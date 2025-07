Bitget integra xStocks para levar Wall Street para a Web3 com ações tokenizadas na cadeia de blocos

VICTORIA, Seychelles, July 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — A Bitget , principal corretora de criptomoedas e empresa Web3, introduziu suporte para ações tokenizadas por meio de sua plataforma Onchain, após uma integração com a xStocks que conecta ações tradicionais ao ecossistema de criptomoedas. Esse desenvolvimento permite que os usuários de criptomoedas ganhem exposição às principais multinacionais listadas por meio de uma interface nativa de blockchain sem depender de canais tradicionais.

As ofertas de ações tokenizadas incluem uma gama de conglomerados gigantes em alta, como Tesla (TSLAx), Nvidia (NVDAx), Microstrategy (MSTRx), SP500 (SPYx), Circle (CRCLx) e Apple (AAPLx). Esses ativos, emitidos pela xStocks, replicam o valor de seus ativos no mundo real e agora podem ser acessados e negociados diretamente através da Bitget Onchain. A integração proporciona uma convergência funcional das finanças tradicionais com a infraestrutura de criptomoedas, oferecendo maior acessibilidade a mercados que há muito tempo são limitados por restrições geográficas, regulatórias e operacionais.

O Bitget Onchain, lançado no início de 2025, é um cruzamento entre uma experiência de usuário de corretora centralizada e exposição descentralizada a ativos. Ele permite que os usuários interajam com ativos on-chain diretamente de sua conta Bitget Spot, eliminando a necessidade de carteiras separadas, gerenciamento de chaves privadas ou pontes externas. Com suporte para ecossistemas como Solana, Base e BNB Smart Chain, o Bitget Onchain permite a negociação em tempo real de centenas de tokens, aliada a análises inteligentes, controle de gás e tipos de ordens automatizados.

Por meio dessa integração com a xStocks, o Bitget Onchain estende sua funcionalidade para além dos tokens cripto nativos, permitindo a negociação quase contínua de ações tokenizadas com liquidação instantânea. Isso elimina as limitações dos mercados convencionais, onde os horários de negociação são fixos e o acesso pode depender da localização ou da aprovação regulatória. O modelo 24 horas por dia, 7 dias por semana, adotado pela xStocks permite que os usuários negociem fora das janelas de mercado padrão, atendendo a uma geração de nativos digitais que opera além dos limites dos centros financeiros tradicionais.

“Estamos entrando em uma nova fase de acesso ao mercado, onde criptomoedas, ações e finanças tradicionais não competem, mas coexistem e se complementam. Na Bitget, o objetivo é tornar essa convergência perfeita. Com ações tokenizadas na Onchain, estamos oferecendo aos usuários a capacidade de se mover entre classes de ativos com a velocidade e a flexibilidade da Web3, sem deixar de se conectar ao valor dos mercados tradicionais. É assim que vemos a CeDeFi evoluindo: é uma alternativa mais fácil, com menos bloqueios e maiores chances de adoção”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget.

As ações tokenizadas oferecidas pela Bitget Onchain mantêm muitas das mesmas características de suas versões presenciais, aproveitando a descentralização do blockchain. Os usuários se beneficiam de tempos de liquidação mais rápidos, rastreamento transparente da propriedade e a capacidade de interagir com ações tokenizadas e criptoativos, tudo em uma plataforma unificada. Os ativos também são livremente transferíveis, e a estrutura da xStocks reduz as taxas de transação para apenas 0,3%, que costumam ser mais altas nos mercados de ações tradicionais.

A integração permite que os usuários executem negociações usando recursos avançados como ordens limitadas, controles de gás e slippage e alertas de preço — ferramentas normalmente não disponíveis para negociação de ações fora de corretoras centralizadas. Dados de ativos, incluindo gráficos, liquidez e distribuição de propriedade, são apresentados em tempo real, auxiliando decisões mais informadas. Ao contrário das corretoras tradicionais, não há taxas de transação para comprar ou vender essas ações tokenizadas, e os ativos permanecem livremente transferíveis.

Ao unir ativos digitais e tradicionais, a Bitget Onchain facilita a participação acionária global e atende a uma nova geração de investidores que buscam acesso mais rápido e ininterrupto aos mercados. O suporte da Bitget Onchain para ações tokenizadas cria uma rota prática e escalável para a diversificação de ativos para usuários de criptomoedas.

Para acessar xstocks no Bitget Onchain, clique aqui .

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é a principal corretora de criptomoedas e empresa Web3 do mundo. Atendendo a mais de 100 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a Bitget está comprometida em ajudar os usuários a operar de forma mais inteligente com seu recurso pioneiro de copy trading e outras soluções de trading, enquanto oferece acesso em tempo real ao preço do Bitcoin , Ethereum e preços de outras criptomoedas. Anteriormente conhecida como BitKeep, a Bitget Wallet é uma carteira de criptomoedas multicadeia de nível mundial que oferece uma variedade de soluções e recursos abrangentes da Web3, incluindo funcionalidade de carteira, troca de tokens, NFT Marketplace, navegador DApp e muito mais.

A Bitget está na vanguarda da adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como o seu papel como parceira oficial de criptomoedas da melhor liga de futebol do mundo, LALIGA, nos mercados do ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO e AMÉRICA LATINA, bem como parceira global dos atletas nacionais turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeã mundial de luta livre), Samet Gümüş (medalhista de ouro no boxe) e İlkin Aydın (seleção nacional de vôlei), para inspirar a comunidade global a abraçar o futuro da criptomoeda.

Aviso de risco: os preços dos ativos digitais estão sujeitos a flutuações e podem sofrer volatilidade significativa. Os investidores são aconselhados a alocar apenas os fundos que possam correr o risco de perder. O valor de qualquer investimento pode ser afetado e existe a possibilidade de que os objetivos financeiros não sejam alcançados e nem o investimento principal seja recuperado. Deve-se sempre procurar uma consultoria financeira independente, e a experiência financeira pessoal e a posição devem ser cuidadosamente consideradas. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. A Bitget não se responsabiliza por possíveis perdas incorridas. O conteúdo deste documento não deve ser interpretado como orientação financeira. Para mais informações, consulte os nossos Termos de Uso .

