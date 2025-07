CLUJ-NAPOCA, Roumanie, 10 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, la première bourse de cryptomonnaies et société Web3 au monde, s’associe à UNTOLD, l’un des trois plus grands festivals de musique de la planète, pour unir culture pop et Web3. Bitget devient ainsi le sponsor officiel de l’édition UNTOLD X, prévue en août, avec une collaboration qui se poursuivra à UNTOLD Dubaï plus tard dans l’année. Plus de 400 000 passionnés de musique sont attendus au festival, portant le message de Bitget sur la scène principale, avec un mot d’ordre : Feel the ₿eat.

Ce partenariat marque l’incursion la plus ambitieuse de Bitget dans le monde de la musique et de la culture jeune. Après des collaborations marquantes avec LALIGA et MotoGP, cette alliance avec UNTOLD montre que Bitget ne se contente plus d’être présent : il s’impose. L’objectif ? Mettre le Web3 à l’honneur, sur scène, dans les coulisses et partout ailleurs.

« Nous avons collaboré avec des athlètes, des champions, et maintenant des rockstars », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget. « UNTOLD parle le langage de la nouvelle génération. Et nous aussi. Que vous soyez en plein concert ou en train de trader en déplacement, Bitget est là pour faire de chaque moment une expérience inoubliable. Nous voulons nous connecter, suivre le rythme de la culture pop et montrer que le Web3 est une passerelle vers de nouveaux horizons. »

Troisième du classement mondial Top 100 Festivals de DJ Mag, UNTOLD est devenu une véritable référence culturelle. Il accueille des artistes comme Imagine Dragons, Lenny Kravitz, Bebe Rexha, Major Lazer, Charli XCX ou encore Jason Derulo. Des figures de l’électro comme Martin Garrix, David Guetta, Armin van Buuren, Solomun et Amelie Lens y feront également vibrer les foules.

« Nous sommes ravis d’accueillir Bitget en tant que partenaire mondial d’UNTOLD. Ce partenariat va bien au-delà d’un simple sponsoring : il s’agit de créer des passerelles entre la musique, la culture et l’avenir de la finance », a expliqué Bogdan Rădulescu, cofondateur et directeur commercial d’UNTOLD Universe. « Ensemble, nous allons créer des expériences qui redéfinissent la manière dont les communautés se connectent et célèbrent à travers le monde. »

La 10ᵉ édition anniversaire s’annonce légendaire, avec en tête d’affiche Post Malone, Armin van Buuren, Tiësto et Martin Garrix. Bitget accompagnera l’événement à chaque étape – et chaque pas de danse – à travers des expériences immersives et des accès VIP exclusifs.

Avec sa présence en première ligne à UNTOLD, Bitget redéfinit le concept de VIP. Accès en coulisses, salons ultra-exclusifs et moments inoubliables seront réservés à ceux qui vivent pleinement et aspirent au meilleur.

Le partenariat débutera avec la 10e édition anniversaire d’UNTOLD à Cluj-Napoca, puis se poursuivra à UNTOLD Dubaï, où Bitget apportera une fois de plus l’énergie du Web3 émergent sur l’une des scènes culturelles les plus dynamiques du monde.

Alors qu’UNTOLD célèbre une décennie de moments musicaux mémorables, Bitget se place sous les feux de la rampe pour amplifier ce qui se dessine. Ce partenariat est une question de résonance. De Cluj à Dubaï, Bitget réinvente la façon dont une nouvelle génération interagit avec la finance, la culture et les autres.

À propos de Bitget

Établie en 2018, Bitget est la principale bourse de cryptomonnaies et société Web3 au monde. Au service de plus de 120 millions d’utilisateurs dans plus de 150 pays et régions, la bourse Bitget s’engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à sa fonction novatrice de copy trading et à d’autres solutions de trading. Elle offre un accès en temps réel au cours du Bitcoin, de l’Ethereum et d’autres crypto-monnaies.

Anciennement connu sous le nom de BitKeep, Bitget Wallet est un portefeuille cryptographique non dépositaire de premier plan qui prend en charge plus de 130 blockchains ainsi que des millions de jetons. Il propose un trading multi-chaînes, des jalonnements, des paiements et un accès direct à plus de 20 000 DApps, mais aussi des swaps avancés et des informations sur le marché, le tout intégré au sein d’une plateforme unique.

Bitget est le fer de lance de l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LALIGA, sur les marchés de l’EST, de l’ASEAN et de l’Amérique latine, et celui de partenaire mondial des athlètes olympiques turcs Buse Tosun Çavuşoğlu (championne du monde de lutte), Samet Gümüş (médaille d’or de boxe) et İlkin Aydın (équipe nationale de volley-ball). Bitget a pour vocation d’inciter la population mondiale à adopter les cryptomonnaies, symboles d’avenir.

À propos d’UNTOLD

Le UNTOLD Festival est l’un des plus grands festivals de musique au monde, qui célèbre ses 10 ans cet été. Né au cœur de la Transylvanie, en Roumanie, il se classe aujourd’hui 3ᵉ dans le Top 100 Festivals de DJ Mag. En 2015, UNTOLD Festival remporte le prix du Best Major Festival (Meilleur Grand Festival) en Europe, une première pour un événement dès sa première édition.

En 2025, pour ses 10 ans, UNTOLD accueille Post Malone, Metro Boomin, Anyma, Armin van Buuren, Martin Garrix avec un UNTOLD Special Set, FISHER, Tiësto (Extended Set), Don Diablo (Extended Set), Dom Dolla, Adriatique et bien d’autres. Plus de 430 000 fans du monde entier sont attendus à Cluj-Napoca du 7 au 10 août.

À propos d’UNTOLD Universe

UNTOLD Universe est l’un des plus grands groupes mondiaux de divertissement et d’événements live. Son portefeuille inclut : UNTOLD Festival (3ᵉ du Top 100 Festivals de DJ Mag), Neversea (21ᵉ), UNTOLD Dubai (40ᵉ), et Massif, une expérience musicale hivernale dans les montagnes roumaines. Outre les festivals, UNTOLD Universe organise également des événements culturels dont des marchés de Noël, des partenariats internationaux, des activations de marques, des campagnes de communication et des productions cinématographiques.

