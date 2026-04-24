Bitget s’associe à Market Prophit pour étendre ses capacités de trading social basé sur les données

VICTORIA, Seychelles, 24 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, première bourse universelle (ou UEX de l’anglais Universal Exchange) du monde, annonce aujourd’hui une intégration stratégique avec Market Prophit, une plateforme spécialisée dans l’analyse de données et les informations sur le trading de cryptomonnaies. Cette collaboration propose des outils de trading social alimentés par l’IA qui permettent aux utilisateurs de réagir automatiquement aux tendances de marché vérifiées, notamment en reproduisant les signaux les plus performants et en évitant ceux qui se révèlent systématiquement inexacts.

Grâce à cette intégration, les utilisateurs de Bitget peuvent copier de manière automatique les comptes sociaux les plus performants ou prendre des positions contraires par rapport aux comptes qui ont historiquement affiché de mauvaises performances. La méthode structurée que propose cette approche permet de tirer parti des fluctuations du marché induites par les réseaux sociaux, en transformant en stratégies concrètes aussi bien les prévisions exactes que celles qui se sont révélées erronées.

L’IA de Market Prophit analyse des millions de publications sur X (anciennement Twitter), et évalue les comptes en fonction de leur précision prédictive réelle et non de leur nombre d’abonnés. Le tout premier moteur quantitatif de copy trading sur les réseaux sociaux alimenté par l’IA permet aux utilisateurs de Bitget d’identifier les comptes sociaux affichant des performances stables et d’exécuter des stratégies de trading directement sur leurs comptes en copiant les décisions des comptes performants et en effectuant une « Copie inverse » des décisions des comptes moins performants.

Gracy Chen, PDG de Bitget, a déclaré : « Chez Bitget, nous veillons à créer des outils qui apportent plus de clarté aux utilisateurs sur des marchés de plus en plus bruyants ». Elle ajoute : « L’intégration de Market Prophit aide les utilisateurs à distinguer les facteurs d’influence des performances réelles de trading, tout en leur permettant de mieux exploiter des informations transmises ».

Cette intégration permet également aux utilisateurs d’analyser les signaux sociaux au niveau de chaque actif, ce qui leur permet d’évaluer quels comptes sociaux ont historiquement fait preuve de précision sur des tokens ou des segments de marchés spécifiques. En associant la vérification des comptes à l’exécution des signaux, Bitget étend son infrastructure actuelle de copy trading vers un modèle plus axé sur les données, réduisant ainsi le recours à l’interprétation subjective.

« Les marchés des cryptomonnaies évoluent au rythme de l’opinion publique, mais une grande majorité de ces signaux sont non structurés et bruyants, ce qui nécessitent des outils d’analyse sophistiqués pour extraire des signaux de nature prédictive de tout ce bruit » a précisé Igor Gonta, PDG de Market Prophit. Et d’ajouter : « Notre partenariat avec Bitget transforme ce bruit en données mesurables et négociables, offrant ainsi aux utilisateurs un moyen systématique d’agir sur les prévisions de marché, qu’elles soient exactes ou erronées, et ouvre la voie à de potentielles opportunités de génération d’alpha supplémentaire ».

Cette intégration renforce la plateforme UEX de Bitget en reliant directement les données à l’exécution, permettant aux utilisateurs de passer directement d’un signal à une transaction au sein d’un compte unique et unifié couvrant à la fois les marchés des cryptomonnaies et des tokens. Market Prophit intègre des analyses structurées et le trading social automatisé à la couche d’exécution de Bitget, transformant ainsi l’information en action immédiate.

À propos de Bitget

Bitget est la première bourse universelle (UEX) du monde. Au service de plus de 125 millions d’utilisateurs, elle donne accès à plus de 2 millions de jetons crypto et à plus de 100 actions tokenisées, ETF, matières premières, devises et métaux précieux comme l’or. L’écosystème vise à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à son agent IA qui agit en tant que copilote pour l’exécution des ordres. Bitget entend promouvoir l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques conclus avec LALIGA et MotoGP . En accord avec sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF pour soutenir la formation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes d’ici à 2027. Actuellement leader du marché de la finance traditionnelle tokenisée, Bitget propose les frais les plus bas du secteur et la liquidité la plus élevée du marché dans plus de 150 régions à travers le monde.

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À propos de Market Prophit

Market Prophit est une plateforme spécialisée dans l’information financière et l’analyse de données dans les domaines des cryptomonnaies. Elle utilise l’IA pour analyser, organiser et filtrer les informations issues des réseaux sociaux en attribuant une note et un classement objectif et quantitatif aux comptes sociaux en fonction de la précision de leurs prévisions sur le cours des cryptomonnaies, ce qui permet aux investisseurs d’effectuer des recherches et de naviguer dans l’univers des réseaux sociaux. L’approche unique et objective de Market Prophit offre aux traders un classement des actifs fondé sur des données, des signaux ou des outils d’exécution quantitative automatisée grâce à sa technologie de « copy trading social » et de « copie trading inverse social » basé sur l’IA.

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