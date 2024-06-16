VICTORIA, Seychelles, 21 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget , la principale plateforme d’échange de cryptomonnaies et entreprise Web3, annonce l’adoption de Chainlink Proof of Reserve sur Ethereum afin de garantir une transparence en temps réel pour son actif Bitcoin enveloppé, le BGBTC.

Cette collaboration renforce également l’usage croissant du BGBTC au sein des stratégies de rendement et produits de prêt DeFi de BitVault Finance, permettant aux particuliers comme aux institutions d’interagir avec cet actif en ayant la certitude que sa couverture est surveillée et vérifiable en continu. Alors que la technologie blockchain redéfinit la manière dont la confiance s’établit sur les marchés financiers, Bitget et Chainlink s’associent pour que la preuve de couverture ne soit plus seulement une promesse, mais une réalité vérifiable.

« La transparence est essentielle dans le secteur des actifs numériques », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget. « En adoptant la solution Proof of Reserve de Chainlink, référence du secteur, nous offrons à nos utilisateurs et partenaires institutionnels l’assurance qu’ils méritent, sachant que le BGBTC est en permanence couvert et vérifiable. Cette nouveauté marque une nouvelle étape dans notre mission de proposer des produits sûrs, transparents et innovants pour l’écosystème Web3. »

Chainlink Proof of Reserve s’appuie sur des réseaux oracles décentralisés pour vérifier de manière autonome les soldes de réserve qui soutiennent les actifs tokenisés. En publiant des données on-chain reflétant les réserves d’actifs réels, Chainlink garantit que la couverture du BGBTC peut être auditée à tout moment, de manière indépendante, sans dépendre de déclarations manuelles.

« Chainlink Proof of Reserve, la référence dans le secteur, offre une surveillance en temps réel permettant aux utilisateurs de vérifier de manière indépendante la collatéralisation des actifs, renforçant ainsi la transparence et la confiance des produits on-chain. Nous nous réjouissons de l’intégration de Chainlink Proof of Reserve par Bitget pour soutenir le BGBTC. Cela a pour effet d’établir un cadre robuste qui appuie l’expansion continue de la DeFi », a souligné Johann Eid, directeur commercial de Chainlink Labs.

L’adoption de Chainlink Proof of Reserve renforce l’engagement de Bitget à établir de nouveaux standards en matière de transparence et de confiance dans le secteur des actifs numériques. En complément de son système actuel de Preuve de réserves et de son Fonds de protection parmi les plus importants du secteur, cette intégration permet aux utilisateurs de trader avec une plus grande confiance, puisqu’ils savent que leurs actifs sont couverts et vérifiables en temps réel.

L’ensemble de ces mesures confirme la position de Bitget en tant que plateforme axée sur la sécurité, déterminée à protéger les intérêts des utilisateurs dans un environnement de marché en constante évolution.

À propos de Bitget

Fondée en 2018, Bitget est la principale plateforme d’échange de cryptomonnaies et entreprise Web3 au monde. Présente dans plus de 150 pays et régions, et au service de plus de 120 millions d’utilisateurs, la plateforme Bitget s’engage à aider ses utilisateurs à trader de manière plus intelligente grâce à sa fonctionnalité innovante de copy trading et à d’autres solutions de trading, tout en offrant un accès en temps réel aux cours du Bitcoin , de l’Ethereum et d’autres cryptomonnaies.

Précédemment connu sous le nom de BitKeep, Bitget Wallet est un portefeuille cryptomonnaies non-dépositaire de premier plan qui prend en charge plus de 130 blockchains et des millions de jetons. Il propose des services de trading multi-chaînes, de staking, de paiements, ainsi qu’un accès direct à plus de 20 000 DApps, avec des fonctions de swap avancées et des analyses de marché intégrées dans une seule et même plateforme.

Bitget entend faire adopter les cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de Partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LALIGA, sur les marchés de l’Est, de l’Asie du Sud-Est et de l’Amérique latine, ou encore son rôle de partenaire mondial des athlètes olympiques turcs Buse Tosun Çavuşoğlu (championne du monde de lutte), Samet Gümüş (médaillé d’or de boxe) et İlkin Aydın (équipe nationale de volley-ball). Bitget a pour vocation d’inciter la population mondiale à opter pour les cryptomonnaies, symboles d’avenir.

En accord avec sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’ UNICEF pour soutenir la formation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes d’ici à 2027. Dans l’univers des sports mécaniques, Bitget est partenaire officiel crypto exclusif du MotoGP , l’un des championnats les plus passionnants du monde.

À propos de Chainlink

Chainlink est l’infrastructure de référence du secteur blockchain, norme mondiale pour connecter les blockchains aux données du monde réel, à d’autres blockchains, aux gouvernements et aux systèmes d’entreprise. Chainlink a permis de sécuriser des transactions représentant plusieurs dizaines de billions de dollars dans l’économie blockchain, alimentant des cas d’usage critiques en DeFi, services bancaires, actifs réels tokenisés (RWA), interopérabilité entre blockchains et bien plus encore. Chainlink est largement adopté par les principales infrastructures de marchés financiers, institutions et protocoles DeFi, dont Swift, Euroclear, Mastercard, Fidelity International, UBS, ANZ, Aave, GMX, Lido, et bien d’autres. Rendez-vous sur chain.link pour en savoir plus.

Mise en garde sur les risques : les cours des actifs numériques peuvent fluctuer et connaître une forte volatilité. Il est recommandé aux investisseurs d’investir uniquement la somme qu’ils peuvent se permettre de perdre. La valeur de vos investissements peut être affectée et il est possible que vous n’atteigniez pas vos objectifs financiers ou que vous ne parveniez pas à récupérer votre capital. Nous vous encourageons à toujours solliciter les conseils d’un spécialiste financier indépendant et à tenir compte de votre expérience et de votre situation financière. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Bitget décline toute responsabilité quant à toute perte potentielle encourue. Nulle disposition des présentes ne saurait être interprétée comme un conseil d’ordre financier. Pour tout complément d’information, veuillez consulter nos Conditions d’utilisation .

