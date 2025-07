VICTORIA, Seychelles, 10 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget , première bourse de cryptomonnaies et société Web3, annonce l’introduction d’actions tokenisées sur sa plateforme Onchain moyennant l’intégration de xStocks qui assure le relais entre les actions traditionnelles et l’écosystème crypto. Cette avancée permet aux utilisateurs crypto d’accéder à des multinationales cotées en bourse depuis une interface originale de la blockchain, et sans passer par les canaux traditionnels.

L’offre d’actions tokenisées comprend un ensemble d’entreprises conglomérales très en vogue comme Tesla (TSLAx), Nvidia (NVDAx), Microstrategy (MSTRx), SP500 (SPYx), Circle (CRCLx) ou encore Apple (AAPLx). Émis par xStocks, ces actifs répliquent la valeur de leurs homologues du marché traditionnel et peuvent désormais se trouver et s’échanger directement depuis la plateforme Bitget Onchain. Cette nouvelle intégration permet la convergence fonctionnelle entre la finance traditionnelle et l’environnement crypto, mais étend aussi l’accès à des marchés jusque-là restreints par des contraintes de nature géographique, réglementaire et opérationnelle.

La plateforme Bitget Onchain a vu le jour début 2025 pour placer les utilisateurs au carrefour d’un échange centralisé et d’une exposition à des actifs décentralisés. Elle permet aux utilisateurs d’interagir avec des actifs de la blockchain directement depuis leur compte spot Bitget sans recours à des portefeuilles distincts et sans avoir à gérer des clés privées ni emprunter des passerelles externes. Compatible avec les plateformes Solana, Base et BNB Smart Chain, Bitget Onchain permet d’échanger des centaines de jetons en temps réel et propose des services d’analyse intelligente, de gestion des frais de gaz et de placement d’ordres automatiques.

En réalisant l’intégration avec xStocks, Bitget Onchain étend sa fonctionnalité au-delà des jetons natifs pour permettre l’échange quasi-continu d’actions tokenisées assorties d’un règlement instantané. En conséquence, les obstacles des marchés conventionnels où les heures d’ouverture sont fixes et dont l’accès dépend souvent de leur emplacement ou des réglementations locales disparaissent. Le modèle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 adopté par xStocks permet aux utilisateurs d’effectuer des transactions au-delà des créneaux horaires classiques de marché, ce qui fait écho aux attentes d’une génération née à l’heure du numérique qui entend dépasser les frontières financières traditionnelles.

« Nous entrons dans une nouvelle ère d’accès aux marchés, où la crypto, les actions et la finance traditionnelle, loin d’être en concurrence, coexistent et sont complémentaires. La mission de Bitget consiste à fluidifier cette convergence. En introduisant les actions tokenisées sur notre plateforme Onchain, nous donnons aux utilisateurs la possibilité de passer d’une catégorie d’actifs à une autre avec la rapidité et la flexibilité du Web3, et en restant synchrones par rapport à la valeur des marchés traditionnels. C’est là notre vision de l’évolution de la CeDeFi : une solution alternative plus simple, présentant moins d’obstacles et de meilleures chances d’adoption », explique Gracy Chen, PDG de Bitget.

Les actions tokenisées proposées sur la plateforme Bitget Onchain s’apparentent fortement à leurs homologues du marché traditionnel tout en profitant de la nature décentralisée de la blockchain. Pour les utilisateurs, les délais de règlement sont plus rapides, le suivi des portefeuilles est transparent et l’interaction parallèle entre ces actions tokenisées et leurs actifs crypto est rendue possible, le tout depuis une seule plateforme. Ces actifs sont également librement transférables, et le cadre mis en place par xStocks réduit les frais de transaction à seulement 0,3 %, quand ceux des marchés boursiers classiques sont souvent supérieurs.

L’intégration permet aux utilisateurs d’exécuter des transactions à l’aide de fonctionnalités avancées comme les ordres à cours limité, la gaz limite et la veille des effets de glissement, outils rarement disponibles pour l’échange d’actions en dehors des cabinets de courtage centralisés. Les données sur les actifs, y compris leur transposition sous forme de graphiques, la liquidité et la répartition de portefeuille sont présentées en temps réel pour permettre une prise de décision mieux éclairée. À l’inverse des pratiques des courtiers traditionnels, aucun frais de transaction n’est associé à l’achat ou à la vente d’actions tokenisées, et les actifs restent librement transférables.

En réunissant les actifs numériques et traditionnels, la plateforme Bitget Onchain facilite la participation aux marchés d’actions mondiaux et répond aux besoins d’une nouvelle génération d’investisseurs, en quête d’un accès rapide et permanent aux marchés. En intégrant les actions tokenisées, la plateforme Bitget Onchain ouvre une voie pratique et évolutive vers la diversification des actifs pour les utilisateurs crypto.

À propos de Bitget

Établie en 2018, Bitget est la première bourse de cryptomonnaies et société Web3 au monde. Au service de plus de 100 millions d’utilisateurs répartis dans plus de 150 pays et régions, la bourse Bitget s’engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à sa fonctionnalité révolutionnaire de copy trading et ses autres solutions de trading, tout en fournissant un accès en temps réel aux cours du Bitcoin , de l’Ethereum et d’autres cryptomonnaies. Anciennement connu sous le nom de BitKeep, Bitget Wallet est un portefeuille cryptographique multichaînes de classe mondiale qui propose une gamme complète de solutions et de fonctionnalités Web3 et notamment, entre autres, des fonctionnalités de portefeuille, d’échange de jetons, une place de marché NFT ou un navigateur DApp.

Bitget est le fer de lance de l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LALIGA, sur les marchés de l’EST, de l’ASEAN et de l’Amérique latine, et celui de partenaire mondial des athlètes olympiques turcs Buse Tosun Çavuşoğlu (championne du monde de lutte), Samet Gümüş (médaille d’or de boxe) et İlkin Aydın (équipe nationale de volley-ball). Bitget a pour vocation d’inciter la population mondiale à adopter les cryptomonnaies, symboles d’avenir.

Mise en garde sur les risques : les cours des actifs numériques peuvent fluctuer et connaître une forte volatilité. Il est conseillé aux investisseurs de n’engager que les fonds qu’ils peuvent se permettre de perdre. La valeur de vos investissements peut être affectée et il est possible que vous n’atteigniez pas vos objectifs financiers ou que vous ne parveniez pas à récupérer votre capital. Nous vous encourageons à toujours solliciter les conseils d’un spécialiste financier indépendant et à tenir compte de votre expérience et de votre situation financière. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Bitget décline toute responsabilité quant à toute perte potentielle encourue. Nulle disposition des présentes ne saurait être interprétée comme un conseil d’ordre financier. Pour tout complément d’information, veuillez consulter nos Conditions d’utilisation .

