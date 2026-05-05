EarthDaily Avança na Medição Global Diária da Mudança Planetária com o Lançamento de Seis Satélites

MAPLE GROVE, Minnesota, May 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — A EarthDaily Analytics (EarthDaily) anunciou hoje o sucesso do lançamento de seis satélites EarthDaily Constellation a bordo de uma missão de compartilhamento de viagens SpaceX Falcon 9, confirmando o contato inicial com os satélites EDC-02 até EDC-07. Esse é um marco significante para a meta da empresa de fornecer mensuração diária e consistente das mudanças planetárias em escala global.

O lançamento, realizado em 3 de maio de 2026, levou todos os seis satélites para a órbita baixa da Terra. A telemetria confirma o sucesso do lançamento, do desempenho estável, da implantação da matriz solar e do status positivo de energia. Cada satélite fez a transição para sua configuração operacional esperada, dando continuidade à abordagem disciplinada do EarthDaily quanto a validação em órbita demonstrada pela primeira vez com o EDC-01.

Este segundo lançamento baseia-se no sucesso do comissionamento do primeiro satélite do EarthDaily e confirma a capacidade da empresa de lançar e operar um sistema de observação da Terra calibrado e pronto para IA. Com satélites adicionais agora em órbita, o EarthDaily Constellation entrará em operação comercial no final do ano, fortalecendo ainda mais o portfólio existente do EarthDaily de produtos de dados e análises que já apoiam governos e clientes comerciais em agricultura, mineração, seguros e defesa.

Com a expansão da constelação, essas ofertas serão aprimoradas por um fluxo diário consistente de medição calibrada, viabilizando maior escala, precisão e automação dos fluxos de trabalho dos clientes. Essa evolução está intimamente ligada ao investimento do EarthDaily em IA e modelos de fundação, projetados para transformar a medição global contínua em inteligência preditiva. Treinados com um conjunto de dados de séries temporais unificado e de alta qualidade, esses modelos permitirão insights mais rápidos, maior confiança e tomadas de decisão mais precisas em aplicativos de missão crítica.

Essa capacidade é possível graças ao projeto do próprio EarthDaily Constellation, criado especificamente para a detecção de mudanças em ampla área. Ao combinar revisita de alta frequência, cobertura de área ampla e medição consistente, cada satélite, equipado com 16 sistemas de imagem em 22 bandas espectrais, opera como parte de uma única plataforma de medição coordenada.

“A maioria dos sistemas de observação da Terra foi desenvolvida para capturar imagens”, disse Don Osborne, Diretor Executivo do EarthDaily. “Criamos o EarthDaily para medir mudanças. Com este segundo lançamento e o sucesso do contato de vários satélites, estamos nos movendo rapidamente para oferecer uma compreensão consistente e diária do planeta em que os clientes podem confiar para agir com confiança.”

Os clientes irão além dos conjuntos de dados fragmentados para uma fonte de verdade unificada e pronta para IA, onde a medição calibrada potencializa a inteligência preditiva. Os governos podem manter uma consciência situacional de alta confiança e atualizar continuamente os conjuntos de dados críticos, enquanto os usuários comerciais podem modelar riscos, prever resultados e otimizar as operações com maior precisão.

“O mundo não precisa de mais imagens. Precisa de uma medição confiável e consistente”, acrescentou Osborne. “Com cada satélite que colocamos online, fechamos a lacuna entre a coleta de dados e a tomada de decisões, fornecendo a base para a inteligência geoespacial pronta para IA em escala.”

Com o lançamento de oitavo satélite programado para o final do ano, o EarthDaily está acelerando a sua próxima fase: fornecer um novo padrão de como o planeta é medido.

Sobre o EarthDaily

EarthDaily é uma empresa global de observação da Terra focada no fornecimento de dados e análises de nível científico projetados para detectar mudanças em grandes áreas e inteligência orientada para a tomada de decisões. Com o EarthDaily Constellation, a empresa está criando uma base para inteligência terrestre diária e globalmente consistente, em apoio a governos e empresas que operam em ambientes complexos e de alto impacto.

Para mais informação, visite earthdaily.com e siga a EarthDaily no LinkedIn (@EarthDaily) e no X (@EarthDailyA).

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