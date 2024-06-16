Bitget aumenta a confiança com a prova de reserva da Chainlink

VICTORIA, Seychelles, Aug. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, a principal corretora de criptomoedas e empresa Web3, anunciou a adoção da Prova de Reservas da Chainlink no Ethereum para assegurar transparência em tempo real para seus ativos Bitcoin encapsulados, BGBTC.

Essa colaboração também dá suporte ao uso crescente do BGBTC nas estratégias de rendimento DeFi e produtos de empréstimo da BitVault Finance, permitindo que participantes de varejo e institucionais se envolvam com o ativo sabendo que a sua sustentação é continuamente monitorada e verificável. À medida que a tecnologia blockchain remodela a forma como a confiança é estabelecida nos mercados financeiros, a Bitget e a Chainlink trabalham em conjunto para garantir que a evidência não seja apenas prometida, mas comprovável.

“A transparência é essencial no setor de ativos digitais”, declarou Gracy Chen, CEO da Bitget. “Ao adotar a Prova de Reservas líder do setor da Chainlink, estamos dando aos nossos usuários e parceiros institucionais a garantia que eles merecem, sabendo que o BGBTC sempre tem um respaldo verificável. Este é mais um passo em nossa missão de fornecer produtos seguros, transparentes e inovadores para o espaço Web3.”

A Prova de Reservas da Chainlink utiliza redes oracle descentralizadas para verificar de maneira autônoma os saldos de reserva que dão suporte a ativos tokenizados. Ao publicar dados on-chain que refletem reservas de ativos do mundo real, a Chainlink garante que o suporte do BGBTC possa ser auditado de forma independente a qualquer momento, sem depender de divulgações manuais.

“A Prova de Reservas da Chainlink, que é o padrão do setor, oferece monitoramento em tempo real, permitindo que os usuários verifiquem a garantia de ativos de forma independente e conferindo maior transparência e confiança aos produtos on-chain. Estamos entusiasmados com a integração da Prova de Reservas da Chainlink pela Bitget para dar suporte ao seu BGBTC, estabelecendo uma estrutura robusta que impulsiona a expansão contínua do DeFi”, declarou Johann Eid, Diretor de Negócios da Chainlink Labs.

A adoção da Prova de Reservas da Chainlink reforça o compromisso da Bitget em estabelecer um padrão mais elevado de transparência e confiança no setor de ativos digitais. Complementando a Prova de Reservas existente e o Fundo de Proteção líder do setor, essa integração garante que os usuários possam realizar suas operações de trading com maior confiança, sabendo que seus ativos são garantidos e verificáveis em tempo real.

Juntas, essas medidas consolidam a posição da Bitget como uma corretora que prioriza a segurança, dedicada a proteger os interesses dos usuários em um cenário de mercado sujeito a constantes evoluções.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é a principal corretora de criptomoedas e empresa Web3 do mundo. Atendendo a mais de 120 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a Bitget está comprometida em ajudar os usuários a fazer trading de forma mais inteligente com o seu recurso pioneiro de copy trading e outras soluções de trading, oferecendo acesso em tempo real ao preço do Bitcoin, Ethereum e outras criptomoedas.

Anteriormente conhecida como BitKeep, a Bitget Wallet é uma carteira de criptomoedas líder sem custódia que oferece suporte a mais de 130 blockchains e milhões de tokens. Ela oferece trading multicadeia, staking, pagamentos e acesso direto a mais de 20.000 DApps, com swaps avançados e insights de mercado integrados em uma única plataforma.

A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel como parceira oficial de criptomoedas da principal liga de futebol do mundo, LALIGA, nos mercados do ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO e AMÉRICA LATINA, bem como parceira global dos atletas nacionais turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeã mundial de luta livre), Samet Gümüş (medalhista de ouro no boxe) e İlkin Aydın (seleção nacional de vôlei), para inspirar a comunidade global a abraçar o futuro da criptomoeda.

Alinhada com sua estratégia de impacto global, a Bitget firmou uma parceria com a UNICEF para promover a educação em blockchain, com a meta de alcançar 1,1 milhão de pessoas até 2027. No mundo do automobilismo, a Bitget é a corretora de criptomoedas parceira exclusiva do MotoGP , um dos campeonatos mais emocionantes do mundo.

Sobre a Chainlink

A Chainlink é a espinha dorsal do setor de blockchain, o padrão global para conectar blockchains a dados do mundo real, outros blockchains, governos e sistemas empresariais. Além disso, a Chainlink possibilitou dezenas de trilhões em valor de transações na economia blockchain, impulsionando casos de uso críticos em DeFi, serviços bancários, ativos reais tokenizados (RWAs), cross-chain e muito mais. A plataforma Chainlink é amplamente adotada pelas infraestruturas dominantes do mercado financeiro, instituições e principais protocolos DeFi, incluindo Swift, Euroclear, Mastercard, Fidelity International, UBS, ANZ, Aave, GMX, Lido e muitos outros. Para saber mais, acesse chain.link.

Aviso de risco: os preços dos ativos digitais estão sujeitos a flutuações e podem sofrer volatilidade significativa. Os investidores são aconselhados a alocar apenas os fundos que possam correr o risco de perder. O valor de qualquer investimento pode ser afetado e existe a possibilidade de que os objetivos financeiros não sejam alcançados e que nem o investimento principal seja recuperado. Sempre se deve procurar uma consultoria financeira independente, e a experiência financeira pessoal e a posição devem ser cuidadosamente consideradas. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. A Bitget não se responsabiliza por possíveis perdas incorridas. O conteúdo deste documento não deve ser interpretado como orientação financeira. Para obter mais informações, consulte os nossos Termos de Uso.

