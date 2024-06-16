SYDNEY, Aug. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — A Axi, uma força líder no segmento de serviços financeiros globais, foi homenageada com vários prêmios de prestígio no Global Business and Finance Magazine Awards de 2025*, destacando o seu crescente impacto global e compromisso com a excelência.

A Axi orgulhosamente recebeu as seguintes premiações:

Melhor Instituição Financeira de 2025 – Reino Unido

Melhor Instituição Financeira de 2025 – América Latina

Melhor Instituição Financeira de 2025 – Oriente Médio

Essas conquistas são uma prova da dedicação inabalável da Axi em promover a inclusão financeira e construir soluções inteligentes e centradas no cliente em mercados globais. O crescimento do Axi Select, o principal programa de alocação de capital da empresa, que oferece aos traders emergentes as ferramentas e o financiamento necessários para acelerar suas carreiras de trading, foi fundamental para esse sucesso. A Axi Select capacitou milhares de traders no mundo todo para que tenham acesso a um suporte de nível institucional, transformando potencial em desempenho.

O conjunto de produtos e serviços de negociação da Axi — que vão desde análises avançadas e plataformas multiativos integradas até soluções de contas personalizadas para clientes de varejo, profissionais e institucionais — ajudou a construir uma comunidade global de trading mais forte e inclusiva. Seu impacto foi especialmente evidente no Reino Unido, na América Latina e no Oriente Médio, regiões em que a Axi expandiu significativamente o seu leque de ofertas localizadas e serviços de suporte.

A líder de estratégia de marca e patrocínios da Axi, Hannah Hill, compartilhou suas considerações sobre a conquista:

“Na Axi, acreditamos que a excelência não é um destino, mas um compromisso diário com nossos clientes, nosso pessoal e os princípios que impulsionam o nosso progresso. Ser reconhecido em regiões tão diversas é um lembrete poderoso de que confiança, inovação e integridade ressoam globalmente quando são incorporadas a tudo o que você faz.”

Sobre a Axi

A Axi é uma empresa global de trading on-line de FX e CFD e possui milhares de clientes em mais de 100 países. Além disso, a Axi oferece CFDs para várias classes de ativos, incluindo forex, ações, ouro, petróleo, café e muito mais.

Para obter mais informações ou comentários adicionais da Axi, entre em contato enviando um e-mail para: [email protected]

O programa Axi está disponível apenas para clientes da AxiTrader Limited. Os CFDs apresentam um elevado risco de perda de investimento. Em nossas negociações com você, atuaremos como uma contraparte principal para todas as suas posições. Este conteúdo pode não estar disponível em sua região. Para obter mais informações, consulte os nossos Termos de Serviço.

*Aplicam-se taxas padrão de negociação e depósito mínimo.

**Concedido ao Grupo de Empresas Axi.

GlobeNewswire Distribution ID 1001122667