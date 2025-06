VICTORIA, Seychelles, 19 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, principale bourse de cryptomonnaies et société Web3, a annoncé le lancement de Bitget PRO, un nouveau programme conçu de manière à répondre aux besoins de trading des clients institutionnels et VIP. Conçu pour répondre aux exigences opérationnelles des acteurs du marché à forts volumes, ce programme offre un environnement de trading optimisé comprenant un accès à des frais réduits, des taux d’intérêt plus avantageux, des services de garde et de prêt, ainsi que des limites de fréquence plus élevées pour les API et des plafonds de retrait revus à la hausse.

Ces améliorations ont pour but de faciliter le déploiement efficace des capitaux et de soutenir les stratégies de trading complexes dans une diversité de conditions de marché. En ce qui concerne les critères d’éligibilité, les exigences de Bitget PRO sont automatisées, ce qui permet aux traders qualifiés d’accéder facilement aux avantages du programme. La date limite de qualification est automatiquement fixée à 9 h (UTC+8) tous les jours, les avantages et les frais variant selon les différents niveaux PRO. Le niveau PRO 1 exige que 20 % du volume des transactions réalisées par les utilisateurs au cours des 30 derniers jours provienne de transactions API. À l’inverse, les utilisateurs qui ne répondent pas à ces critères reviendront au statut VIP. Bitget propose également des programmes de tenue de marché et de courtage qui offrent aux utilisateurs des opportunités d’interaction supplémentaires avec l’écosystème de la plateforme.

« Les traders institutionnels stimulent de plus en plus l’adoption des cryptomonnaies tout en façonnant leur évolution en termes d’envergure, de précision et de stratégie. Conçu pour servir de base principale aux acteurs les plus importants du secteur, Bitget PRO offre une sécurité avancée et un véritable espace d’expérimentation qui permet aux traders à haute fréquence de tester des produits qui répondent à leurs exigences en évolution constante », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget.

Bitget PRO constitue une extension des offres VIP. Alors que le niveau VIP s’adresse aux traders manuels et aux traders particuliers, le programme PRO est conçu pour le trading de niveau institutionnel via des API. Les utilisateurs PRO bénéficient d’avantages techniques, avec notamment des limites de taux API plus élevées, un accès prioritaire au support technique, ainsi que des interactions directes avec l’équipe API de Bitget qui leur permet de bénéficier d’une optimisation continue. Outre des limites de taux API plus élevées, les utilisateurs de Bitget PRO bénéficieront également de programmes de prêts institutionnels, de plafonds de retrait revus à la hausse, d’une connexion privée sécurisée, et d’un plus grand nombre de sous-comptes. Le nouveau programme offrira une expérience de trading plus efficace pour les volumes élevés, conformément à l’objectif de Bitget consistant à fournir aux clients institutionnels et aux traders VIP des services véritablement évolutifs.

Plus tôt cette année, Bitget a lancé un service de prêt institutionnel assorti d’un effet de levier jusqu’à 5x sur le trading au comptant, et prévoit à présent de l’étendre aux produits dérivés. L’entreprise a également mis à niveau ses services OTC et s’est associée à des dépositaires comme Cobo et Fireblocks afin de renforcer la sécurité et le support de la plateforme. De plus, Bitget a amélioré sa fonctionnalité de comptes unifiés, ce qui permet aux traders expérimentés de trader en direct sur plusieurs paires de devises au sein d’un même compte. Ces mesures viennent concrétiser les plans stratégiques de Bitget visant à fournir un écosystème de trading complet et adapté aux clients institutionnels.

Le lancement de Bitget PRO marque ainsi une nouvelle étape dans les efforts déployés par Bitget en vue d’offrir une infrastructure adaptée à la prochaine ère du trading d’actifs numériques. Alors que la participation institutionnelle aux marchés des cryptomonnaies s’intensifie, Bitget reste concentrée sur la fourniture d’outils et de services qui répondent aux exigences des traders programmatiques à haute fréquence et à forts volumes.

Pour tout complément d’information sur Bitget PRO, cliquez ici.

À propos de Bitget

Établie en 2018, Bitget est la première Bourse de cryptomonnaies et société Web3 au monde. Au service de plus de 120 millions d’utilisateurs répartis dans plus de 150 pays et régions, la bourse Bitget s’engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à sa fonctionnalité révolutionnaire de copy trading et ses autres solutions de trading, tout en fournissant un accès en temps réel aux cours du Bitcoin, de l’Ethereum et d’autres cryptomonnaies. Anciennement connu sous le nom de BitKeep, Bitget Wallet est un portefeuille cryptographique multichaînes de classe mondiale qui propose une gamme complète de solutions et de fonctionnalités Web3 et notamment des fonctionnalités de portefeuille, d’échange de jetons, une place de marché NFT ou un navigateur DApp.

Bitget est le fer de lance de l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LALIGA, sur les marchés de l’EST, de l’ASEAN et de l’Amérique latine, et celui de partenaire mondial des athlètes olympiques turcs Buse Tosun Çavuşoğlu (championne du monde de lutte), Samet Gümüş (médaille d’or de boxe) et İlkin Aydın (équipe nationale de volley-ball). Bitget a pour vocation d’inciter la population mondiale à adopter les cryptomonnaies, symboles d’avenir.

Pour en savoir plus, veuillez consulter : Site Internet | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Pour les demandes médias, veuillez contacter : [email protected]

Mise en garde sur les risques : les cours des actifs numériques peuvent fluctuer et connaître une forte volatilité. Il est recommandé aux investisseurs d’investir uniquement la somme qu’ils peuvent se permettre de perdre. La valeur de vos investissements peut être affectée et il est possible que vous n’atteigniez pas vos objectifs financiers ou que vous ne parveniez pas à récupérer votre capital. Nous vous encourageons à toujours solliciter les conseils d’un spécialiste financier indépendant et à tenir compte de votre expérience et de votre situation financière. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Bitget décline toute responsabilité quant à toute perte potentielle encourue. Nulle disposition des présentes ne saurait être interprétée comme un conseil d’ordre financier. Pour tout complément d’information, veuillez consulter nos Conditions d’utilisation.

Une photo accompagnant cette annonce est disponible à l’adresse suivante : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ebdbcc63-2ca1-42cc-a119-ca6e51437ee0

GlobeNewswire Distribution ID 1001103680