VICTORIA, Seychelles, 15 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, la principale bourse de crypto-monnaies et société Web3 au monde, revient sur le terrain aux côtés de LALIGA pour une toute nouvelle saison sous le slogan : Back in Play, Bitget Way. Cette année, il n’est pas tant question de scores, mais plutôt de stratégies intelligentes où la cryptomonnaie côtoie le sport et où les fans deviennent de véritables acteurs.

La saison passée a donné le ton avec notre spot TV mettant en vedette Raphinha et la campagne virale « Your Team, Your Skin », permettant aux supporters de trader avec fierté tout en gagnant des points. Bitget a continué à marquer les esprits dans différentes régions : accès VIP en loge et visites en coulisses à Madrid, rencontres exclusives avec les ambassadeurs de LALIGA à Buenos Aires, Jakarta, Moscou, en Grèce et à Singapour. Ces expériences inestimables, notamment des rencontres avec des légendes du football et des évènements spectaculaires, ont véritablement rapproché les communautés crypto et football comme jamais auparavant.

Cette énergie est de retour, avec des défis de pronostics de matchs et des campagnes de trading qui récompensent non seulement la passion pour les équipes, mais aussi la précision des prévisions de scores des plus grands clubs de LALIGA. Les fans des marchés partenaires dans différentes régions pourront en profiter via des soirées de visionnage, des concours locaux et des campagnes publicitaires menées par les joueurs, alliant proximité et esprit sportif.

« Le football est un langage que les supporters pratiquent depuis les tribunes, tandis que la cryptomonnaie s’exprime depuis l’écran, mais les deux ont trait à la connexion et à la participation », explique Vugar Usi Zade, directeur des opérations chez Bitget. « Cette saison, nous faisons converger ces deux mondes pour que les supporters ne se contentent pas d’être spectateurs : ils prédisent, tradent et participent réellement à l’action. »

Jorge de la Vega, directeur général de la LALIGA, a ajouté : « En collaboration avec Bitget, nous continuons à renforcer notre connexion mondiale avec les fans, et nous persisterons à développer des initiatives qui améliorent l’expérience des supporters de la LALIGA dans le monde entier. »

Une toute nouvelle page de destination dédiée sera mise à disposition des utilisateurs et fans, et deviendra la référence pour les pronostics, promotions et récompenses exclusives aux couleurs de LALIGA. En attendant, nos offres en direct sont consultables dans notre Rewards Center. La saison ne fait que commencer, et le terrain reste ouvert pour tenter des actions audacieuses, the Bitget Way.

Pour en savoir plus sur Bitget x LALIGA, consultez notre page dédiée ici.

