Depois do Apito Final: LEPAS Impulsiona a Mobilidade Elegante com sua Linha Global

WUHU, China, July 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — LEPAS, a marca de veículos de nova energia (NEV) da Chery Auto voltada para o segmento intermediário a premium, avança a expansão global de mercado com uma linha abrangente de NEVs com o LEPAS L4 EV, LEPAS L6 EV e LEPAS L8 PHEV. A nova linha é um exemplo do compromisso da LEPAS com a mobilidade elegante, com a combinação de design elegante, tecnologias inteligentes e espaço requintado, atendendo às diversas necessidades de mobilidade dos mercados globais.

O campeonato recém terminado destacou qualidades como compostura, resiliência e adaptabilidade — valores que se alinham com a abordagem da LEPAS à mobilidade. Com a integração de design, tecnologia e inovação focada no usuário, a LEPAS continua a oferecer experiências de mobilidade elegantes e confiantes para clientes em todo o mundo.

LEPAS L4 EV: Autonomia Confiante para Mobilidade Urbana Sem Esforço

Em campo, um desempenho estável e a capacidade de adaptação a situações de mudança são o segredo para a vitória. Essa mesma filosofia se reflete no LEPAS L4 EV, projetado para motoristas urbanos que buscam uma experiência NEV mais fácil e inteligente. Combinando maior autonomia, desempenho eficiente e soluções de carregamento convenientes, o LEPAS L4 EV oferece mobilidade confiante para trajetos diários e mais longos.

O LEPAS L4 EV é alimentado por um sistema de acionamento elétrico 12 em 1 altamente integrado, proporcionando uma saída de energia suave, silenciosa e eficiente. Com uma potência máxima de carregamento rápido de mais de 120 kW, de 30% a 80% em apenas 20 minutos quando conectado a uma pilha de carregamento de 200 kW, ideal para trajetos diários e viagens de longa distância.

O LEPAS L4 EV também conta com um ADAS de Nível 2 e uma Vista Panorâmica HD de 540°, fornecendo suporte aprimorado para condução em estradas e vagas estreitas, proporcionando, ao mesmo tempo, uma experiência de condução urbana mais relaxada e confiante.

LEPAS L6 EV: Refinamento Inteligente para uma Vida de Qualidade

Além da intensidade do campeonato, o campo também reflete precisão, compostura e desempenho refinado. Esse equilíbrio de capacidade e estilo ganha vida no LEPAS L6 EV, um SUV Inteligente e Requintado, projetado para quem busca uma experiência de mobilidade mais refinada e sofisticada.

Com o design “Estética do Leopardo” exclusivo da LEPAS, o LEPAS L6 EV tem um exterior elegante e dinâmico, complementado por um design minimalista e refinado que se adapta perfeitamente a uma ampla variedade de estilos de vida – desde os trajetos diários e viagens em família, até passeios de lazer e ocasiões sociais.

Para os trajetos diários, as tecnologias inteligentes e os recursos de assistência à condução ajudam a reduzir o stress no tráfego urbano movimentado. Durante as viagens em família, a cabine se transforma em um espaço móvel equipado com funções de entretenimento e estilo de vida, complementadas pela função de fonte de alimentação externa V2L para maior conveniência.

Durante uma pausa na estrada, a cabine tranquila e refinada oferece um ambiente privado e confortável, oferecendo maior privacidade, uma atmosfera serena, e conforto com temperatura controlada. Para atividades ao ar livre e fotografia durante a viagem, o design distinto do LEPAS L6 EV cria uma presença elegante em todos os lugares, adicionando confiança e caráter a cada viagem.

LEPAS L8 PHEV: Versatilidade Elegante para Jornadas Confiantes

Os melhores resultados em campeonatos de alto nível não são definidos por uma única vantagem, e sim pela capacidade abrangente em todos os aspectos. Essa filosofia se reflete no LEPAS L8 PHEV, que incorpora um equilíbrio de conforto espaçoso, tecnologia inteligente, segurança e capacidade de longo alcance, proporcionando uma experiência de mobilidade confiante e refinada para os consumidores globais.

Com uma distância entre eixos de 2800 mm, o LEPAS L8 PHEV oferece uma cabine espaçosa e confortável. O design envolvente da cabine equilibra a visibilidade ao dirigir com uma atmosfera tecnológica sofisticada, além de configurações de espaço versáteis e 47 compartimentos de armazenamento para atender às necessidades diversas da viagem. A cabine também está equipada com o Sistema de Monitoramento da Qualidade do Ar AQS, um sistema de aromatização ativa. vidros com proteção de UV e isolamento térmico, enquanto o chip 8155 e a tela sensível ao toque de 13,2 polegadas em estilo cascata proporcionam interação responsiva e funções de controle remoto via smartphone, incluindo ajuste de temperatura, desbloqueio do veículo e ativação do ar-condicionado.

Para uma condução inteligente, o LEPAS L8 PHEV conta com Sistemas Avançados de Assistência ao Motorista (ADAS) de Nível 2, câmera panorâmica de 540° e um sistema de estacionamento APA/RPA, para mais conveniência e confiança ao dirigir em diversas situações.

Sob condições NEDC, o LEPAS L8 PHEV oferece uma autonomia abrangente de mais de 1.300 quilômetros com três métodos de carregamento — carregamento CC rápido, carregamento em casa e carregamento portátil, e soluções de energia flexíveis para trajetos diários, viagens de longa distância e diferentes cenários de carregamento.

Mesmo depois do apito final do campeonato mundial, o LEPAS continua a levar o espírito de compostura e confiança do campo para a mobilidade diária. Os modelos LEPAS L4 EV, LEPAS L6 EV e LEPAS L8 PHEV serão lançados gradualmente em mercados de todo o mundo.

Sobre a LEPAS

LEPAS é a marca de veículos de nova energia (NEV) da Chery Auto voltada para o segmento intermediário a premium, dedicada a criar experiências de mobilidade elegantes para usuários em todo o mundo. Focada em se tornar a marca de preferência para um estilo de vida de mobilidade elegante, a LEPAS une a Estética Inspirada no Leopardo, a Tecnologia Elegante e um Espaço Requintado — transformando a elegância em uma experiência de condução que você pode ver, sentir e confiar. Apoiada por uma crescente rede global de revendedores com mais de 500 pontos de vendas e serviços, a LEPAS está expandindo sua presença internacional com suas operações localizadas, oferecendo produtos e experiências adaptadas aos usuários nos mercados globais.

Sobre a Chery Auto

Fundada em 1997, a Chery Auto é uma fabricante automotiva global especializada no desenvolvimento de veículos, tecnologias inteligentes e novas soluções de energia. A empresa atua em mais de 130 países e regiões, apoiada por uma forte rede internacional de pesquisa, produção e parcerias estratégicas. A Chery Auto continua sendo a maior exportadora chinesa de veículos de passageiros há 23 anos consecutivos. Guiada por sua filosofia global de “Em algum lugar, Para algum lugar, Parte de algum lugar”, a Chery Auto está comprometida com o avanço da mobilidade sustentável por meio da inovação contínua e da colaboração global.

Contato com a Mídia

Nome da Empresa: LEPAS International

Contato: Vincy wang

E-mail: [email protected]

Website Oficial da Empresa: https://lepasinternational.com/

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