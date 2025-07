SYDNEY, 29 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Le courtier mondial Axi est fier d’annoncer une étape majeure dans son programme de financement de traders, Axi Select, en célébrant son cinquième trader financé à hauteur d’un million de dollars et en franchissant le cap des cinq millions de dollars de bénéfices versés depuis le début de l’année.

Le dernier trader à atteindre le million de dollars est Yoleny G., une trader qui se décrit comme fière épouse et mère de deux enfants. Son exploit est d’autant plus remarquable qu’elle devient la cinquième personne à franchir cette barre symbolique avec Axi. En plus de témoigner de sa rigueur en trading, cette réussite constitue également un objectif personnel sur la voie de l’élite du programme, le niveau Pro M.

« Je suis incroyablement fière de cet accomplissement. Atteindre le statut de 1 million de dollars de bénéfices était une mission personnelle, et ce n’est que le début. » – Yoleny G.

Yoleny rejoint un cercle restreint de traders d’élite ayant atteint le seuil de financement d’un million de dollars dans le cadre du programme Axi Select. Les deux premiers traders Pro M se sont récemment rendus au siège mondial d’Axi à Sydney, où ils ont partagé leur expérience, rencontré l’équipe Axi et célébré ensemble leur réussite.

La communauté Axi Select compte aujourd’hui plus de 30 000 membres, ce qui en fait l’un des écosystèmes financés les plus dynamiques au monde. La récente collaboration d’Axi avec Bloomberg renforce son engagement à fournir aux traders particuliers des ressources de qualité, de la transparence, et une connaissance approfondie du marché pour progresser dans leur parcours de trading.

En juillet 2025, Axi a versé plus de 7,6 millions de dollars à ses traders financés, l’un d’entre eux ayant gagné à lui seul 108 879,66 dollars en mai.

Ce jalon illustre l’objectif constant d’Axi : offrir de véritables opportunités aux traders talentueux en leur fournissant du capital, des formations et un accès aux meilleurs outils de trading. Alors qu’Axi continue de développer le programme Axi Select et sa communauté de trading internationale, ce type de réussite démontre l’engagement de la société à fournir aux traders expérimentés les outils, le capital et le soutien dont ils ont besoin pour réussir. Face à l’augmentation du nombre de traders bénéficiant de financements plus élevés et à l’émergence de nouvelles initiatives, Axi reste déterminé à devenir un leader du marché dans ce domaine.

À propos d’Axi

Axi est une société internationale de trading de devises et de CFD en ligne et compte des milliers de clients répartis dans plus de 100 pays à travers le monde. Axi propose des CFD exposés à plusieurs classes d’actifs, notamment le Forex, les actions, l’or, le pétrole, le café et bien d’autres encore.

Pour tout complément d’information ou pour obtenir des commentaires supplémentaires de la part d’Axi, veuillez nous contacter à l’adresse suivante : [email protected]

Le programme Axi Select est exclusivement réservé aux clients d’AxiTrader Limited. Les CFD sont des instruments complexes et comportent un risque élevé de perte en capital. Dans le cadre relationnel qui nous lie, nous assumons le rôle de principale contrepartie à toutes vos positions. Ce contenu peut ne pas être disponible dans votre région. Pour obtenir de plus amples informations, veuillez consulter nos conditions générales. Hors frais de trading standard et de dépôt minimum.

