. Lors des voyages en famille, l’habitacle se transforme en un véritable espace de vie mobile, grâce à des fonctions de divertissement et de confort, complétées par la fonction d’alimentation externe V2L (Vehicle-to-Load), qui apporte davantage de praticité.

Lors des pauses sur la route, l’habitacle silencieux et raffiné offre un environnement privé et confortable, garantissant intimité, sérénité et confort thermique. Pour les activités de plein air et la photographie de voyage, le design distinctif du LEPAS L6 EV affirme une présence élégante partout où il passe, ajoutant style et personnalité à chaque déplacement.

LEPAS L8 PHEV : une polyvalence élégante pour des trajets en toute confiance

Les meilleurs compétiteurs au plus haut niveau ne se distinguent pas par un seul atout, mais par leur excellence dans tous les domaines. Cette philosophie se reflète dans le LEPAS L8 PHEV, qui combine espace, confort, technologies intelligentes, sécurité et grande autonomie afin d’offrir aux consommateurs du monde entier une expérience de mobilité raffinée et rassurante.

Construit sur un empattement de 2 800 mm, le LEPAS L8 PHEV propose un habitacle spacieux et confortable. Son design intérieur enveloppant associe une excellente visibilité à bord à une atmosphère technologique sophistiquée, tandis que ses multiples configurations d’espace et ses 47 espaces de rangement répondent à différents besoins de voyage. L’habitacle est également équipé d’un système de surveillance de la qualité de l’air AQS, d’un système de diffusion active de parfum ainsi que de vitrages filtrant les UV et limitant les apports thermiques. La puce 8155 et l’écran tactile vertical de 13,2 pouces au design « Waterfall » assurent une interaction fluide ainsi que des fonctions de commande à distance depuis un smartphone, notamment le réglage de la température, le déverrouillage du véhicule et l’activation de la climatisation.

En matière de conduite intelligente, le LEPAS L8 PHEV intègre un système avancé d’aide à la conduite de niveau 2 (ADAS), une caméra panoramique à 540° ainsi qu’un système de stationnement APA/RPA, améliorant le confort d’utilisation et la confiance du conducteur dans de nombreuses situations.

Selon le cycle NEDC, le LEPAS L8 PHEV offre une autonomie totale supérieure à 1 300 km et prend en charge trois modes de recharge — recharge rapide en courant continu (DC), recharge domestique et recharge portable — apportant ainsi une grande flexibilité énergétique pour les trajets quotidiens, les longs voyages et les différents contextes de recharge.

Alors que le grand tournoi mondial de football touche à sa fin, LEPAS continue de faire vivre au quotidien l’esprit de sang-froid et de confiance observé sur les terrains. Les modèles LEPAS L4 EV, LEPAS L6 EV et LEPAS L8 PHEV sont désormais entrés dans leur phase de lancement international et seront progressivement déployés sur les marchés du monde entier.

À propos de LEPAS

LEPAS est la marque de véhicules à énergies nouvelles (NEV) de milieu à haut de gamme de Chery Auto, dédiée à la création d’expériences de mobilité élégantes pour les utilisateurs du monde entier. Avec l’ambition de devenir la marque de référence pour une mobilité élégante au quotidien, LEPAS associe l’esthétique Léopard (« Leopard Aesthetics »), les technologies élégantes (« Elegant Technology ») et un espace raffiné (« Exquisite Space »), transformant ainsi l’élégance en une expérience de conduite visible, perceptible et digne de confiance. Soutenue par un réseau mondial en expansion de plus de 500 points de vente et de service, LEPAS poursuit son développement international grâce à des opérations localisées, proposant des produits et des expériences adaptés aux utilisateurs des différents marchés mondiaux.

À propos de Chery Auto

Né en 1997, Chery Auto est un constructeur automobile mondial spécialisé dans le développement de véhicules, les technologies intelligentes et les solutions liées aux énergies nouvelles. L’entreprise est présente dans plus de 130 pays et régions, soutenue par un solide réseau international de recherche, de production et de partenariats stratégiques. Chery Auto est depuis 23 années consécutives le premier exportateur chinois de véhicules particuliers parmi les marques chinoises. Guidée par sa philosophie mondiale « In somewhere, For somewhere, Be somewhere », Chery Auto s’engage à promouvoir une mobilité durable grâce à l’innovation continue et à la coopération internationale.

Contact médias

Nom de l’entreprise : LEPAS International

Personne à contacter : Vincy Wang

E-mail : [email protected]

Site officiel de l’entreprise : https://lepasinternational.com/

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