Bitget expande a iniciativa de PayFi Islands com tecnologia Starlink para Negros Oriental

DUMAGUETE, Filipinas, July 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — A Bitget, principal corretora de criptomoedas e Web3, está aprofundando seu compromisso com a inclusão digital nas Filipinas expandindo sua iniciativa PayFi Islands para Negros Oriental. A próxima fase levará a Internet de alta velocidade com tecnologia Starlink para a Apo Elementary School e o Arts and Design Collective Dumaguete (ADCD), enfrentando os antigos desafios de conectividade na educação e no setor de criação.

Em muitas partes de Negros Oriental, inclusive em ilhas remotas, como Apo, e centros urbanos, como Dumaguete, o acesso confiável à Internet continua difícil. A infraestrutura obsoleta, como links de rádio por micro-ondas, continua a limitar a largura de banda e a confiabilidade, deixando as comunidades sem acesso a ferramentas e oportunidades modernas. Essa exclusão digital causou um efeito cascata em setores importantes, como os de educação e criação, dificultando o acesso a informações, ferramentas digitais e, por sua vez, oportunidades econômicas.

A mais recente implementação da Bitget leva a Internet Starlink de alta velocidade a duas comunidades importantes em Negros Oriental. Cada comunidade enfrenta desafios digitais distintos, mas igualmente urgentes. Depois de anos de recursos limitados e internet não confiável, a Apo Elementary School, a única escola pública da Ilha Apo, finalmente será conectada por meio da Starlink. Esse novo acesso irá liberar ferramentas de aprendizado digital, programas de desenvolvimento de professores e redes educacionais mais amplas, criando novas oportunidades de crescimento acadêmico e capacitação no longo prazo em uma comunidade que há muito tempo depende da pesca.

Enquanto isso, em Dumaguete, a Bitget fez uma parceria com o Arts and Design Collective Dumaguete (ADCD), um agitado centro criativo que está se preparando para lançar um espaço de criação para artistas e empreendedores locais. Prejudicado no passado pelo precário acesso à Internet, esse espaço agora oferecerá ferramentas digitais, tecnologias de fabricação e caminhos para a colaboração global, permitindo que o setor criativo da cidade prospere na economia digital.

“O acesso à Internet é o acesso a oportunidades”, disse Vugar Usi Zade, COO da Bitget. “Com a iniciativa PayFi Islands, estamos conectando as pessoas à educação, à economia digital e a mais oportunidades. Essas comunidades merecem fazer parte do futuro, e estamos aqui para ajudar a fazer isso acontecer.”

Com implementação total programada para julho de 2025, o projeto inclui a instalação de hardware, suporte de assinatura e treinamento da comunidade. A expansão em Negros Oriental faz parte da segunda fase da Bitget voltada a eliminar a exclusão digital nas comunidades das ilhas Filipinas. Em maio de 2025, o programa Starlink da Bitget introduziu pela primeira vez a conectividade confiável na Espoir School of Life de Siargao e na Barangay Pitogo . À medida que a Bitget continua sua implementação, essas iniciativas estabelecem a base para os programas educacionais e de capacitação mais amplos da Bitget, Blockchain4Youth e Blockchain4Her . Esses programas introduzirão a formação em blockchain, a educação financeira e o treinamento em tecnologia descentralizada para estudantes e cooperativas lideradas por mulheres na região, garantindo que a nova infraestrutura digital se torne uma plataforma para o desenvolvimento sustentável.

A iniciativa Blockchain4Youth enfatiza uma forte mensagem de que a verdadeira adoção das criptomoedas começa com o acesso. Das salas de aula da Apo Island aos estúdios de criação do Dumaguete, essa expansão reflete o compromisso de longo prazo da Bitget com a inclusão, capacitação e construção de um futuro em que ninguém fique off-line.

