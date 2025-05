SYDNEY, May 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — A corretora líder de FX e CFD on-line Axi orgulhosamente anunciou há alguns meses que seus primeiros traders Axi Select alcançaram o estágio Pro M de seu programa de alocação de capital, com cada um deles garantindo US$ 1 milhão em financiamento.

Para comemorar esse marco importante e sua notável conquista, os dois traders, Francisco Quesada Godines e Daniel Gutiérrez Viñas, visitaram a sede da Axi em Sydney, Austrália, onde foram formalmente introduzidos no Hall da Fama da Axi Pro e receberam seus cheques de US$ 1 milhão, troféus comemorativos e certificados de conquista. A visita também incluiu uma série de entrevistas onde os traders refletiram sobre sua jornada de negociação com o Axi Select, suas estratégias para atingir o marco mais alto do programa e as oportunidades únicas que o programa oferece.

Rajesh Yohannan, CEO da Axi, compartilhou seu entusiasmo com o sucesso do programa, observando que “O valor do Axi Select vai muito além do financiamento. Tanto Francisco quanto Daniel se beneficiaram de diversos recursos de suporte, como a pontuação EDGE, nosso painel e tabela de classificação, nossa exclusiva sala de negociação e nossos vastos recursos educacionais, cada um projetado para elevar a vantagem dos traders nos mercados.”

Após a incrível notícia dos dois primeiros traders financiados com US$ 1.000.000 do Axi Select, Kayan Freitas, de 22 anos, também se juntou à fileira de traders Pro M, acessando o valor máximo de financiamento. Refletindo sobre seu sucesso, o trader comentou que “É uma grande responsabilidade“, mas, ao mesmo tempo, está confiante em suas habilidades e pronto para enfrentar o desafio.

Lançado em 2023, o Axi Select oferece aos traders a oportunidade de acessar o financiamento de capital de até US$ 1.000.000 e ganhar até 90% de seus lucros. Além disso, os traders do Axi Select se beneficiam de taxas de associação de US$ 0*, negociação em uma conta real, condições de negociação irrestritas, uma sala de negociação exclusiva e muito mais.

O programa Axi Select está disponível apenas para clientes da AxiTrader Limited. Os CFDs apresentam um alto risco de perda de investimento. Em nossas negociações com você, atuaremos como contraparte principal de todas as suas posições. Este conteúdo não está disponível para residentes da Austrália, Nova Zelândia, UE e Reino Unido. Para obter mais informações, consulte nossos Termos de Serviço. * Aplicam-se taxas de negociação padrão e depósito mínimo.

Sobre a Axi

A Axi é uma empresa global de negociação on-line de FX e CFD, com milhares de clientes em 100+ países em todo o mundo. A Axi oferece CFDs para várias classes de ativos, incluindo forex, ações, ouro, petróleo, café e muito mais.

Para mais informações ou comentários adicionais da Axi, entre em contato com: [email protected]

