Bitget annonce une nouvelle étape dans l’évolution des bourses avec l’intégration de la TradFi

VICTORIA, Seychelles, 06 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, première bourse universelle du monde (ou UEX, de l’anglais Universal Exchange), a procédé à une mise à niveau structurelle majeure de son interface de trading, élevant les actifs financiers traditionnels tels que les actions, les matières premières et le forex au rang de catégorie de produits à part entière, au même titre que le trading de cryptomonnaies. Cette mise à jour reflète une évolution plus globale des bourses, à mesure que l’infrastructure cryptographique soutient de plus en plus les marchés financiers mondiaux.

Dans l’ensemble du secteur, les bourses ont commencé à ajouter des actifs traditionnels à leurs offres, notamment des actions, des indices et des métaux précieux. Si cette tendance témoigne de la maturité croissante des marchés d’actifs numériques, de nombreuses plateformes continuent néanmoins de traiter ces actifs traditionnels comme des fonctionnalités secondaires au sein d’environnements de trading axés sur la cryptographie.

La dernière mise à jour de Bitget adopte une approche différente en restructurant la plateforme afin d’accorder aux produits financiers traditionnels une importance équivalente. La plateforme sépare désormais le trading de cryptomonnaies et le trading d’actifs traditionnels en deux sections de navigation distinctes, permettant aux utilisateurs d’accéder à chaque marché via des interfaces dédiées adaptées à leurs comportements de trading et à leurs profils de risque.

Cette évolution reflète la convergence croissante entre les actifs numériques et la finance traditionnelle. Alors que le marché mondial des cryptomonnaies représente actuellement environ 2 400 milliards de dollars, les marchés financiers traditionnels atteignent près de 900 000 milliards de dollars, incluant les actions, les matières premières, le marché des changes et d’autres instruments. À mesure que les technologies de tokenisation et les infrastructures d’actifs du monde réel (RWA) gagnent en maturité, une part croissante de l’activité financière traditionnelle devrait migrer vers des couches de règlement basées sur la blockchain.

« L’infrastructure cryptographique devient progressivement la couche de règlement des marchés financiers mondiaux », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget. « L’avenir des bourses ne sera pas défini par le fait d’offrir de la crypto ou des actifs traditionnels, mais par la capacité à intégrer efficacement les deux. Avec cette mise à jour, notre objectif était d’aller au-delà de la simple cotation de produits traditionnels et de créer un environnement où la cryptographie et la finance traditionnelle peuvent fonctionner comme des composantes égales d’un écosystème de trading unifié. »

Cette mise à jour de la plateforme fait suite à une série d’extensions de produits lancées par Bitget au cours de l’année écoulée. La bourse a d’abord intégré des capacités de trading on-chain, puis lancé des contrats perpétuels adossés à des actions tokenisées. Fin 2025, Bitget a introduit le trading de contrats sur différence (CFD), permettant aux utilisateurs d’accéder à des marchés mondiaux tels que les actions, les matières premières et le forex avec un règlement basé sur des stablecoins.

Bitget a également renforcé son infrastructure liée aux actifs du monde réel grâce à plusieurs partenariats, notamment avec Ondo, permettant l’accès au trading de plus de 200 actifs tokenisés, dont des actions américaines et des ETF. Ces développements ont collectivement posé les bases de la nouvelle structure d’interface de la plateforme.

Avec le nouveau design, le trading de cryptomonnaies au comptant et de produits dérivés est regroupé dans un seul onglet « Trade », tandis que les produits financiers traditionnels, notamment les CFD, les contrats perpétuels sur actions et les actions tokenisées, sont accessibles via un onglet TradFi dédié, situé juste à côté dans le menu de navigation principal.

Selon Bitget, ce changement structurel reflète la manière dont les traders modernes gèrent de plus en plus leurs portefeuilles sur plusieurs classes d’actifs, plutôt que de s’identifier uniquement comme traders crypto ou traders d’actions. La nouvelle mise en page vise à simplifier la navigation tout en donnant aux produits financiers traditionnels une plus grande visibilité et une importance stratégique au sein de la plateforme.

La mise à jour s’inscrit également dans la stratégie plus large de bourse universelle (UEX) de Bitget, qui vise à réunir les actifs natifs de la crypto, les titres tokenisés et les marchés traditionnels au sein d’une infrastructure de trading unique.

Les projections du secteur suggèrent qu’à mesure que les actions tokenisées, la liquidité des stablecoins et les mécanismes de règlement on-chain se développent, une part significative du trading mondial d’actions pourrait à terme passer par des infrastructures blockchain. D’ici 2030, les estimations indiquent que 20 % à 40 % du trading mondial d’actions pourrait transiter par des infrastructures natives de la crypto.

Dans ce contexte, Bitget positionne son modèle de bourse universelle comme une plateforme conçue pour soutenir cette convergence à grande échelle.

« À mesure que les marchés évoluent, la distinction entre crypto et finance traditionnelle devient moins pertinente pour les utilisateurs », a ajouté Gracy Chen. « La prochaine phase de l’infrastructure des bourses sera définie par celles capables de permettre aux actifs des deux univers de coexister de manière fluide au sein d’un même environnement de trading. »

Cette dernière mise à jour marque une étape fondamentale dans la stratégie à long terme de Bitget visant à soutenir le trading multi-actifs, à mesure que les marchés financiers tokenisés poursuivent leur développement.

