Grâce au lancement de six satellites, EarthDaily progresse dans la mesure quotidienne des changements planétaires

MAPLE GROVE, Minnesota, 05 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — EarthDaily Analytics (EarthDaily) a annoncé aujourd’hui le lancement réussi de six satellites de la constellation EarthDaily à bord d’une mission de covoiturage d’une fusée SpaceX Falcon 9, confirmant un premier contact avec les satellites EDC-02 à EDC-07. Cette étape marque une avancée significative vers l’objectif de l’entreprise : fournir une mesure quotidienne et cohérente des changements planétaires à l’échelle mondiale.

Le lancement, effectué le 3 mai 2026, a placé les six satellites en orbite terrestre basse. Les données de télémétrie confirment un déploiement réussi, des performances stables, la mise en place des panneaux solaires et un bilan énergétique positif. Chaque satellite a atteint sa configuration opérationnelle prévue, poursuivant ainsi l’approche rigoureuse d’EarthDaily en matière de validation en orbite, démontrée pour la première fois avec EDC-01.

Ce second lancement s’appuie sur la mise en service réussie du premier satellite d’EarthDaily et renforce la capacité de l’entreprise à déployer et exploiter un système d’observation de la Terre calibré et prêt pour l’IA. Avec ces nouveaux satellites désormais en orbite, la constellation EarthDaily devrait entrer en phase d’exploitation commerciale à la fin de l’été, consolidant davantage le portefeuille existant de données et de produits analytiques de l’entreprise, déjà utilisés par des gouvernements et des clients commerciaux dans les secteurs agricoles, miniers, des assurances et de la défense.

À mesure que la constellation s’étend, ces offres seront enrichies par un flux quotidien et cohérent de mesures calibrées, permettant d’améliorer l’échelle, la précision et l’automatisation des processus clients. Cette évolution est étroitement liée aux investissements d’EarthDaily dans l’intelligence artificielle et les modèles fondamentaux, conçus pour transformer des mesures globales continues en intelligence prédictive. Entraînés sur un ensemble de données temporelles unifiées et de grande qualité, ces modèles permettront d’obtenir des analyses plus rapides, de gagner en confiance et de prendre des décisions plus précises dans les applications critiques.

Cette capacité repose sur la conception même de la constellation EarthDaily, spécialement pensée pour la détection des changements à grande échelle. En associant une fréquence élevée de revisite à une couverture large et des mesures cohérentes, chaque satellite, équipé de 16 systèmes d’imagerie couvrant 22 bandes spectrales, fonctionne comme partie intégrante d’une plateforme unique et coordonnée de mesure.

« La plupart des systèmes d’observation de la Terre ont été conçus pour capturer des images », a déclaré Don Osborne, PDG d’EarthDaily. « Nous avons conçu EarthDaily pour mesurer le changement. Avec ce second lancement et le contact réussi avec plusieurs satellites, nous progressons rapidement vers une appréhension quotidienne et cohérente de la planète, sur laquelle nos clients peuvent s’appuyer pour agir en toute confiance. »

Les clients pourront ainsi dépasser les ensembles de données fragmentés pour accéder à une source unique, prête pour l’IA, où des mesures calibrées alimentent une intelligence prédictive. Les gouvernements pourront maintenir une connaissance situationnelle fiable et actualiser en continu des données critiques, tandis que les utilisateurs commerciaux pourront modéliser les risques, prévoir les résultats et optimiser leurs opérations avec plus de précision.

« Le monde n’a pas besoin de plus d’images. Il a besoin de mesures fiables et cohérentes », a ajouté M. Osborne. « Avec chaque satellite mis en service, nous réduisons l’écart entre la collecte de données et la prise de décision, en posant les bases d’une intelligence géospatiale à grande échelle prête pour l’IA. »

Avec le lancement prévu d’un huitième satellite plus tard cet été, EarthDaily passe à la vitesse supérieure en termes d’objectifs : établir une nouvelle norme en matière de mesures de la planète.

À propos d’EarthDaily

EarthDaily est une entreprise mondiale d’observation de la Terre spécialisée dans la fourniture de données et d’analyses de qualité scientifique, conçues pour la détection de changements à grande échelle et l’aide à la décision fondée sur le renseignement. Avec la constellation EarthDaily, la société pose les bases d’une intelligence géospatiale mondiale cohérente et quotidienne, destinée à soutenir les gouvernements et les entreprises opérant dans des environnements complexes et à fort impact.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur earthdaily.com et suivez EarthDaily sur LinkedIn (@EarthDaily) et sur X (@EarthDailyA).

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