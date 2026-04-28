Bitget Lança Blockchain4Youth Learning Hub para Fortalecer a Força de Trabalho Web3 do Futuro

VICTORIA, Seychelles, April 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, anunciou hoje o lançamento do Blockchain4Youth Learning Hub: Semestre 1, uma nova iniciativa de educação desenvolvida para ajudar jovens iniciantes a explorar a blockchain como um campo de estudo e também como um plano de carreira viável na economia digital.

Como parte da iniciativa Blockchain4Youth mais ampla da Bitget, o Learning Hub expande o objetivo do programa de tornar a educação em blockchain mais acessível e acionável para jovens em todo o mundo. Por meio de iniciativas recentes, como a LALIGA Youth Tournament na Tailândia, sua parceria com o Google Developer Group on Campus e a Enciclopédia Web3 Young Learners, a Blockchain4Youth atraiu mais de 15.000 participantes desde o lançamento, refletindo seu compromisso contínuo com o desenvolvimento de jovens e o crescente interesse dos alunos em encontrar caminhos mais claros para a indústria da Web3.

O Blockchain4Youth Learning Hub une a aprendizagem estruturada com o reconhecimento profissional e o suporte orientado para a carreira. Os alunos que concluírem o programa e passarem nas avaliações receberão um Certificado de Conclusão assinado por Ignacio Aguirre Franco, Diretor de Marketing da Bitget, conferindo essa credencial que pode ser incluída nos seus perfis profissionais.

O certificado é mais do que uma prova de participação. Oferece reconhecimento verificado da competência em Web3 e possibilita o acesso a uma rede mais ampla de oportunidades. Os titulares de certificados podem se beneficiar de uma avaliação prioritária de oportunidades na Bitget e ter acesso à Blockchain4Youth Talent Alliance, um pilar central do programa, criado para conectar alunos certificados com a indústria Web3 mais amplamente. Com a aliança, os participantes podem acessar oportunidades prioritárias, exposição do setor e canais de networking, para criar um caminho mais claro entre o conhecimento demonstrado e as funções profissionais do mundo real.

Como parte desse esforço, a Bitget confirmou uma parceria com a Bondex uma rede profissional Web3 por trás da web3.career , o maior conselho de empregos do setor. Por meio da parceria, a Bitget e a Bondex visam tornar os pontos de entrada da carreira em Web3 mais transparentes e acessíveis para a próxima geração de criadores e profissionais

“A maioria dos jovens que tenta ingressar na Web3 encontra o mesmo obstáculo, faz um curso, mas fica sem rede de contato, sem credenciais verificadas e sem um caminho claro para conseguir um emprego”, disse Ignacio Palomera, Cofundador da Bondex. “Blockchain4Youth e Bondex corrigem isso. O participante faz o programa, cria um perfil verificado, é descoberto no pool de talentos confiáveis da Bondex e se inscreve diretamente nas empresas que estão contratando na web3.career. É a ponte que estava faltando na indústria.

“Muitos jovens estão interessados na Web3, mas o interesse simplesmente não mostra por onde começar”, disse Ignacio Aguirre Franco, CMO da Bitget. “O Learning Hub torna o primeiro passo mais real, dando aos alunos conhecimento, reconhecimento e uma melhor noção de para onde esse caminho pode levar. Os jovens talentos que conseguem ver as oportunidades com mais clareza muito mais provavelmente acreditam que pertencem ao futuro desta indústria.”

O Blockchain4Youth Learning Hub é um exemplo do compromisso mais amplo com a criação de uma infraestrutura de longo prazo para a educação e com o desenvolvimento de talentos na Web3. Mais do que uma campanha independente, o Learning Hub demonstra como a Blockchain4Youth está evoluindo para uma plataforma sustentada que apoia os alunos que estão passando da descoberta para o desenvolvimento de habilidades e a participação na contribuição. Por meio dessa iniciativa, a Bitget continua se posicionando como uma plataforma para ativos digitais, e também como uma criadora de ecossistemas que ajuda a moldar a força de trabalho que irá definir a próxima fase da Web3.

A B4Y Talent Alliance dá as boas-vindas às empresas de recrutamento que desejam se conectar com talentos emergentes, expandir o acesso ao setor e abrir mais caminhos para a Web3. As empresas interessadas podem contatar [email protected].

Sobre a Bitget

A Bitget é a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, atendendo a mais de 125 milhões de usuários com acesso a mais de 2 milhões de tokens de criptomoedas, mais de 100 ações tokenizadas, ETFs, commodities, FX e metais preciosos como ouro. O ecossistema está comprometido em ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com seu agente de IA sendo o copiloto para executar ordens de trade. A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas com a LALIGA e a MotoGP . Alinhada com sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu à UNICEF em apoio ao ensino de blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. A Bitget atualmente lidera o mercado de TradFi tokenizado, fornecendo as taxas mais baixas do setor e a maior liquidez em 150 regiões em todo o mundo.

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