Bitget célèbre le 3e anniversaire de Blockchain4Youth avec une campagne de livraison de CV à l’occasion du Bitcoin Pizza Day

VICTORIA, Seychelles, 05 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, la plus grande bourse universelle (UEX) au monde, célèbre le 3e anniversaire de Blockchain4Youth avec le lancement de « Boxed for Opportunity », une campagne mondiale visant à connecter les talents émergents du Web3 à de réelles opportunités professionnelles. Lancée dans l’esprit du Bitcoin Pizza Day, cette campagne introduit un format créatif inédit pour la découverte de talents : transformer des CV et portfolios remarquables en supports imprimés sur des boîtes à pizza, livrées directement aux entreprises Web3, partenaires et acteurs du secteur.

Depuis sa création, Blockchain4Youth a mobilisé plus de 15 000 participants à travers le monde, établi des partenariats avec plus de 70 universités et organisé plus de 100 activations sur les campus, construisant ainsi une base solide pour le développement des talents Web3. Alors que l’initiative entre dans sa troisième année, Bitget élargit son champ d’action : au-delà de l’éducation et de la sensibilisation à la blockchain, elle met désormais l’accent sur des parcours concrets permettant aux jeunes de transformer leurs connaissances en opportunités professionnelles.

Cette campagne fait suite au lancement du Blockchain4Youth Learning Hub, un programme structuré offrant aux jeunes une reconnaissance professionnelle, un apprentissage encadré et un accompagnement de carrière. Son Talent Alliance propose aux participants des opportunités prioritaires, une exposition au secteur et des possibilités de réseautage avec des partenaires tels que Bondex, Morph Network et Foresight Ventures. Boxed for Opportunity s’inscrit dans cette continuité en créant un pont direct et créatif entre les talents qualifiés et les écosystèmes de recrutement.

Dans le cadre de cette campagne, les participants seront invités à fournir leurs informations essentielles (parcours, expérience et coordonnées), à sélectionner des régions cibles pour des opportunités potentielles et à soumettre des travaux ou des portfolios remarquables illustrant leur créativité, leurs compétences techniques ou leur contribution au Web3. Les candidats sélectionnés verront leur CV imprimé sur des boîtes à pizza, physiquement livrées à des entreprises et partenaires de l’écosystème dans des régions clés, avec une amplification supplémentaire sur les réseaux sociaux assurée par des influenceurs régionaux.

En combinant soumissions numériques, livraison physique et visibilité portée par la communauté, cette campagne ouvre une nouvelle voie permettant aux jeunes talents d’accéder au secteur Web3. Elle reflète également la portée culturelle du Bitcoin Pizza Day, transformant l’une des histoires les plus emblématiques de la crypto en une plateforme pour la prochaine génération de bâtisseurs, créateurs et professionnels.

« L’avenir du Web3 sera façonné par les personnes que nous soutenons aujourd’hui », a déclaré Ignacio Aguirre Franco, directeur marketing de Bitget. « Grâce à Blockchain4Youth, nous ouvrons des voies permettant aux jeunes talents d’apprendre, de faire leurs preuves et de se connecter aux écosystèmes où ils peuvent apporter leur contribution. »

Alors que Blockchain4Youth entre dans une nouvelle phase, Bitget réaffirme son engagement à soutenir la prochaine génération. Des partenariats universitaires et activations sur les campus à l’apprentissage structuré et à l’exposition au monde réel, cette initiative demeure un pilier central de la mission globale de Bitget : rendre l’éducation à la blockchain plus accessible et en faire un catalyseur d’impact professionnel à l’échelle mondiale et de changements significatifs.

Pour en savoir plus sur Boxed for Opportunity et participer à la campagne, rendez-vous ici.

À propos de Bitget

Bitget est la première bourse universelle (UEX) du monde. Au service de plus de 125 millions d’utilisateurs, elle donne accès à plus de 2 millions de jetons crypto et à plus de 100 actions tokenisées, ETF, matières premières, devises et métaux précieux comme l’or. L’écosystème vise à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à son agent IA qui agit en tant que copilote pour l’exécution des ordres. Bitget entend promouvoir l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques conclus avec LALIGA et MotoGP . Pour faire écho à sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF pour appuyer l’éducation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes d’ici à 2027. Actuellement leader sur le marché de la finance traditionnelle tokenisée, Bitget offre les frais les plus bas du secteur et la liquidité la plus élevée dans plus de 150 régions à travers le monde.

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