Bitget faz parceria com o UNTOLD Festival, onde a Web3 sobe ao palco principal

CLUJ-NAPOCA, Romênia, July 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — A Bitget, principal corretora de criptomoedas do mundo e empresa Web3, colaborou com o UNTOLD – um dos três principais festivais de música do mundo – para sincronizar a cultura pop com a Web3. Com isso, a Bitget agora é a patrocinadora oficial do UNTOLD X em agosto, com a parceria continuando no UNTOLD Dubai ainda este ano. Mais de 400.000 amantes da música participarão do festival de música, levando a mensagem da Bitget ao palco principal e convidando o mundo a — Sinta o ₿eat.

Esta parceria marca a jogada mais ousada da Bitget no mundo da música e da cultura jovem. Após acordos de destaque com a LALIGA e a MotoGP, a colaboração com o UNTOLD prova que a Bitget não está apenas aparecendo; está roubando os holofotes. O objetivo? Dar destaque à Web 3, bastidores e todas as batida de baixo entre eles.

“Firmamos parcerias com atletas, campeões e agora astros do rock”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget. “UNTOLD fala a língua da próxima geração. E nós também. Não importa se você está vibrando na multidão ou negociando em qualquer lugar, a Bitget está lá para fazer valer cada momento. Estamos aqui para nos conectar, acompanhar o ritmo da cultura pop e mostrar que a Web3 é a porta de entrada para ampliar horizontes.”

Classificado em 3º lugar no ranking global dos 100 maiores festivais da DJ Mag, o UNTOLD se tornou um marco cultural. Ele hospeda apresentações ao vivo como Imagine Dragons, Lenny Kravitz, Bebe Rexha, Major Lazer, Charlie XCX e Jason Derulo. Gigantes da música eletrônica como Martin Garrix, David Guetta, Armin van Buuren, Solomun e Amelie Lens também vão entreter o público.

“Estamos entusiasmados em dar as boas-vindas à Bitget como parceira global do UNTOLD. Essa colaboração vai além do patrocínio; trata-se de construir pontes entre o mundo da música, da cultura e o futuro das finanças”, disse Bogdan Rădulescu, cofundador e diretor de negócios do UNTOLD Universe. “Juntos, criaremos experiências que redefinem como as comunidades se conectam e celebram em todos os continentes.”

A edição do 10º aniversário promete ser lendária, com Post Malone, Armin van Buuren, Tiësto e Martin Garrix liderando a programação. A Bitget estará presente em cada passo (e contagem de passos) do caminho, desde eventos imersivos até experiências VIP exclusivas.

Com assentos na primeira fila no UNTOLD, a Bitget está aumentando o volume sobre o que significa ser um VIP. Pense no acesso aos bastidores, lounges ultraexclusivos e momentos inesquecíveis, tudo reservado para quem vive intensamente e exige o melhor.

A parceria começa no 10º aniversário do UNTOLD em Cluj-Napoca. Ela continuará no UNTOLD Dubai, onde a Bitget mais uma vez levará a energia da Web3 emergente a um dos palcos culturais mais dinâmicos do mundo.

Enquanto o UNTOLD celebra uma década de momentos musicais inesquecíveis, a Bitget entra em cena para amplificar o que vem a seguir. Essa parceria é sobre ressonância. De Cluj a Dubai, a Bitget está reinventando como uma nova geração se conecta com finanças, cultura e entre si.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é a principal corretora de criptomoedas e empresa Web3 do mundo. Atendendo a mais de 120 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a corretora Bitget está comprometida em ajudar os usuários a operar de forma mais inteligente com seu recurso pioneiro de copy trading e outras soluções de trading. Além disso, oferece acesso em tempo real ao preço do Bitcoin, Ethereum e de outras criptomoedas.

Anteriormente conhecida como BitKeep, a Bitget Wallet é uma carteira de criptomoedas líder sem custódia que oferece suporte a mais de 130 blockchains e milhões de tokens. Ela oferece trading multicadeia, staking, pagamentos e acesso direto a mais de 20.000 DApps, com swaps avançados e insights de mercado integrados em uma única plataforma.

A Bitget está na vanguarda da adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel como parceira oficial de criptomoedas da melhor liga de futebol do mundo, LALIGA, nos mercados do ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO e AMÉRICA LATINA, bem como parceira global dos atletas nacionais turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeã mundial de luta livre), Samet Gümüş (medalhista de ouro no boxe) e İlkin Aydın (seleção nacional de vôlei), para inspirar a comunidade global a abraçar o futuro da criptomoeda.

Para mais informações, acesse: Site | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Para comunicação social, envie um e-mail para: [email protected]

Sobre o UNTOLD

O UNTOLD Festival é um dos maiores festivais de música do mundo, celebrando uma década neste verão. Nascido no coração da Transilvânia, na Romênia, o UNTOLD agora ocupa o 3º lugar no Top 100 Festivals da DJ Mag. Em 2015, o UNTOLD Festival venceu o prêmio de Melhor Festival Europeu de Grande Porte, uma estreia histórica para um evento receber esse reconhecimento já na primeira edição.

Em 2025, o UNTOLD celebra 10 anos com apresentações de Post Malone, Metro Boomin, Anyma, Armin van Buuren, Martin Garrix com o UNTOLD Special Set, FISHER, Tiësto Extended Set, Don Diablo Extended Set, Dom Dolla, Adriatique e outros. Mais de 430.000 fãs de todo o mundo são esperados em Cluj-Napoca, de 7 a 10 de agosto, para o 10º aniversário do UNTOLD.

Sobre o UNTOLD Universe

O UNTOLD Universe é um dos principais grupos de entretenimento e eventos ao vivo do mundo. Seu portfólio incluiu o UNTOLD Festival (classificado em 3º lugar no Top 100 Festivals da DJ Mag), Neversea (21º), UNTOLD Dubai (40º) e Massif, uma experiência musical de inverno nas montanhas da Romênia. Além dos festivais, o UNTOLD Universe também realiza eventos culturais, incluindo mercados de Natal, parcerias internacionais, ativações de marca, comunicação e produções cinematográficas.

Aviso de risco: os preços dos ativos digitais estão sujeitos a flutuações e podem sofrer volatilidade significativa. Os investidores são aconselhados a alocar apenas os fundos que possam correr o risco de perder. O valor de qualquer investimento pode ser afetado e existe a possibilidade de que os objetivos financeiros não sejam alcançados e que nem o investimento principal seja recuperado. Deve-se sempre procurar uma consultoria financeira independente, e a experiência financeira pessoal e a posição devem ser cuidadosamente consideradas. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. A Bitget não se responsabiliza por possíveis perdas incorridas. O conteúdo deste documento não deve ser interpretado como orientação financeira. Para obter mais informações, consulte os nossos Termos de Uso.

Uma foto que acompanha este anúncio está disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/45253b75-d3b8-4f34-ae98-50aaef502438

GlobeNewswire Distribution ID 1001117350