Axi lance une série de webinaires Forex gratuits pour accompagner les nouveaux traders en Amérique latine

La trader et coach en développement personnel de renom, Bárbara Moreno, anime une initiative de formation pour répondre à la demande croissante de compétences pratiques en trading en Amérique latine

SYDNEY, 06 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Axi, marque internationale de trading en ligne, lance une série de webinaires Forex gratuits en Amérique latine pour aider les débutants à naviguer avec confiance sur le plus grand marché financier mondial.

Ce programme est animé par la trader professionnelle et coach en développement personnel Bárbara Moreno, surnommée « La femme en violet » (« The Purple Woman »). Forte de plus de huit ans d’expérience et de plus de 4 000 élèves formés, elle allie techniques et psychologie du trading pour donner aux nouveaux traders les connaissances et la discipline nécessaires à leur réussite.

Premier webinaire : Qu’est-ce que le marché Forex et comment fonctionne-t-il ?

Cette séance initie les débutants aux points suivants :

Fonctionnement du Forex et raisons de son statut de premier marché mondial

Concepts fondamentaux : paires de devises, pips, taille des lots et effet de levier

Principales séances de trading et évolution des prix

Conseils pratiques pour trader en toute confiance

Inscrivez-vous gratuitement au webinaire ici : https://axicorp.zoom.us/webinar/register/WN_HQN5TniCRpq0ZGYRNrWYgA#/registration

Répondre à la demande croissante de formation financière accessible

L’Amérique latine connaît une croissance rapide du trading de détail, ce qui augmente le besoin d’une formation financière pratique et accessible. Cette série de webinaires aborde les questions essentielles suivantes :

Qu’est-ce que le trading sur le marché Forex et comment fonctionne-t-il ?

Comment les débutants peuvent-ils éviter les erreurs courantes ?

Quelles sont les stratégies de gestion des risques efficaces ?

Comment les traders peuvent-ils gagner en régularité sur le long terme ?

Moreno souligne l’importance de l’état d’esprit dans le trading :

« La plupart des gens ne perdent pas d’argent par manque d’informations, mais à cause de leur façon de penser, de ressentir et de prendre des décisions concernant l’argent. »

Andrea Rebusco, responsable régional pour le Royaume-Uni, l’UE et l’Amérique latine chez Axi, a déclaré :

« La formation est essentielle pour permettre aux nouveaux traders de participer de manière responsable. Ce programme fournit à la fois les connaissances pratiques et l’état d’esprit nécessaires à une réussite durable. »

À propos d’Axi

Axi est une marque internationale de trading en ligne qui offre un accès au Forex, aux actions, aux indices, aux matières premières et aux actifs numériques. Des initiatives comme Axi Select accompagnent les traders du monde entier en leur proposant des formations, des technologies et des outils professionnels.

Contact presse : [email protected]

Promu par AxiTrader LLC. Les produits dérivés de gré à gré présentent un risque d’investissement élevé. Ce contenu peut ne pas être disponible dans toutes les régions et ne constitue pas un conseil en investissement.

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