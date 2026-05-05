Bitget Comemora o 3º Aniversário da Blockchain4Youth com a Campanha de Retomada de Entrega do Bitcoin Pizza Day

VICTORIA, Seychelles, May 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, está comemorando o 3º aniversário da Blockchain4Youth com o lançamento da Boxed for Opportunity, uma campanha global criada para conectar talentos emergentes da Web3 a oportunidades reais do setor. Lançada juntamente com a ideia do Bitcoin Pizza Day, a campanha traz um novo formato criativo para a descoberta de talentos, transformando currículos e portfólios de destaque em colocações de caixas de pizza entregues diretamente a empresas, parceiros e partes interessadas do setor da Web3.

Desde o seu início, a Blockchain4Youth já atraiu mais de 15.000 participantes em todo o mundo, fez parcerias com mais de 70 universidades e realizou mais de 100 ativações em campus, criando uma base sólida para o desenvolvimento de talentos da Web3. Com a iniciativa entrando no seu terceiro ano, a Bitget expande seu foco da educação e conscientização sobre blockchain para caminhos mais acionáveis que possam ajudar os jovens a transformar conhecimento em oportunidade profissional.

A campanha segue o lançamento do Blockchain4Youth Learning Hub, um programa estruturado que oferece aos adolescentes reconhecimento profissional, aprendizado orientado e suporte de carreira. Sua Talent Alliance concede aos participantes oportunidades prioritárias, exposição no setor e networking com parceiros como Bondex, Morph Network e Foresight Ventures. O Boxed for Opportunity amplia essa base, criando uma ponte direta e criativa entre pessoas qualificadas e ecossistemas de contratação.

Nessa campanha os participantes serão convidados a enviar suas informações básicas, incluindo histórico, experiência e detalhes de contato, selecionar regiões-alvo para oportunidades em potencial e fazer upload de trabalhos ou portfólios de destaque que mostrem sua criatividade, capacidade técnica ou contribuição para a Web3. Os candidatos selecionados terão seus currículos criados em caixas de pizza e entregues fisicamente a empresas e parceiros do ecossistema em regiões-chave, com amplificação social adicional apoiada por KOLs regionais.

Ao combinar envios digitais, entrega física e visibilidade voltada para a comunidade, a campanha cria um novo caminho para jovens talentos alcançarem a indústria da Web3. A campanha também reflete o significado cultural do Bitcoin Pizza Day, transformando uma das histórias mais reconhecidas das criptomoedas em uma plataforma para a próxima geração de construtores, criadores e profissionais.

“O futuro da Web3 será moldado pelas pessoas que capacitamos hoje”, disse Ignacio Aguirre Franco, CMO da Bitget. “Com a Blockchain4Youth abrimos caminhos para jovens talentos aprenderem, provarem a si mesmos e se conectarem com os ecossistemas onde eles possam contribuir.”

Com a entrada da Blockchain4Youth na sua próxima fase, a Bitget continua comprometida em capacitar a geração futura. De parcerias universitárias e ativações em campus ao aprendizado estruturado e exposição no mundo real, esta iniciativa continua a servir como uma pedra angular da missão mais ampla da Bitget, que garante que a educação em blockchain seja mais acessível e atue como um catalisador para o impacto global na carreira e mudanças significativas.

Para mais informação sobre o Boxed for Opportunity e para participar da campanha, clique aqui.

Sobre a Bitget

A Bitget é a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, atendendo a mais de 125 milhões de usuários com acesso a mais de 2 milhões de tokens de criptomoedas, mais de 100 ações tokenizadas, ETFs, commodities, FX e metais preciosos como ouro. O ecossistema está comprometido em ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com seu agente de IA sendo o copiloto para executar ordens de trade. A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas com a LALIGA e MotoGP . Alinhada com sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu à UNICEF em apoio ao ensino de blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. A Bitget atualmente lidera o mercado de TradFi tokenizado, fornecendo as taxas mais baixas do setor e a maior liquidez em 150 regiões em todo o mundo.

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