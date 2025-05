CGTN a publié un article sur le rapatriement de l’Almanach de Chu, un trésor culturel chinois vieux de plus de 2 000 ans actuellement conservé aux États-Unis. Retraçant le parcours de l’artefact depuis sa découverte en 1942 dans une tombe ancienne jusqu’à sa contrebande en Amérique en 1946 par le collectionneur John Hadley Cox, l’article présente des preuves convaincantes provenant d’universitaires chinois et américains prouvant la propriété légitime de la Chine.

PÉKIN, 01 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — En hiver 1942, plusieurs pilleurs de tombes à Changsha, dans la province du Hunan, en Chine centrale, ont ciblé une tombe ancienne datant de la période des Royaumes combattants (475–221 av. J.-C.). Ils ont pénétré dans ce site funéraire de l’État de Chu et ont volé une grande quantité d’artefacts, notamment des objets en laque, des épées en bronze et des manuscrits sur soie.

Lors de la vente du butin à Tang Jianquan, un tailleur devenu marchand d’antiquités, les pilleurs ont lancé avec désinvolte un coffret en bambou contenant un morceau de soie, qu’ils ont appelé un « mouchoir » et offert en cadeau. Ce « mouchoir » sera plus tard identifié comme le célèbre Almanach de Chu de Zidanku, le seul manuscrit sur soie connu datant de la période des Royaumes combattants en Chine. Zidanku, qui signifie littéralement « le dépôt de balles », fait référence au site de fouilles, un ancien dépôt de munitions situé à la périphérie de la ville.

Vieux d’environ 2 300 ans, soit plus d’un siècle de plus que les manuscrits de la mer Morte, l’Almanach de Chu documente les premières conceptions cosmologiques et rituelles chinoises. Son texte complexe, ses illustrations et son savoir-faire d’exception en font une relique inégalée.

Une tragédie culturelle

À l’époque, Tang Jianquan ne se rendit pas compte de l’importance de ce manuscrit sur soie. Cai Jixiang, un marchand local, acheta le manuscrit ainsi que d’autres artefacts. Il le chérissait profondément et l’emporta avec lui lorsqu’il échappa au chaos de la guerre.

En 1946, Cai Jixiang apporta le manuscrit à Shanghai dans l’espoir de faire prendre des photographies infrarouges pour révéler le texte effacé. Là, le collectionneur américain John Hadley Cox, qui achetait des artefacts chinois à Shanghai, prit contact avec lui. Sous prétexte d’aider à prendre des photographies, Cox s’empara du manuscrit et le fit passer clandestinement aux États-Unis.

Se sentant dupé, Cai Jixiang n’eut d’autre choix que de signer un contrat sans pouvoir réel avec Cox, évaluant le manuscrit à 10 000 $, avec un paiement initial de 1 000 $ et le reste promis s’il n’était pas restitué. C’est ainsi que commença l’exil du manuscrit pendant près de 80 ans.

Consensus entre les universitaires chinois et américains

Le professeur Li Ling, de la Peking University, a consacré plus de quarante ans à retracer le périple tumultueux de cet artefact. Ses recherches approfondies ont permis de reconstituer une chaîne de preuves complète, démontrant que le manuscrit actuellement conservé au National Museum of Asian Art de Smithsonian n’est autre que l’Almanach de Chu, originaire de Zidanku.

D’autres lettres entre Cai et Cox ont mis en lumière la supercherie à l’origine de la disparition du manuscrit. Dans leur correspondance, Cai suppliait Cox de venir à Shanghai et exigeait le paiement des 9 000 $ restants pour le manuscrit, mais en vain.

Lors de la Conférence internationale sur la protection et la restitution des objets culturels retirés dans des contextes coloniaux, tenue en juin 2024 à Qingdao, le professeur Donald Harper de la University of Chicago a remis une pièce de preuve essentielle : le couvercle original de la boîte utilisée par Cox pour conserver le manuscrit en 1946. Le couvercle porte des étiquettes originales et des reçus qui correspondent à la chronologie du professeur Li Ling concernant le stockage des manuscrits entre 1946 et 1969.

Harper a déclaré : « Il devrait être évident pour les conservateurs de musée, les autorités culturelles et les gouvernements que l’Almanach de Chu appartient à la Chine et devrait lui être restitué. »

Un article du New York Times de 2018, intitulé « Comment un manuscrit chinois écrit il y a 2 300 ans a fini à Washington », vient confirmer cette conclusion.

Un retour retardé

En 1966, le médecin et collectionneur d’art américain Arthur M. Sackler acheta une partie du manuscrit et tenta à plusieurs reprises de le restituer à la Chine. En 1976, il prévoyait de remettre le manuscrit au chercheur chinois Guo Moruo, mais leur rencontre n’eut jamais lieu en raison de l’état de santé de ce dernier. Dans les années 1980, le Dr Sackler espérait en faire don au nouveau Sackler Museum de la Peking University, mais il décéda avant son ouverture.

Après sa mort en 1987, le manuscrit fut placé dans la Sackler Gallery à Washington, D.C., aujourd’hui intégrée au National Museum of Asian Art. Le site web du musée répertorie l’artefact comme un « don anonyme » avec la mention : « recherche de provenance en cours ». Le site web fait également référence à l’ouvrage de Li Ling, reconnaissant la légitimité de ses recherches.

Du contrat de Cai à sa correspondance avec Cox, de la documentation de Li Ling sur le parcours du manuscrit en Amérique aux souhaits inachevés du Dr Sackler, toutes les preuves confirment que l’Almanach de Chu appartient légitimement à la Chine et doit lui être restitué sans délai.

Après près de huit décennies d’exil, ce trésor national doit enfin rentrer dans son pays.

