VICTORIA, Seychelles, 21 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, la principale plateforme d’échange de cryptomonnaies et entreprise Web3, annonce aujourd’hui le lancement du premier contrat perpétuel sur indice RWA (Real-World Asset). Ce produit novateur, disponible dès le 20 août, offre aux utilisateurs une nouvelle façon de trader des actifs traditionnels tokenisés, à commencer par une sélection de produits RWA tels que TSLAUSDT (RWA), NVDAUSDT (RWA) et CRCLUSDT (RWA).

Le contrat perpétuel sur indice RWA repose sur un ensemble d’indices boursiers tokenisés déjà en circulation sur le marché. Chaque indice regroupe un ou plusieurs jetons RWA permettant de suivre les prix de différents émetteurs tiers. Par exemple, le contrat perpétuel sur indice AAPL RWA peut représenter un ensemble de jetons AAPL émis par plusieurs émetteurs tiers.

À l’instar des contrats perpétuels de cryptomonnaies existants, dont le prix de l’indice est calculé à partir de plusieurs grandes plateformes d’échange de cryptomonnaies, le contrat perpétuel sur indice RWA innovant de Bitget permet d’ajouter ou de supprimer dynamiquement des sources d’indices en fonction de facteurs mesurables tels que l’activité du marché, le volume des transactions et les conditions de liquidité. Bitget peut ajuster et divulguer la pondération de l’indice à tout moment afin de garantir la flexibilité et l’équité des prix.

Pour assurer une tarification équitable et une gestion optimale des risques, les contrats perpétuels sur l’indice RWA seront négociés selon un calendrier 5×24, avec une clôture les week-ends et les jours fériés boursiers. Pendant ces périodes de clôture, le prix de marché restera gelé afin d’éviter toute liquidation ; néanmoins, les utilisateurs pourront ajouter de la marge pour se prémunir contre d’éventuelles fluctuations brutales du marché à la réouverture. Les annulations d’ordres seront autorisées pendant ces périodes, mais aucun nouvel ordre ne sera accepté. Les frais de financement seront également suspendus pendant les fermetures du marché, puis reprendront leur cycle horaire habituel dès la relance des transactions de trading.

En termes d’expérience de trading, les contrats perpétuels RWA partagent les mêmes mécanismes et processus de liquidation que les contrats perpétuels de cryptomonnaies existants, ce qui réduit la courbe d’apprentissage pour les utilisateurs. Pour limiter les risques initiaux, Bitget plafonnera l’effet levier à 10x, proposera uniquement le mode marge isolée et appliquera des limites de position d’intérêt ouverte sur l’ensemble de la plateforme.

« Bitget prospère grâce à l’innovation résultant de l’émergence du secteur des cryptomonnaies », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget. « Avec le premier contrat perpétuel sur indice RWA, nous nous rapprochons d’un écosystème global couvrant tous les aspects de la finance. Ce produit marque un tournant pour la plateforme par rapport à ses concurrents, en permettant aux traders d’accéder à la fois aux classes d’actifs traditionnelles et modernes, comblant ainsi l’écart entre la finance traditionnelle (TradFi) et la finance décentralisée (DeFi). »

Lors du lancement, la tarification de l’indice de Bitget s’appuiera sur des jetons d’actions émis sur la plateforme xStocks, avec l’ambition d’intégrer prochainement d’autres émetteurs de confiance. La prise en charge d’une gamme plus large de contrats perpétuels RWA sur Bitget Futures est également prévue pour la fin du trimestre.

Des conditions générales s’appliquent. Pour commencer, cliquez ici.

À propos de Bitget

Fondée en 2018, Bitget est la principale plateforme d’échange de cryptomonnaies et entreprise Web3 au monde. Présente dans plus de 150 pays et régions, et au service de plus de 120 millions d’utilisateurs, la plateforme Bitget s’engage à aider ses utilisateurs à trader de manière plus intelligente grâce à sa fonctionnalité innovante de copy trading et à d’autres solutions de trading, tout en offrant un accès en temps réel aux cours du Bitcoin, de l’Ethereum et d’autres cryptomonnaies. Bitget Wallet est un portefeuille crypto non dépositaire de premier plan qui prend en charge plus de 130 blockchains ainsi que des millions de jetons. Il propose des services de trading multi-chaînes, de staking, de paiements, ainsi qu’un accès direct à plus de 20 000 DApps, avec des fonctions de swap avancées et des analyses de marché intégrées dans une seule et même plateforme.

Bitget entend faire adopter les cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LALIGA, sur les marchés de l’Est, de l’Asie du Sud-Est et de l’Amérique latine. Pour faire écho à sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF pour soutenir l’éducation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes d’ici à 2027. Dans l’univers des sports mécaniques, Bitget est partenaire officiel crypto exclusif du MotoGP , l’un des championnats les plus passionnants du monde.

Pour en savoir plus, veuillez consulter : Site Internet | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Pour les demandes médias, veuillez contacter : [email protected]

Mise en garde sur les risques : les cours des actifs numériques peuvent fluctuer et connaître une forte volatilité. Il est recommandé aux investisseurs d’investir uniquement la somme qu’ils peuvent se permettre de perdre. La valeur de vos investissements peut être affectée et il est possible que vous n’atteigniez pas vos objectifs financiers ou que vous ne parveniez pas à récupérer votre capital. Nous vous encourageons à toujours solliciter les conseils d’un spécialiste financier indépendant et à tenir compte de votre expérience et de votre situation financière. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Bitget décline toute responsabilité quant à toute perte potentielle encourue. Nulle disposition des présentes ne saurait être interprétée comme un conseil d’ordre financier. Pour en savoir plus, consultez nos Conditions d’utilisation.

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/43f9cffc-0505-4c44-8fa1-e2b89f35ea3a

GlobeNewswire Distribution ID 1001123990