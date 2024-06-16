VICTORIA, Seychelles, Aug. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — A Bitget, principal corretora de criptomoedas e empresa Web3, anunciou hoje o lançamento do primeiro Contrato Perpétuo de Índice RWA (Ativo do Mundo Real) do setor. Este produto pioneiro, com lançamento previsto para 20 de agosto, apresenta uma nova maneira para os usuários negociarem ativos tradicionais tokenizados, começando com produtos RWA selecionados, incluindo TSLAUSDT (RWA), NVDAUSDT (RWA) e CRCLUSDT (RWA).

O Contrato Perpétuo do Índice RWA é criado com base em um composto de índices de ações tokenizados que já circulam no mercado. Cada índice contém um ou mais tokens RWA para acompanhar os preços de diferentes emissores terceirizados. Por exemplo, o Contrato Perpétuo do Índice AAPL RWA pode representar uma combinação de tokens AAPL emitidos por alguns emissores terceirizados distintos.

Semelhante à forma como os contratos perpétuos de criptomoedas existentes derivam seus preços de índice de várias das principais bolsas de criptomoedas, o inovador Contrato Perpétuo de Índice RWA da Bitget pode adicionar ou remover dinamicamente fontes de índice dependendo de fatores mensuráveis, como atividades de mercado, volumes de negociação e condições de liquidez. A Bitget pode ocasionalmente ajustar e divulgar a ponderação do índice. Essa abordagem garante flexibilidade e razoabilidade nos preços.

Para manter os preços justos e assegurar uma gestão de riscos, os Contratos Perpétuos do Índice RWA serão negociados em um cronograma de 5×24, encerrando nos fins de semana e feriados do mercado de ações. Durante os períodos de fechamento, o preço de mercado permanecerá congelado para evitar liquidação; no entanto, os usuários podem optar por adicionar margem em antecipação a movimentos bruscos do mercado na reabertura. Durantes esses fechamentos serão permitidos os cancelamentos de ordens, porém, novas ordens não serão aceitas. As taxas de financiamento também serão interrompidas durante o fechamento do mercado, e as liquidações serão retomadas em um ciclo de hora em hora quando o período de operações de trade estiver ativo.

Em termos de experiência de trading, os contratos perpétuos RWA compartilham a mesma mecânica e processo de liquidação dos contratos perpétuos de criptomoedas existentes, reduzindo a curva de aprendizado para os usuários. Para mitigar os riscos iniciais, a Bitget limitará a alavancagem em 10x, dará suporte apenas ao modo de margem isolada e aplicará limites de posição de interesse em aberto em toda a plataforma.

“A Bitget prospera com a inovação que vem do criptoespaço emergente”, declarou Gracy Chen, CEO da Bitget. “Com o primeiro Contrato Perpétuo de Índice RWA do mundo, estamos lentamente fazendo a transição para um ecossistema abrangente que engloba tudo relacionado a finanças. Este produto demonstra o avanço da plataforma em comparação a outros players, pois permite que os traders tenham exposição a uma moderna e tradicional variedade de classes de ativos, colmatando a lacuna entre TradFi e DeFi.”

No lançamento, o preço do índice da Bitget será baseado em tokens de ações emitidos na plataforma xStocks, com planos de incorporar novos emissores confiáveis em um futuro próximo. O suporte para uma maior variedade de contratos perpétuos RWA na Bitget Futures também está programado para o final deste trimestre.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é a principal corretora de criptomoedas e empresa Web3 do mundo. Atendendo a mais de 120 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a Bitget está comprometida em ajudar os usuários a fazer trading de forma mais inteligente com o seu recurso pioneiro de copy trading e outras soluções de trading, oferecendo acesso em tempo real ao preço do Bitcoin , Ethereum e outras criptomoedas. Bitget Wallet é uma carteira de criptomoedas líder sem custódia que oferece suporte a mais de 130 blockchains e milhões de tokens. Ela oferece trading multicadeia, staking, pagamentos e acesso direto a mais de 20.000 DApps, com swaps avançados e insights de mercado integrados em uma única plataforma.

A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel de Parceira Oficial de Cripto da principal liga de futebol do mundo, a LaLiga, nos mercados do Leste, Sudeste Asiático e América Latina. Alinhada com sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu à UNICEF para apoiar a educação em blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. No mundo do automobilismo, a Bitget é a corretora de criptomoedas parceira exclusiva do MotoGP , um dos campeonatos mais emocionantes do mundo.

Aviso de risco: os preços dos ativos digitais estão sujeitos a flutuações e podem sofrer volatilidade significativa. Os investidores são aconselhados a alocar apenas os fundos que possam correr o risco de perder. O valor de qualquer investimento pode ser afetado e existe a possibilidade de que os objetivos financeiros não sejam alcançados e que nem o investimento principal seja recuperado. Sempre se deve procurar uma consultoria financeira independente, e a experiência financeira pessoal e a posição devem ser cuidadosamente consideradas. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. A Bitget não se responsabiliza por possíveis perdas incorridas. O conteúdo deste documento não deve ser interpretado como orientação financeira. Para obter mais informações, consulte os nossos Termos de Uso .

