LIMA, Peru, June 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — A Bitget, principal corretora de criptomoedas e empresa Web3, concluiu uma apresentação bem-sucedida na Perú Blockchain Conference 2025 como patrocinadora Silver, reforçando seu compromisso com o avanço da educação e adoção de criptomoedas em toda a América Latina.

Realizado de 20 a 21 de junho no Centro de Convenções CIP em San Isidro, Lima, o evento reuniu inovadores de blockchain, líderes do setor e entusiastas da Web3 de toda a região. A Bitget interagiu com os participantes por meio de um estande de tráfego intenso, exibindo seu conjunto completo de produtos de trading e ofertas do ecossistema Web3.

Dando início ao fim de semana da conferência, a Bitget organizou um encontro de boas-vindas VIP em 19 de junho, que contou com a participação das principais partes interessadas, empreendedores de fintech e parceiros regionais no sentido de fortalecer os relacionamentos e explorar futuras colaborações.

Na conferência principal, a Bitget fez uma contribuição educacional significativa através de duas apresentações lideradas por especialistas. Gildardo Herrera, chefe de estratégia para a América Latina e Península Ibérica da Bitget, subiu ao palco principal para fazer uma palestra abordando o papel em evolução das corretoras centralizadas no apoio à adoção de criptomoedas em mercados emergentes. Em sua palestra, Herrera enfatizou como plataformas como a Bitget estão construindo a confiança do usuário, expandindo o acesso a ativos digitais e oferecendo produtos inovadores adaptados ao cenário financeiro singular da região. Ele também destacou o investimento contínuo da Bitget em talentos e infraestrutura locais como uma abordagem estratégica para fortalecer sua presença na América Latina.

Matias Part, gerente de P2P da Bitget para a América Latina e Península Ibérica, também subiu ao palco, apresentando uma sessão educacional focalizada, intitulada “Bots de negociação: o que são, como funcionam e como usá-los para melhorar o seu desempenho de negociação” (Trading Bots: What They Are, How They Work, and How to Use Them to Improve Your Trading Performance). Sua apresentação desmistificou a negociação algorítmica ao detalhar como os bots de negociação operam, os tipos de estratégias que eles executam e como podem ajudar os usuários a negociarem de forma mais inteligente, automatizando suas decisões com base em sinais do mercado. Matias também compartilhou exemplos reais e dicas práticas para integrar bots de negociação em estratégias de varejo e institucionais, tornando a sessão uma valiosa oportunidade de aprendizado tanto para traders novatos como para traders experientes.

A presença da Bitget na Perú Blockchain Conference 2025 reforça seu investimento contínuo na América Latina, uma das regiões onde a adoção de ativos digitais mais cresce no mundo. Com uma competente equipe local e ofertas de produtos personalizadas, a Bitget segue focada em tornar a negociação de criptomoedas mais acessível, segura e eficiente para usuários em todo o continente.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é a principal corretora de criptomoedas e empresa Web3 do mundo. Atendendo a mais de 120 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a Bitget está comprometida em ajudar os usuários a operarem de forma mais inteligente com seu recurso pioneiro de copy trading e outras soluções de operação, enquanto oferece acesso em tempo real ao preço do Bitcoin, preço do Ethereum e preços de outras criptomoedas. Anteriormente conhecida como BitKeep, a Bitget Wallet é uma carteira de criptomoedas líder sem custódia que oferece suporte a mais de 130 blockchains e milhões de tokens. Além disso, ela oferece negociação multicadeia, staking, pagamentos e acesso direto a mais de 20.000 DApps, com swaps avançados e insights de mercado integrados em uma única plataforma. A Bitget está na vanguarda da adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como o seu papel como parceira oficial de criptomoedas da melhor liga de futebol do mundo, LALIGA, nos mercados do ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO e AMÉRICA LATINA, bem como parceira global dos atletas nacionais turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeã mundial de luta livre), Samet Gümüş (medalhista de ouro no boxe) e İlkin Aydın (seleção nacional de vôlei), para inspirar a comunidade global a abraçar o futuro da criptomoeda.

Aviso de risco: os preços dos ativos digitais estão sujeitos a flutuações e podem sofrer volatilidade significativa. Os investidores são aconselhados a alocar apenas os fundos que possam correr o risco de perder. O valor de qualquer investimento pode ser afetado e existe a possibilidade de que os objetivos financeiros não sejam alcançados e que nem o investimento principal seja recuperado. Deve-se sempre procurar uma consultoria financeira independente, e a experiência financeira pessoal e posição devem ser cuidadosamente consideradas. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. A Bitget não se responsabiliza por possíveis perdas incorridas. O conteúdo deste documento não deve ser interpretado como orientação financeira. Para obter mais informações, consulte os nossos Termos de Uso.

