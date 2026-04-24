Bitget Faz Parceria com a Market Prophit para Expandir Capacidade de Social Trading Baseada em Dados

VICTORIA, Seychelles, April 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, anunciou hoje uma integração estratégica com a Market Prophit, uma plataforma especializada em inteligência de negociação de criptomoedas e análise de dados. A colaboração introduz ferramentas de Social Trading baseadas em IA que possibilitam que os usuários atuem automaticamente de acordo com sentimentos de mercados verificados, incluindo a cópia de sinais de alto desempenho e operação contrária a sinais consistentemente imprecisos.

Com essa integração, os usuários da Bitget podem copiar automaticamente contas sociais de alto desempenho ou assumir posições opostas em relação às historicamente de baixo desempenho. A integração introduz uma forma estruturada de envolvimento com movimentos do mercado orientados por fatores sociais, transformando as previsões precisas e imprecisas em estratégias acionáveis.

A IA da Market Prophit analisa milhões de postagens em X (antigo Twitter), pontuando contas com base na precisão preditiva realizada, em vez de métricas de seguidores. Seu inédito motor quantitativo de Copy Trading em redes sociais, impulsionado por IA, viabiliza que os usuários da Bitget identifiquem contas sociais com desempenho consistente e executem estratégias de negociação diretamente nas suas próprias contas, copiando as recomendações de contas com resultados positivos e realizando a “Cópia Inversa” das recomendações de contas com resultados negativos.

“A Bitget está atenta à criação de ferramentas para os usuários que tragam clareza para os mercados cada vez mais barulhentos”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget. “A integração com a Market Prophit ajuda os usuários a separar a influência do desempenho real da negociação e a facilitar a ação com base nessa percepção.”

A integração também possibilita que os usuários avaliem os sinais sociais no nível do ativo, possibilitando a identificação das contas sociais que demonstraram historicamente precisão em relação a tokens ou segmentos de mercado específicos. Com a combinação da verificação da conta com a execução do sinal, a Bitget amplia sua estrutura de Copy Trading existente para um modelo mais orientado por dados que reduz a dependência de interpretação subjetiva.

“Os mercados de criptomoedas se movem na velocidade do sentimento social, mas a maior parte desse sinal é desestruturada e ruidosa, exigindo ferramentas analíticas sofisticadas para extrair sinais preditivos do ruído”, disse Igor Gonta, CEO da Market Prophit. “Nossa parceria com a Bitget transforma esse ruído em algo mensurável e negociável, oferecendo aos usuários uma maneira sistemática de agir em chamadas de mercado precisas e imprecisas, permitindo potenciais oportunidades adicionais de geração alfa”

Essa integração fortalece a estrutura UEX da Bitget, vinculando dados diretamente à execução, viabilizando que os usuários passem do sinal para a negociação em uma única conta unificada nos mercados de criptomoedas e tokenizados. A Market Prophit leva análises estruturadas e negociação social automatizada para a camada de execução da Bitget, transformando informações em ação imediata.

Sobre a Bitget

A Bitget é a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, atendendo a mais de 125 milhões de usuários com acesso a mais de 2 milhões de tokens de criptomoedas, mais de 100 ações tokenizadas, ETFs, commodities, FX e metais preciosos como ouro. O ecossistema está comprometido em ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com seu agente de IA sendo o copiloto para executar ordens de trade. A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas com a LALIGA e a MotoGP . Alinhada com sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu à UNICEF em apoio ao ensino de blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. A Bitget atualmente lidera o mercado de TradFi tokenizado, fornecendo as taxas mais baixas do setor e a maior liquidez em 150 regiões em todo o mundo.

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Sobre a Market Prophit

A Market Prophit é uma plataforma especializada em inteligência de tecnologia financeira de criptomoedas e análise de dados. Ele utiliza IA para analisar, organizar e filtrar informações de redes sociais, pontuando e classificando objetiva e quantitativamente as contas sociais com base na precisão das suas previsões de preços de criptomoedas, possibilitando que os investidores pesquisem e naveguem no cenário das redes sociais. A abordagem única e objetiva da Market Prophit fornece aos traders uma tabela de classificação de nível de ativos baseada em dados, automatizadas de execução quantitativa, por meio da sua tecnologia de Social Copy Trading e Inverse-Copy Trading impulsionada por IA.

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