Bitget lança o modo “PRO” com serviços personalizados para clientes institucionais e traders VIP

VICTORIA, Seychelles, June 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — A Bitget, principal corretora de criptomoedas e empresa Web3, anunciou o lançamento do Bitget PRO, um novo programa criado para atender às necessidades de negociação de clientes institucionais e VIPs. Desenvolvido para atender aos requisitos operacionais de participantes de mercado com alto volume, o programa oferece um ambiente de negociação otimizado com acesso a taxas reduzidas, melhores condições de juros, serviços de custódia e empréstimo, além de limites mais altos de frequência de API e de saques.

Essas melhorias têm como objetivo facilitar a alocação eficiente de capital e dar suporte a estratégias de negociação complexas em diversas condições de mercado. Quanto aos critérios de elegibilidade, os requisitos do Bitget PRO são automatizados, permitindo que os traders qualificados tenham acesso fácil aos seus benefícios. A verificação para qualificação ocorre automaticamente às 9h (UTC+8) diariamente, com benefícios e taxas que variam de acordo com os diferentes níveis do PRO. O PRO 1 exige que 20% do volume de negociação dos usuários nos últimos 30 dias seja proveniente de negociações via API. Por outro lado, os usuários que não atenderem a esses critérios retornarão ao status VIP. A Bitget também oferece programas de formador de mercado e de corretagem, proporcionando oportunidades adicionais para que os usuários se envolvam com o ecossistema da plataforma.

“Traders institucionais estão impulsionando cada vez mais a adoção das criptomoedas, moldando sua narrativa por meio de escala, precisão e estratégia. O Bitget PRO foi criado para servir como base principal dos participantes de alto nível do mercado cripto, oferecendo segurança avançada e um ambiente ideal para experimentar produtos que atendem às demandas em constante evolução dos traders de alta frequência”, declarou Gracy Chen, CEO da Bitget.

O Bitget PRO é uma extensão das ofertas VIP. Enquanto o nível VIP é estruturado para traders manuais e de varejo, o programa PRO foi projetado para negociações de nível institucional por meio de APIs. Os usuários PRO se beneficiam de vantagens técnicas, incluindo limites de taxa mais altos, acesso prioritário ao suporte técnico operacional e interação direta com a equipe de API da Bitget para otimizações contínuas. Além de limites de taxa de API mais elevados, os usuários do Bitget PRO também terão acesso a programas de empréstimos institucionais, limites de saque ampliados, conexão segura via link privado e mais contas subordinadas, promovendo uma experiência de negociação mais eficiente para negociações de alto volume. Isso reforça o compromisso da Bitget em atender clientes institucionais e traders VIP de forma abrangente.

No início deste ano, a Bitget lançou um serviço de empréstimo institucional com até 5x de alavancagem para negociações à vista, com planos de estender o serviço para derivativos. A plataforma também atualizou seus serviços OTC e firmou parcerias com custodiantes como Cobo e Fireblocks para reforçar a segurança e o suporte. Além disso, a Bitget aprimorou seu recurso de contas unificadas, permitindo negociações em tempo real com múltiplos pares dentro de uma única conta, ideal para traders avançados. Essas etapas demonstram os planos estratégicos da Bitget para oferecer um ecossistema de negociação abrangente e preparado para instituições.

O Bitget PRO representa o desenvolvimento mais recente nas ações da Bitget no sentido de fornecer uma infraestrutura adequada para a nova era da negociação de ativos digitais. À medida que a participação institucional nos mercados de criptomoedas aumenta, a Bitget mantém o foco em oferecer ferramentas e serviços alinhados aos requisitos de traders programáticos, de alta frequência e de alto volume.

Para obter mais informações sobre o Bitget PRO, acesse aqui.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é a principal corretora de criptomoedas e empresa Web3 do mundo. Atendendo a mais de 120 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a corretora Bitget está comprometida em ajudar os usuários a operarem de forma mais inteligente com seu recurso pioneiro de copy trading e outras soluções de operação, enquanto oferece acesso em tempo real ao preço do Bitcoin, preço do Ethereum e preços de outras criptomoedas. Anteriormente conhecida como BitKeep, a Bitget Wallet é uma carteira de criptomoedas multicadeia de nível mundial que oferece uma variedade de soluções e recursos abrangentes da Web3, incluindo funcionalidade de carteira, troca de tokens, NFT Marketplace, navegador DApp e muito mais.

A Bitget está na vanguarda da adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel como parceira oficial de criptomoedas da melhor liga de futebol do mundo, LALIGA, nos mercados do ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO e AMÉRICA LATINA, bem como parceira global dos atletas nacionais turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeã mundial de luta livre), Samet Gümüş (medalhista de ouro no boxe) e İlkin Aydın (seleção nacional de vôlei), a fim de inspirar a comunidade global a abraçar o futuro da criptomoeda.

Para obter mais informações, acesse: Site | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Para comunicação social, envie um e-mail para: [email protected]

Aviso de risco: os preços dos ativos digitais estão sujeitos a flutuações e podem sofrer volatilidade significativa. Os investidores são aconselhados a alocar apenas os fundos que possam arriscar perder. O valor de qualquer investimento pode ser afetado e existe a possibilidade de que os objetivos financeiros não sejam alcançados e que nem o investimento principal seja recuperado. Deve-se sempre procurar uma consultoria financeira independente, e a experiência financeira pessoal e a posição devem ser cuidadosamente consideradas. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. A Bitget não se responsabiliza por possíveis perdas incorridas. O conteúdo deste documento não deve ser interpretado como orientação financeira. Para obter mais informações, consulte os nossos Termos de Uso.

Uma foto que acompanha este anúncio está disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ebdbcc63-2ca1-42cc-a119-ca6e51437ee0

GlobeNewswire Distribution ID 1001103680