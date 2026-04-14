Bitget lance le copy trading sur CFD alors que la demande d’exposition multi-marchés s’intensifie

VICTORIA, Seychelles, 14 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget , première bourse universelle (ou UEX, de l’anglais Universal Exchange) du monde, a lancé aujourd’hui le copy trading sur CFD, élargissant l’accès aux marchés financiers traditionnels et permettant aux utilisateurs de suivre automatiquement des traders professionnels sur les marchés des devises, des matières premières et des indices, directement depuis la plateforme Bitget.

Ce lancement fait suite à une forte croissance de l’activité CFD de Bitget, qui a récemment dépassé 6 milliards de dollars de volume de trading en une journée, les utilisateurs réagissant à une volatilité accrue sur les marchés mondiaux. Les récents mouvements de prix de l’or, du pétrole, des principales paires de devises et des indices boursiers ont attiré une participation accrue de traders issus de la crypto, à la recherche d’une exposition élargie aux marchés dans un contexte macroéconomique de plus en plus interconnecté.

Si cette croissance a principalement été portée par des traders expérimentés capables de réagir rapidement aux signaux macroéconomiques, l’accès reste inégal pour les utilisateurs particuliers qui ne suivent pas activement l’évolution des marchés ou ne tradent pas sur plusieurs classes d’actifs. Le copy trading sur CFD vise à réduire cette barrière en permettant aux utilisateurs de reproduire les stratégies de traders les plus performants à partir de 50 USDT, en s’appuyant sur le même cadre de copy trading déjà utilisé sur les produits à terme et au comptant de Bitget.

« De plus en plus d’utilisateurs s’intéressent aux mouvements macroéconomiques, car les opportunités ne se limitent plus uniquement à la crypto », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget. « L’enjeu est désormais de concrétiser cet accès. Le copy trading réduit la barrière à l’exécution pour les utilisateurs qui souhaitent s’exposer aux marchés mondiaux sans avoir à acquérir eux-mêmes toute l’expertise nécessaire. »

Le produit repose sur l’infrastructure CFD intégrée à MT5 de Bitget et introduit plusieurs mécanismes visant à améliorer l’exécution et la transparence pour les traders comme pour les suiveurs. La création de comptes MT5 et le traitement des retraits sont effectués en moins de trois secondes grâce à un processus entièrement automatisé côté backend, réduisant les frictions lors de l’onboarding et du règlement. Bitget applique également un modèle de partage des bénéfices de type « High-Water Mark », selon lequel les traders experts ne reçoivent une part des bénéfices que lorsque le compte d’un suiveur atteint un nouveau record de bénéfice net après avoir entièrement récupéré ses pertes antérieures. Cela signifie que les traders ne sont rémunérés que lorsque les suiveurs retrouvent une rentabilité nette, alignant ainsi davantage les intérêts des deux parties.

Les données de performance, notamment le retour sur investissement (ROI), le nombre de suiveurs et les montants de partage des bénéfices, sont actualisées toutes les heures, remplaçant le modèle de reporting différé encore courant sur une grande partie du marché. Les règlements de partage des bénéfices sont effectués quotidiennement, et les traders éligibles peuvent percevoir jusqu’à 30 % des gains, avec des structures VIP permettant également de proposer des portefeuilles à accès restreint pour des suiveurs invités.

Ce lancement s’inscrit également dans la stratégie globale de bourse universelle de Bitget, qui vise à offrir un accès à plusieurs classes d’actifs via une structure de compte unique. Grâce à une marge basée sur l’USDT, les utilisateurs peuvent passer des cryptomonnaies aux matières premières, aux devises et aux indices sans transférer de fonds vers des courtiers externes ni convertir leur capital entre différentes plateformes. Pour les utilisateurs crypto, le copy trading sur CFD constitue un point d’entrée simplifié vers les marchés financiers traditionnels. Pour les traders expérimentés sur MT5 et les devises, il offre également un nouvel accès à l’écosystème élargi de Bitget, où les marchés d’actifs traditionnels et numériques convergent de plus en plus au sein d’un même environnement de trading.

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À propos de Bitget

Bitget est la première bourse universelle (UEX) du monde, avec plus de 125 millions d’utilisateurs. Cette plateforme donne accès à plus de 2 millions de jetons crypto, ainsi qu’à plus de 100 actions tokenisées, ETF, matières premières, devises et métaux précieux comme l’or. L’écosystème vise à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à son agent IA qui sert de copilote pour l’exécution des ordres. Bitget entend promouvoir l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques conclus avec LALIGA et MotoGP . Conformément à sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF afin de soutenir l’éducation à la blockchain de 1,1 million de personnes à l’horizon 2027. Actuellement leader du marché de la finance traditionnelle tokenisée, Bitget propose les frais les plus bas du secteur et la plus forte liquidité dans plus de 150 régions à travers le monde.

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