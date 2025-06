LIMA, Pérou, 26 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, principale bourse de cryptomonnaies et société Web3, a conclu avec succès sa participation à la Perú Blockchain Conference 2025 en tant que sponsor Argent. Elle y a réaffirmé son engagement en faveur de l’éducation et de l’adoption des cryptomonnaies en Amérique latine.

L’événement s’est tenu les 20 et 21 juin à Lima au CIP Convention Center de San Isidro et a réuni des innovateurs de la blockchain, des leaders du secteur, ainsi que des passionnés du Web3 en provenance de toute la région. Grâce à un stand très fréquenté, Bitget a pu rencontrer les participants et leur présenter sa gamme complète de produits de trading et les offres de son écosystème Web3.

Pour le lancement du week-end de conférence, Bitget a organisé le 19 juin une réunion de bienvenue VIP qui lui a permis d’échanger avec les principales parties prenantes, les entrepreneurs de la fintech et les partenaires régionaux afin de renforcer les relations et d’explorer de futures collaborations.

Lors de la conférence principale, Bitget s’est appuyée sur deux présentations animées par des experts pour apporter une contribution pédagogique significative. Gildardo Herrera, responsable de la stratégie Amérique latine et Ibérie chez Bitget, a pris la parole pour prononcer un discours abordant l’évolution du rôle des plateformes d’échange centralisées (CEX) dans le soutien à l’adoption des cryptomonnaies sur les marchés émergents. Dans son intervention, M. Herrera a souligné le fait que des plateformes comme Bitget contribuent à renforcer la confiance des utilisateurs, à élargir l’accès aux actifs numériques et à proposer des produits innovants adaptés au paysage financier unique de la région. Il a également mis en lumière l’investissement continu de Bitget dans les talents et les infrastructures locaux dans le cadre de son approche stratégique visant à renforcer sa présence en Amérique latine.

Matias Part, responsable P2P LATAM/Ibérie chez Bitget, est également intervenu pour animer une session de formation ciblée intitulée « Les robots de trading : définition, fonctionnement, et modalités d’utilisation pour améliorer vos performances de trading » (Trading Bots: What They Are, How They Work, and How to Use Them to Improve Your Trading Performance). Sa présentation visait à démystifier le trading algorithmique en détaillant le fonctionnement des robots de trading, les types de stratégies qu’ils exécutent, ainsi que la manière dont ils peuvent aider les utilisateurs à trader plus intelligemment en automatisant les décisions basées sur les signaux du marché. Matias a également partagé des exemples concrets et des conseils pratiques concernant l’intégration des robots de trading aux stratégies des traders particuliers et institutionnels, faisant ainsi de cette session une précieuse opportunité d’apprentissage pour les traders débutants comme expérimentés.

La présence de Bitget à la Perú Blockchain Conference 2025 confirme son investissement continu en Amérique latine, l’une des régions qui connait actuellement la croissance la plus rapide en matière d’adoption des actifs numériques. Forte d’une équipe locale solide et d’une offre de produits sur mesure, Bitget reste déterminée à rendre le trading de cryptomonnaies plus accessible, plus sûr et plus efficace pour les utilisateurs de l’ensemble du continent.

À propos de Bitget

Établie en 2018, Bitget est la première Bourse de cryptomonnaies et société Web3 au monde. Au service de plus de 120 millions d’utilisateurs répartis dans plus de 150 pays et régions, la bourse Bitget s’engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à sa fonctionnalité révolutionnaire de copy trading et ses autres solutions de trading, tout en fournissant un accès en temps réel aux cours du Bitcoin, de l’Ethereum et d’autres cryptomonnaies. Anciennement connu sous le nom de BitKeep, Bitget Wallet est un portefeuille cryptographique non dépositaire de premier plan qui prend en charge plus de 130 blockchains ainsi que des millions de jetons. Il propose un trading multi-chaînes, des jalonnements, des paiements et un accès direct à plus de 20 000 DApps, mais aussi des swaps avancés et des informations sur le marché, le tout intégré au sein d’une plateforme unique. Bitget est le fer de lance de l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LALIGA, sur les marchés de l’EST, de l’ASEAN et de l’Amérique latine, et celui de partenaire mondial des athlètes olympiques turcs Buse Tosun Çavuşoğlu (championne du monde de lutte), Samet Gümüş (médaille d’or de boxe) et İlkin Aydın (équipe nationale de volley-ball). Bitget a pour vocation d’inciter la population mondiale à adopter les cryptomonnaies, symboles d’avenir.

Pour en savoir plus, veuillez consulter : Site Internet | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Pour toute demande média, veuillez nous contacter à l’adresse suivante : [email protected]

Mise en garde sur les risques : les cours des actifs numériques peuvent fluctuer et connaître une forte volatilité. Il est conseillé aux investisseurs de n’engager que les fonds qu’ils peuvent se permettre de perdre. La valeur de vos investissements peut être affectée et il est possible que vous n’atteigniez pas vos objectifs financiers ou que vous ne parveniez pas à récupérer votre capital. Nous vous encourageons à toujours solliciter les conseils d’un spécialiste financier indépendant et à tenir compte de votre expérience et de votre situation financière. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Bitget décline toute responsabilité quant à toute perte potentielle encourue. Nulle disposition des présentes ne saurait être interprétée comme un conseil d’ordre financier. Pour tout complément d’information, veuillez consulter nos Conditions d’utilisation.

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e45b7de7-e5b6-4d6f-91f0-d7649bd871ac

GlobeNewswire Distribution ID 1001114852