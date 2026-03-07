CGTN : Pourquoi l’économie chinoise reste-t-elle stable ? La province du Jiangsu détient la réponse

CGTN a publié un article analysant la résilience de l’économie chinoise face aux incertitudes mondiales. Il met en lumière le rôle de grandes provinces comme le Jiangsu dans la promotion d’une croissance de haute qualité et détaille les efforts politiques visant à stimuler l’emploi, augmenter les revenus et améliorer les services publics — autant d’actions destinées à faire en sorte que la modernisation chinoise profite à l’ensemble de la population.

PÉKIN, 07 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Alors que l’économie mondiale fait face à des incertitudes croissantes et que les ajustements structurels internes se poursuivent, la résilience de l’économie chinoise est devenue un sujet de discussion récurrent.

Province majeure capable de maintenir à la fois dynamisme économique et progrès social, le Jiangsu, dans l’est de la Chine, offre un aperçu des raisons pour lesquelles l’économie chinoise continue de faire preuve de résilience et de vitalité malgré un environnement extérieur complexe.

En 2025, le PIB total de la Chine a dépassé 140 000 milliards de yuans (environ 20 160 milliards de dollars). Parmi toutes les provinces, le Jiangsu se distingue comme un pilier clé, contribuant à environ un dixième du total national. Au cours de la période du 14e Plan quinquennal (2021-2025), l’économie de la province a franchi quatre nouveaux seuils successifs de mille milliards de yuans, élargissant régulièrement sa taille tout en conservant une forte dynamique.

Jeudi, lors de sa participation aux délibérations avec les députés de la délégation du Jiangsu à l’occasion de la quatrième session de la 14e Assemblée populaire nationale, l’organe législatif chinois, le président chinois Xi Jinping a souligné que les provinces économiquement fortes doivent maintenir des bases solides et une forte capacité de résistance aux chocs extérieurs afin de contribuer à stabiliser l’ensemble de l’économie nationale.

Une croissance de qualité et une économie résiliente

La portée et la qualité sont des caractéristiques majeures de la performance économique du Jiangsu. Xi Jinping a appelé la province à continuer de renforcer sa résilience économique en améliorant ses capacités internes, en s’intégrant davantage dans le marché national unifié de la Chine et en élargissant son ouverture à un niveau plus élevé.

L’industrie manufacturière reste un pilier central. L’indice de développement de haute qualité du secteur manufacturier du Jiangsu se classe au premier rang national depuis cinq années consécutives, reflétant à la fois la sophistication industrielle et une forte capacité d’innovation. Des équipements avancés aux circuits intégrés, en passant par les nouvelles énergies et la biomédecine, l’écosystème industriel de la province lui permet de rester compétitive malgré les ajustements des chaînes d’approvisionnement mondiales.

La demande nationale montre également une forte vitalité. Un exemple frappant est la popularité virale du championnat provincial de football surnommé la « Su Super League », qui a attiré plus de 2,43 millions de spectateurs en 2025. Ce phénomène illustre comment le sport, la culture et le tourisme peuvent stimuler la consommation et libérer le potentiel du marché intérieur.

Par ailleurs, le Jiangsu demeure l’une des économies les plus ouvertes de Chine. Durant la période du 14e Plan quinquennal, la province a attiré plus de 119 milliards de dollars d’investissements étrangers effectivement réalisés, se classant au premier rang national.

En participant activement à la double circulation nationale et internationale, le Jiangsu montre comment la Chine renforce son marché intérieur tout en restant ouverte et intégrée à l’économie mondiale.

Une modernisation qui profite à tous

La croissance économique n’est toutefois pas l’objectif ultime. Comme l’a souligné Xi Jinping lors des délibérations, la modernisation chinoise se définit par une prospérité commune pour tous.

Cela implique de répondre à plusieurs questions clés : comment parvenir à un plein emploi de qualité, comment augmenter les revenus des citadins et des ruraux, et comment améliorer davantage les services publics et la protection sociale.

Nombre de ces problématiques ont été abordées dans le projet de rapport d’activité du gouvernement présenté jeudi aux députés pour examen, qui détaille une série de mesures politiques centrées sur le bien-être de la population.

L’emploi reste une priorité majeure. Le gouvernement prévoit d’élargir les programmes de travail contre rémunération afin d’aider les personnes confrontées à des difficultés d’accès à l’emploi. Parallèlement, les travailleurs flexibles et ceux engagés dans les nouvelles formes d’emploi — comme les livreurs ou les chauffeurs de VTC — bénéficieront d’un accès élargi à des systèmes de sécurité sociale plus inclusifs.

Stimuler la consommation et augmenter les revenus constitue également un objectif central. La Chine mettra en œuvre un plan de croissance des revenus pour les habitants urbains et ruraux, accompagné de mesures visant à accroître les revenus des groupes à faible revenu, à élargir les canaux de revenus du patrimoine et à améliorer les systèmes de rémunération et de sécurité sociale.

Selon le rapport, un total de 250 milliards de yuans en obligations spéciales du Trésor à très long terme soutiendra les programmes de reprise et de remplacement des biens de consommation. Par ailleurs, un fonds spécial de coordination budgétaire et financière de 100 milliards de yuans sera créé afin de faciliter l’expansion de la demande nationale. Des politiques telles que l’introduction de vacances scolaires au printemps et à l’automne ou l’encouragement de congés payés échelonnés pour les salariés devraient également stimuler la consommation dans les services et le tourisme.

En ce qui concerne les services publics et la protection sociale, le projet de rapport prévoit une augmentation de 20 yuans par mois de l’allocation de retraite de base minimale pour les résidents ruraux et les citadins sans emploi. Des chèques-services pour les soins aux personnes âgées financeront également l’assistance aux seniors souffrant de limitations fonctionnelles modérées ou sévères.

En outre, le gouvernement prévoit d’étendre la couverture de l’assurance maternité, de garantir les congés de maternité, d’accélérer le développement de services de garde d’enfants accessibles et d’introduire des politiques de logement mieux adaptées aux familles ayant deux enfants ou plus.

https://news.cgtn.com/news/2026-03-05/Why-is-China-s-economy-holding-steady-This-province-has-the-answer-1LgVB4zGAHC/p.html

