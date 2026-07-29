Tellus Power Lança Tellus Energy AI, um Modelo de Grande Escala Vertical para Computação de IA Verde

Novo modelo vertical de IA combina inteligência de preço de eletricidade, previsão de carga, agendamento de computação e recursos V2G para ajudar a reduzir os custos de energia e liberar capacidades flexíveis da rede

IRVINE, Calif., July 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — A Tellus Power Global Holding Limited (“Tellus Power” ou a “Empresa”), uma empresa de tecnologia avançada que desenvolve sistemas de transferência bidirecional de energia para alimentar a economia de IA física, lançou hoje a Tellus Energy AI, um modelo de IA (“vertical”) criado especificamente para os setores de energia e computação. O modelo foi desenvolvido para coordenar energia e computação em várias direções, combinando cargas de trabalho de computação de IA com disponibilidade e preço de energia em tempo real, além de transformar ativos de carregamento e armazenamento distribuídos em recursos responsivos à rede. A Tellus Power acredita ser um dos primeiros fornecedores a oferecer agendamento de computação de energia de múltiplas vias para o mercado em um único modelo profissional.

A Tellus Energy AI fornece cinco recursos principais:

Rastreamento de preços em tempo real – captura e análise dos preços da eletricidade no atacado em tempo quase real para apoiar as decisões de negociação de energia.

Previsão de carga de energia – previsão multidimensional de carga para informar decisões de despacho, consumo e negociação de energia.

Suporte à tomada de decisões de energia – recomendação de ações com base em preços e carga em tempo real para ajudar os clientes a reduzir os custos de eletricidade.

Coordenação de rede, arbitragem de energia e serviços de valor agregado – resposta a sinais de rede para resiliência, atendimento de picos de demanda e outros serviços auxiliares, convertendo a capacidade de carregamento ociosa em receita adicional.

Plataforma aberta de agente – os clientes podem criar agentes de IA personalizados no TPResearch, a estrutura de agentes da Tellus Power, nas suas APIs publicadas.

Plataforma Tellus Power Mission Control – visão geral da integridade da frota, tempo de atividade e diagnósticos ao vivo (visão representativa).

Juntamente com o modelo, a Tellus Power está desenvolvendo uma capacidade integrada de computação que une energia e IA com base em quatro pilares: uma usina virtual de energia baseada na tecnologia vehicle-to-grid (V2G), uma rede de recarga de ampla cobertura, clusters de computação de alta densidade com resfriamento líquido, e uma plataforma avançada de gerenciamento de energia (EMS).

Juntos, eles dão suporte a quatro modelos aplicados – despacho coordenado da capacidade computacional, operação de instalações V2G, tomada de decisão em negociação de energia e rastreabilidade de computação verde, para enfrentar os altos custos de energia e as restrições da rede, viabilizar a capacidade para microdata centers, obter certificação de energia verde e mitigar a baixa utilização de ativos.

Nas primeiras implantações, a Tellus Power visa reduzir o custo da eletricidade de 20% a 40% em relação à operação não otimizada, PUE do data center abaixo de 1,1 e receita adicional de serviços auxiliares de até 40%, com rastreabilidade total da energia verde em suporte aos relatórios ESG.

Rastreamento do preço da eletricidade em tempo quase real e comparação do cenário de previsão de preços.

A Tellus Power está oferecendo três produtos comerciais, o Energy Intelligence Agent, implantação privada e um kit de ferramentas inteligentes de EMS, para operadores de IA, data centers e operadores de novas energias, visando parcerias e integração com sua infraestrutura de última geração.

Tellus Energy AI, acessível em qualquer canal – os operadores consultam a frota em linguagem simples a partir de um tablet ou telefone.

Nos próximos três a cinco anos, a Tellus Power pretende construir uma rede de computação verde distribuída de mais de 1 GW, desenvolvendo uma oferta integrada de “energia + computação + IA” como uma segunda curva de crescimento, contribuindo para um ecossistema de infraestrutura de computação de baixo carbono.

“A corrida por todos os tipos de IA, incluindo IA generativa, de inferência e física, na realidade é uma corrida por energia imediata. A capacidade computacional existe, mas a energia para sua operação acessível e limpa é o que realmente limita o crescimento da IA. Criamos a Tellus Energy AI para ajudar a eliminar esse limite, transformando a energia, que representa o maior custo e o maior consumo de tempo na IA, em uma fonte de eficiência, resiliência e disponibilidade imediata”, disse Mike Calise, Diretor Executivo da Tellus Power.

Sobre a Tellus Power

A Tellus Power é uma empresa de tecnologia avançada que cria sistemas de transferência bidirecional de energia para alimentar a economia de IA física. Nossos produtos unificam o carregamento de frotas e veículos de passageiros, o armazenamento em baterias e as capacidades de integração veículo-rede (V2G). Esta infraestrutura viabiliza o controle bidirecional de elétrons de alta vazão, em um sistema de energia na borda da rede. Presente em todo o mundo, a Tellus Power possibilita a convergência de recursos de eletrificação, robótica, autonomia e energia distribuída.

Saiba mais em https://telluspowergroup.com

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Contato com a Empresa

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Declarações de previsão

Este comunicado contém declarações de previsão quanto a produtos, metas e planos da Tellus Power, incluindo dados de desempenho e capacidade futura da rede. Elas refletem as expectativas atuais e estão sujeitas a riscos e incertezas; os resultados reais podem ser substancialmente diferentes. A Tellus Power não se compromete a atualizar essas declarações.

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